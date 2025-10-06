IOT ชื่นชมกองทัพไทย ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ไม่มีการปล่อยข้อมูลเท็จ
คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว IOT ชื่นชมกองทัพไทย ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ไม่มีการปล่อยข้อมูลเท็จ พร้อมรายงานกลับไปให้ประชาคมโลกทราบ
กองบัญชากรกองทัพไทย และกองทัพภาคที่ 2 นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว หรือ IOT ซึ่งประกอบด้วย บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ จำนวน 4 นาย เพื่อรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานด้านการดูแลเชลยศึก ของกองทัพภาคที่ 2
จากนั้นคณะฯ ได้ร่วมกับฝ่ายไทยสำรวจพื้นที่บริเวณแนวรั้วใกล้เส้นปฏิบัติการ และจุดที่มีรายงานการละเมิด ณ ช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยืนยันความโปร่งใส ความจริงใจ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ตามผลการประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย – กัมพูชา อย่างเคร่งครัด
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบบริเวณรั้วใกล้แนวเส้นปฏิบัติการและจุดที่มีการละเมิดข้อตกลง พบว่า ฝ่ายกัมพูชาได้ก่อสร้างรั้วสังกะสีล้ำเข้ามาใกล้เส้นเขตแดนไทยในระยะประมาณ 125 เมตร บริเวณหลักเขตที่ 24–26 ใกล้หลักหมุดที่ 25 ซึ่งถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ (MOU) และข้อตกลงหลังหยุดยิง นอกจากนี้ ยังมีการใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
นอกจากนี้ คณะได้ตรวจดูร่องรอยความเสียหายจากการยิงปืนและจรวด BM 21 ของกัมพูชาที่พุ่งเป้าเข้าไปในชุมชน เช่น สภาพตู้คอนเทนเนอร์ในฝั่งไทยที่มีร่องรอยกระสุนปืน ซึ่งเป็นตู้สำหรับขออนุญาตผ่านแดน และยังมีร่องรอยกระจกที่แตกกระจายจากการยิงของฝั่งกัมพูชา
พลจัตวา ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทย หัวหน้าคณะ IOT ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวว่า หลังจากนี้จะนำข้อมูลรายงานไปให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพมาเลเซีย ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมได้รับทราบ และหลังจากนั้น จะมีการรายงานไปยังผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทางกองบัญชาการกองทัพไทย และทางกัมพูชาเช่นกัน เพื่อเสนอแนะในเรื่องที่ทุกฝ่ายควรดำเนินการและไม่ควรทำ เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความมั่นคง และการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุด
สำหรับเป้าหมายของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว เพื่อสังเกตการณ์ตรวจสอบในพื้นที่จริง เมื่อได้ข้อเท็จจริงหรือมีการยืนยันแล้วก็จะรายงานกลับไปให้ประชาคมโลกทราบ ทั้งนี้ ประเด็นหนึ่งที่สำคัญ คือคุณภาพในการลงพื้นที่มีค่ามากกว่าการลงพื้นที่บ่อยหรือไม่บ่อย
ส่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เราได้รับทราบข้อมูลจากทหาร และขอชื่นชมกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและได้ปฏิบัติการโดยที่ไม่มีการให้ข้อมูลเท็จ ไม่มีการใช้อาวุธเพิ่มเติมหรือการเสริมกำลังเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง
นอกจากนี้ ทางผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย ได้เน้นย้ำว่า การรักษาไว้ซึ่งความเป็นทหารอาชีพ คุณภาพของการปฏิบัติการ ตั้งแต่ระดับพลทหารไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงนั้น เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎการปะทะ
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่า พวกเราคือ 1 ในประเทศในประชาคมอาเซียน เราปฏิบัติตามแนวทางของอาเซียน และอาเซียนเองก็เชื่อในความร่วมมือทวิภาคี ดังนั้น พวกเราคือครอบครัว เราไม่ได้ต้องการที่จะอวดเก่ง
