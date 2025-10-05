การเงินเศรษฐกิจ

เช็กด่วน 7 ล้านคนอาจชวดสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส รู้ก่อนลงทะเบียน 20 ต.ค.นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 16:58 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 16:58 น.
62
ไขข้อสงสัยคนละครึ่งพลัส 2568 อาจมีคนชวดสิทธิ์ถึง 7 ล้านคน

เปิดเหตุผล คนละครึ่งพลัส อาจมีคนชวดสิทธิ์ ถึง 7 ล้านคน เหตุรัฐบาลจำกัดโควต้า ย้ำคนรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียน/ยืนยันสิทธิ์ ภายใน 20-26 ต.ค.นี้ เตรียมใช้สิทธิ์ 29 ต.ค. 68

ความคืบหน้าล่าสุดโครงการคนละครึ่งพลัส นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของรัฐบาลอนุทิน ซึ่งรัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2568 ที่จะถึงนี้ ก่อนจะถึงวันลงทะเบียนประชาชนหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ถึง 7 ล้านคน ที่อาจชวดสิทธิ์ในรอบใหม่นี้

โครงการคนละครึ่งพลัส ภายใต้รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล แบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ออกเป็น 3 กลุ่มหลักอย่างชัดเจน รวมทั้งสิ้นประมาณ 33 ล้านคน ดังนี้

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประชาชนกลุ่มที่ถือบัตรคนจนจำนวนประมาณ 13 ล้านคน จะได้รับเงินเพิ่มเติม 1,700 บาท/เดือน รวมกับสิทธิเดิมเป็น 2,000 บาท/เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2. กลุ่มผู้อยู่ในระบบภาษี

สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีอยู่แล้วประมาณ 11 ล้านคน ได้รับสิทธิ์แบบ 60:40 โดยรัฐสมทบ 2,400 บาท โดยประชาชนต้องเติมเงิน 2,000 บาท จำกัดการใช้จ่ายไม่เกินวันละ 200 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

3. กลุ่มผู้อยู่นอกระบบภาษี

ส่วนผู้อยู่นอกระบบภาษีจำนวน 9 ล้านคน ได้รับสิทธิ์แบบ 50:50 โดยรัฐสมทบ 2,000 บาท ส่วนประชาชนต้องเติมเงิน 2,000 บาท จำกัดการใช้จ่ายไม่เกินวันละ 200 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เปิดสาเหตุทำไม 7 ล้านคน ทั่วประเทศอาจชวดสิทธิ์

จากข้อมูลสถิติพบว่า โครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ในอดีต มีผู้เข้าร่วมในกลุ่มประชาชนทั่วไปสูงถึง 27 ล้านคน แต่โครงการคนละครึ่งพลัสในครั้งนี้ ได้กำหนดโควตาสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป (กลุ่มผู้อยู่ในและนอกระบบภาษี) ไว้เพียง 20 ล้านคนเท่านั้น ทำให้เกิดส่วนต่างของจำนวนผู้มีสิทธิ์หายไปประมาณ 7 ล้านคน

สาเหตุที่เป็นไปได้ที่อาจทำให้ประชาชนกลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิ์ อาจเพราะ ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้หรือภาษี ที่กำหนดขึ้นใหม่, ไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ ในแอปฯ เป๋าตังในช่วงเวลาที่กำหนด, คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป เช่น เสียชีวิต, พ้นจากสัญชาติไทย หรือเปลี่ยนสถานะไปเป็นข้าราชการ/ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม รวมทั้งการ การจำกัดจำนวนสิทธิ์ ของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้

ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส 2568 ลงทะเบียนวันไหน?

กระทรวงการคลังเปิดเผยกำหนดการวันลงทะเบียนสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม, ร้านค้า รวมทั้งวันใช้สิทธิ์ได้แล้ว

  • 15 ตุลาคม 2568 เปิดลงทะเบียนร้านค้า โดยจะมีการประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ อีกครั้ง
  • 20 – 26 ตุลาคม 2568 ประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 และ ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อนต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตังเท่านั้น
  • 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 ประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่ง

ทั้งนี้ จำนวนประชาชนที่อาจชวดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสปีนี้ 7 ล้านคน เป็นเพียงการคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น ประชาชนทุกคนที่ต้องการรับสิทธิ์จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและดำเนินการลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิ์ของตนเองภายในวันที่ 20-26 ตุลาคมนี้ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ด่วน แก๊งโจร 8 คน บุกปล้นร้านทอง บิ๊กซีสุไหงโก-ลก อาวุธครบมือ คนติดในห้างจำนวนมาก

18 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีลล์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เซลต้า บีโก้ พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16/10/68 แจกที่แรกเลขท้ายให้โชค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กมธ.ต่างประเทศ เชิญ “สีหศักดิ์” แจงหากเลิก MOU 43-44 ไทย-กัมพูชา แก้ปัญหาต่อแบบใด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพทองธาร เพื่อไทย น้ำท่วมอุตรดิตถ์ ข่าวการเมือง

