ทหารผ่านศึกคลั่ง กราดยิง-วางเพลิงโบสถ์สหรัฐฯ ตาย 4 เจ็บ 8

เผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 08:28 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 08:28 น.
ทหารผ่านศึก เปิดฉากกราดยิงและวางเพลิงโบสถ์มอรมอน ในสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 ศพ บาดเจ็บ 8 ราย ก่อนมือปืนจะถูกวิสามัญ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน สำนักข่าว CNN รายงานว่าเกิดเหตุกราดยิงและวางเพลิงโบสถ์มอรมอน ในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ศพ และได้รับบาดเจ็บอีก 8 ราย

อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า คนร้ายได้ขับรถพุ่งชนประตูหน้าโบสถ์ในช่วงที่มีพิธี ก่อนจะกราดยิงประชาชน จากนั้นจุดไฟเผาโบสถ์ ก่อนที่คนร้ายจะยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และถูกวิสามัญในที่สุด ซึ่งตำรวจเชื่อว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกจากการตรวจค้นที่เกิดเหตุ

จากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุคือนายโทมัส เจคอบ แซนฟอร์ด วัย 40 ปี เคยเป็นทหารผ่านศึกอิรัก โดยสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุความรุนแรงแบบเฉพาะเจาะจง

อย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุมูลเหตุจูงใจที่ชัดเจน และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าค้นบ้านและตรวจสอบดิจิทัลฟุตปรินต์ของผู้ก่อเหตุต่อไป

เผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 08:28 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 08:28 น.
