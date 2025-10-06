การเงินเศรษฐกิจ

SCB แจ้งข่าวสำคัญ ถึงผู้ใช้ “บัตร Planet SCB”

เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 09:53 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 09:53 น.
59

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศปิดปรับปรุงระบบบัตร Planet SCB ใช้งานบัตรไม่ได้ทุกช่องทางในวันที่ 18 ต.ค. 68 แนะวางแผนล่วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบบัตร Planet SCB เป็นการชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดี ยิ่งขึ้น

การปรับปรุงระบบจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 02:30 น. ถึง 06:30 น. ตามเวลาประเทศไทย รวมระยะเวลา 4 ชั่วโมง

ในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านบัตร Planet SCB ได้ทุกช่องทาง ธนาคารจึงขอแนะนำให้ลูกค้าผู้ถือบัตรวางแผน การทำธุรกรรมที่จำเป็นไว้ล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้น

หลังจากช่วงเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะสามารถกลับมาใช้บริการบัตร Planet SCB ได้ตามปกติ

สำหรับบัตร Planet SCB คือบัตรเติมเงิน (Prepaid Card) ออกแบบมาเพื่อการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยเฉพาะ ผู้ใช้งานสามารถเติมเงินบาทเข้าบัตร แล้วแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้ถึง 13 สกุลเงินหลักผ่านแอป SCB EASY โดยจะได้รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ ณ วันที่ทำรายการ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถล็อกเรทเงินที่พอใจเก็บไว้ในบัตรได้ล่วงหน้า

จุดเด่นคือการยกเว้นค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5% ซึ่งโดยปกติจะถูกเรียกเก็บเมื่อใช้บัตรเครดิตทั่วไปชำระเงินในต่างประเทศ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรนี้ชำระค่าสินค้าและบริการตามร้านค้าที่รับ VISA ได้ทั่วโลก รวมถึงการซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ต่างประเทศ และใช้กดเงินสดจากตู้ ATM ในต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA ได้เช่นกัน

Scb ปิดปรับปรุงระบบบัตร Planet scb