เปิดคลิป อดีตนายกฯ แพทองธาร นำทีมพท. ลุยน้ำท่วมอุตรดิตถ์ช่วยผู้ประสบภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัยคนละครึ่งพลัส 2568 อาจมีคนชวดสิทธิ์ถึง 7 ล้านคน เศรษฐกิจ

เช็กด่วน 7 ล้านคนอาจชวดสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส รู้ก่อนลงทะเบียน 20 ต.ค.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกเลิกmou 43 ข่าว

เพจดังเผย “ยกเลิก MOU 43” ไทยเสียดินแดนแน่ 100% แถมเข้าทางเขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดตายตึกโรงเรียนอินโดนีเซียถล่มพุ่ง 36 ศพ-ยังสูญหายอีก 27 ราย ข่าวต่างประเทศ

ดับพุ่ง 36 โศกนาฏกรรมตึกโรงเรียนอินโดฯ ถล่ม เร่งค้นหา 27 ชีวิตใต้ซาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบนสมิธ รังสิมันต์โรม ทนายความ ข่าวการเมือง

จับตา เบน สมิธ ฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” 6 ต.ค.นี้ เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน เตรียมโชว์หลักฐาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.สุชาติ สั่งยึดสิงโตอินฟลูฯ ดัง หลังหลุดขย้ำเด็กเรียกเก็บค่าเลี้ยงดูตลอดชีวิต ข่าว

อินฟลูฯ ดัง ถูกสั่งยึดสิงโต หลังหลุดกรงขย้ำเด็ก เจอโทษหนัก-เก็บค่าเลี้ยงดูตลอดชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นาโปลี พบ เจนัว ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนบ้านแม่จางแม่เมาะ ข่าว

สั่งย้ายด่วน “ครูฟุตเหล็กตีหน้าเด็กป.1” 14 ครั้ง มีผลพรุ่งนี้ ใบวิชาชีพรอคุรุสภาพิจารณา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบรนท์ฟอร์ด พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของสิงโตเปิดใจขอโทษ-พร้อมเยียวยา หลังหลุดขย้ำเด็ก 11 ขวบ ข่าว

สาเหตุ สิงโตหลุดกรงขย้ำเด็ก 11 อินฟลูคนดังขอโทษผู้บาดเจ็บ พร้อมเยียวยาทุกอย่าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนุก สิงห์มาตร เจ้าของเพลงลูกเทวดาขึ้นแท่นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข่าว

สนุก สิงห์มาตร เจ้าของเพลงฮิต ลูกเทวดา นั่งเก้าอี้ ผอ. ยศวิชาการไม่ธรรมดาสำนักวิชาการ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อำนาจรื่นเริงโดนชก ข่าวอาชญากรรม

สิ้นลายอดีตแชมป์มวยโลก “อำนาจ รื่นเริง” เมาหนัก! วัยรุ่นห้ามไม่ฟัง สุดท้ายลงไปกอง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เซบีย่า พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนเก็บค่าผ่านทาง ไม่ยื่นมือรับเงิน ข่าว

พลังโซเชียล แฉเดือด “คนเก็บค่าทางด่วน” ขี้เกียจรับตังค์ คนขับสวดสนั่นคิดว่าเจอคนเดียว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา โพสต์ถึง ศาสดาและเด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม บันเทิง

ปู มัณฑนา ซัด คนทำตัวเป็นศาสดา-เด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็ก 10 ขวบถูกสักหน้า ข่าว

เปิดภาพ เด็ก 10 ขวบถูกสักคำอุบาทว์ หลายคนห่วงแผลเป็นกลางหน้า แม้ได้ชีวิตใหม่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.อัมมาร สยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์เสาหลักของไทย เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย ดร.อัมมาร ยามวาลา นักเศรษฐศาสตร์เสาหลักไทย เสียชีวิตอย่างสงบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดปม จนท.ราชทัณฑ์ยิงกันดับ 3 ราย คาบ้านพักข้าราชการ เซ่นพิษรักเก่าสางแค้น

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ลงทะเบียน 20-26 ต.ค. นี้ ผู้ยื่นภาษี เฮ! รัฐช่วยจ่าย 60% เศรษฐกิจ

3 ช่องทาง ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 20-26 ต.ค.นี้ เริ่มใช้พร้อมกัน 29 ต.ค.68

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 16:58 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 16:58 น.
62
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน แก๊งโจร 8 คน บุกปล้นร้านทอง บิ๊กซีสุไหงโก-ลก อาวุธครบมือ คนติดในห้างจำนวนมาก

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568

ลีลล์ พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568

เซลต้า บีโก้ พบ แอต.มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 5 ต.ค. 68

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568
เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16 ตุลาคม 2568

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16/10/68 แจกที่แรกเลขท้ายให้โชค

เผยแพร่: 5 ตุลาคม 2568
Back to top button