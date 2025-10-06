เซอร์ไพรส์! “โบว์ เมลดา” ลุ้นโผล่ “ธี่หยด” ภาคต่อ เปิดจักรวาลผีครั้งใหม่

โบว์ เมลดา สร้างเซอร์ไพรส์ในงานเปิดตัวหนัง ‘อนงค์ 2’ หลังตอบคำถามสื่อเรื่องหนัง ‘ธี่หยด’ ภาคใหม่แบบมีเลศนัย แฟนคลับลุ้นหนัก มีโอกาสจริงหรือไม่?
ทำเอาแฟนภาพยนตร์ฮือฮากันทั้งโซเชียล เมื่อนางเอกสาวมากความสามารถ โบว์-เมลดา สุศรี ได้ตอบคำถามถึงภาพยนตร์สยองขวัญภาคต่ออย่าง ธี่หยด ด้วยท่าทีทีเล่นทีจริง ชวนให้ลุ้นว่าเธออาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้แฟน ๆ ก็เป็นได้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง อนงค์ 2 สามสี่ชาติ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยในช่วงท้ายของงาน พิธีกรได้แซวถามโบว์เกี่ยวกับภาคต่อของ ธี่หยด ซึ่งโบว์ก็ได้ตอบกลับมาอย่างอารมณ์ดีว่า
“อ๋อ…ก็ ธี่หยด ภาคต่อไปก็มีโบว์ไงคะ…เอออออ หนูล้อเล่นหนูล้อเล่น…”
แม้จะบอกว่าล้อเล่น แต่ท่าทีและคำตอบที่ดูกำกวมของเธอก็ทำให้เกิดกระแสคาดเดาในหมู่แฟนหนังว่า อาจมีความเป็นไปได้ที่เธอจะปรากฏตัวในจักรวาลหนังผีชื่อดังเรื่องนี้จริง ๆ
สำหรับงานแถลงข่าวในวันนั้น เป็นการเปิดตัวภาพยนตร์รักโรแมนติก-แฟนตาซีเรื่อง อนงค์ 2 สามสี่ชาติ ซึ่งเป็นภาคต่อของ อนงค์ ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยในภาคนี้จะเล่าเรื่องราวความรักข้ามภพชาติของ ‘โจ’ (รับบทโดย จี๋ สุทธิรักษ์) และ ‘อนงค์’ (รับบทโดย โบว์ เมลดา)
ภาพยนตร์กำกับโดย “เอส คมกฤษ” และมีกำหนดเข้าฉายในวันที่ 30 ตุลาคมนี้
แม้ว่าแฟน ๆ จะตื่นเต้นกับการกลับมาของคู่รัก โจ-อนงค์ แต่ดูเหมือนว่าประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดหลังจบงานแถลงข่าว กลับกลายเป็นคำตอบปริศนาของสาวโบว์เกี่ยวกับโปรเจกต์ ‘ธี่หยด’ ซึ่งคงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นเพียงการพูดเล่น หรือมีเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่จริง ๆ
