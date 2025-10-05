เช็กด่วน 7 ล้านคนอาจชวดสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส รู้ก่อนลงทะเบียน 20 ต.ค.นี้

เปิดเหตุผล คนละครึ่งพลัส อาจมีคนชวดสิทธิ์ ถึง 7 ล้านคน เหตุรัฐบาลจำกัดโควต้า ย้ำคนรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียน/ยืนยันสิทธิ์ ภายใน 20-26 ต.ค.นี้ เตรียมใช้สิทธิ์ 29 ต.ค. 68
ความคืบหน้าล่าสุดโครงการคนละครึ่งพลัส นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของรัฐบาลอนุทิน ซึ่งรัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2568 ที่จะถึงนี้ ก่อนจะถึงวันลงทะเบียนประชาชนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ถึง 7 ล้านคน ที่อาจชวดสิทธิ์ในรอบใหม่นี้
โครงการคนละครึ่งพลัส ภายใต้รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล แบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ออกเป็น 3 กลุ่มหลักอย่างชัดเจน รวมทั้งสิ้นประมาณ 33 ล้านคน ดังนี้
1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประชาชนกลุ่มที่ถือบัตรคนจนจำนวนประมาณ 13 ล้านคน จะได้รับเงินเพิ่มเติม 1,700 บาท/เดือน รวมกับสิทธิเดิมเป็น 2,000 บาท/เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
2. กลุ่มผู้อยู่ในระบบภาษี
สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีอยู่แล้วประมาณ 11 ล้านคน ได้รับสิทธิ์แบบ 60:40 โดยรัฐสมทบ 2,400 บาท โดยประชาชนต้องเติมเงิน 2,000 บาท จำกัดการใช้จ่ายไม่เกินวันละ 200 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
3. กลุ่มผู้อยู่นอกระบบภาษี
ส่วนผู้อยู่นอกระบบภาษีจำนวน 9 ล้านคน ได้รับสิทธิ์แบบ 50:50 โดยรัฐสมทบ 2,000 บาท ส่วนประชาชนต้องเติมเงิน 2,000 บาท จำกัดการใช้จ่ายไม่เกินวันละ 200 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
เปิดสาเหตุทำไม 7 ล้านคน ทั่วประเทศอาจชวดสิทธิ์
จากข้อมูลสถิติพบว่า โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ในอดีต มีผู้เข้าร่วมในกลุ่มประชาชนทั่วไปสูงถึง 27 ล้านคน แต่โครงการคนละครึ่งพลัสในครั้งนี้ ได้กำหนดโควตาสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป (กลุ่มผู้อยู่ในและนอกระบบภาษี) ไว้เพียง 20 ล้านคนเท่านั้น ทำให้เกิดส่วนต่างของจำนวนผู้มีสิทธิ์หายไปประมาณ 7 ล้านคน
สาเหตุที่เป็นไปได้ที่อาจทำให้ประชาชนกลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิ์ อาจเพราะ ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้หรือภาษี ที่กำหนดขึ้นใหม่, ไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ ในแอปฯ เป๋าตังในช่วงเวลาที่กำหนด, คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป เช่น เสียชีวิต, พ้นจากสัญชาติไทย หรือเปลี่ยนสถานะไปเป็นข้าราชการ/ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม รวมทั้งการ การจำกัดจำนวนสิทธิ์ ของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส 2568 ลงทะเบียนวันไหน?
กระทรวงการคลังเปิดเผยกำหนดการวันลงทะเบียนสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม, ร้านค้า รวมทั้งวันใช้สิทธิ์ได้แล้ว
- 15 ตุลาคม 2568 เปิดลงทะเบียนร้านค้า โดยจะมีการประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ อีกครั้ง
- 20 – 26 ตุลาคม 2568 ประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 และ ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อนต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตังเท่านั้น
- 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่ง
ทั้งนี้ จำนวนประชาชนที่อาจชวดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสปีนี้ 7 ล้านคน เป็นเพียงการคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ประชาชนทุกคนที่ต้องการรับสิทธิ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและดำเนินการลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์ของตนเองภายในวันที่ 20-26 ตุลาคมนี้ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญ
