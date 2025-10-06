ข่าว

ประชาชนกลับบ้านได้แล้ว ติดอยู่ในห้าง หลังเหตุ 8 คนร้ายบุกปล้นร้านทอง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 08:39 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 08:39 น.
85

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนกลับบ้านได้แล้ว หลังติดอยู่ในห้าง สืบเนื่องจากเหตุ 8 คนร้ายบุกปล้นร้านทองห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลก

จากกรณีเหตุอุกอาจ คนร้าย 8 คนพร้อมอาวุธครบมือบุกปล้นร้านทองห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส กวาดทองเกลี้ยง ก่อนยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ และหลบหนีไปเมื่อวันที่ 5 ต.ค. ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด นาย ซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ. เจษฎาวิทย์ อินทร์ประพันธ์ ผกก.สภ.สุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ตรวจติดตามเหตุอุกอาจดังกล่าว

พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายความมั่นคง 3 ฝ่ายได้มีการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ เพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์โดยเร่งด่วน และได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในห้างฯ เพื่อให้สามารถเดินทางกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งหมด ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในห้างฯ เพื่อให้สามารถเดินทางกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งหมด

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งในที่เกิดเหตุ และกล้องวงจรปิด เพื่อเร่งรัดติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

