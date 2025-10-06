เบี้ยผู้สูงอายุ เงินเข้า 10 ต.ค.นี้ เช็กวิธีลงทะเบียน สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่

เบี้ยผู้สูงอายุ เดือนตุลาคม 2568 เงินเข้าทุกวันที่ 10 เช็กอัตราจ่ายจริง-วิธีลงทะเบียนที่นี่ ยืนยันยังใช้อัตราจ่ายเดิม 600-1,000 บาทตามขั้นบันได ชี้ข่าวลือปรับขึ้นสูงสุด 1,250 บาทไม่เป็นความจริง
ใกล้ถึงวันรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2568 หลายคนอาจเห็นข่าวลือในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราเบี้ยยังชีพเป็นสูงสุด 1,250 บาท ซึ่งล่าสุด กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง
ทีมข่าว The Thaiger ได้สรุปข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมด ทั้งวันโอนเงิน, อัตราจ่ายจริง และวิธีลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุรายใหม่มาไว้ให้ที่นี่
เงินเข้า 10 ต.ค. นี้ เช็กอัตราจ่ายจริง
สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนตุลาคม 2568 จะโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิใน วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 (เนื่องจากวันที่ 10 ไม่ตรงกับวันหยุด) โดยยังคงใช้อัตราจ่ายเดิมตามขั้นบันได ดังนี้
- อายุ 60-69 ปี : รับ 600 บาท/เดือน
- อายุ 70-79 ปี : รับ 700 บาท/เดือน
- อายุ 80-89 ปี : รับ 800 บาท/เดือน
- อายุ 90 ปีขึ้นไป : รับ 1,000 บาท/เดือน
วิธีลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุรายใหม่
สำหรับผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป และยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์ได้ โดยเตรียมเอกสารคือ บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีธนาคาร ไปติดต่อได้ที่:
- กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
- ต่างจังหวัด : องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาล ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
วิธีตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง
ผู้สูงอายุหรือญาติสามารถตรวจสอบสถานะการรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ welfare.dla.go.th โดยใช้เพียงเลขบัตรประชาชน
สรุปได้ว่าในเดือนตุลาคม 2568 นี้ ผู้สูงอายุจะยังได้รับเบี้ยยังชีพในอัตราเดิม และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการโดยตรงเพื่อป้องกันความสับสนจากข่าวลือ
