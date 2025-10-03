รู้จัก “เบน สมิธ” เปิดปูมหลัง สายสัมพันธ์จากที่ปรึกษา “ฮุนเซน” เกี่ยวอะไรกับไทย
ประวัติเบื้องต้นและสถานะปัจจุบัน
- ชื่อเต็ม: เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger)
- ชื่อแฝง: เบน สมิธ (Ben Smith)
- เกิด: 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 (ชาวแอฟริกาใต้)
- ครอบครัว: บิดาชื่อ เฮนรี่, มารดาชื่อ คาโรล, ภรรยาชื่อ แคทลียา บีเวอร์ (อดีตนางแบบชาวไทย)
- สัญชาติปัจจุบัน: กัมพูชา
- ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาของสมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา (ตามที่ระบุในพาสปอร์ต)
- ความพยายามในอดีต: เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 เคยยื่นเรื่องขอสละสัญชาติกัมพูชา เพื่อขอแปลงสัญชาติไทย โดยจะใช้ชื่อไทยว่า “สาธิต”
เครือข่ายอำนาจ จาก “ฮุน เซน”
มีการกล่าวหาว่า เบน สมิธ ใช้สถานะที่ปรึกษาของสมเด็จฯ ฮุน เซน และความร่วมมือกับ นายยิม เลียก นักธุรกิจการเงินผู้ทรงอิทธิพลในกัมพูชา ในการดำเนินธุรกิจสีเทา ทั้งอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และการขนส่ง ซึ่งเป็นช่องทางในการฟอกเงิน
ผู้จัดการการเงินคนสำคัญของ “ทักษิณ”
ความสัมพันธ์ของเบน สมิธ กับนายทักษิณ ชินวัตร ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนจากเหตุการณ์ประชุมลับระหว่างนายทักษิณและนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม บนเรือซูเปอร์ยอชต์สุดหรู “Wanderlust” ที่ภูเก็ต ซึ่งเรือยอชต์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ลำนี้ถูกบริหารโดยบริษัทของเบน สมิธ
นอกจากนี้ เบน สมิธ ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนายทักษิณในหลายภารกิจสำคัญ เช่น
- เข้าพบ CEO ของ MGM Resorts International เพื่อหารือเรื่องการเปิดกาสิโนถูกกฎหมายในไทย
- จัดหาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Bombardier Global G7500 มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ ให้นายทักษิณใช้ส่วนตัว
- การเข้าถือหุ้นในบริษัทพลังงานของไทยในนามนายทักษิณ ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้จุดชนวนให้เกิดการต่อต้านจากผู้มีอิทธิพลในประเทศ จนนำไปสู่การล่มสลายของทักษิณในเวลาต่อมา
เบน สมิธ เติบโตในครอบครัวชาวยิวที่ร่ำรวยในเมืองเคปทาวน์ แอฟริกาใต้ แต่ไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยและมาลงหลักปักฐานที่กรุงเทพฯ
ที่มา: FB/ Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม , Tom Wright
‘เบนจามิน’ แถลงการณ์โต้ข้อกล่าวหา ลั่น ดำเนินคดี ‘ทอม ไรท์’
จากกรณีข้อกล่าวหาที่มีการเปิดเผย โดย Tom Wright อ้างว่า เบนจามิน ถูกศาลในโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ตัดสินว่ามีความผิดในคดีฉ้อโกงหุ้น และมีประวัติอาชญากรรมติดตัว ใช้ชื่อน้องชาย “อดัม” เป็นกรรมการบังหน้าในบริษัทไวน์ที่ฟลอริดา เพื่อปั่นหุ้นโดยใช้โครงสร้างบริษัทนอกประเทศในหมู่เกาะเคย์แมน ก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย และล่าสุดรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังจับตาดูเครือข่ายของเบน สมิธ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกรงว่าเครือข่ายทางการเงินของเขาจะเป็นช่องทางให้กับจีน ซึ่งเป็นมหาอำนาจคู่แข่ง ในการขยายอิทธิพลเข้ามาในประเทศไทย หลังจากที่กัมพูชาได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนไปแล้ว นั้น
นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ Benjamin Mauerberger ออกแถลงการณ์ ยืนยันว่าเขา ครอบครัว และธุรกิจของเขา ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทำลายชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำโดย นายทอม ไรท์ (Tom Wright) ผ่านช่องทาง Project Brazen และ Whale Hunting
เบนจามิน ระบุว่า ทอม ไรท์ ได้กล่าวหาเขาอย่างเท็จๆ ว่าเป็นอาชญากรหนีคดี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การค้ามนุษย์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยทอม ไรท์ ไม่เคยติดต่อเขาโดยตรง หรือนำเสนอหลักฐานใด ๆ เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาเหล่านั้น
นายเบนจามิน ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยระบุว่าเขาไม่เคยทำความผิดอาญา และการกล่าวหาเหล่านั้นล้วนเป็นเท็จและไร้มูลความจริง ด้วยเหตุนี้ นายเบนจามิน จึงได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมาย ต่อ ทอม ไรท์ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำความจริงมาพิสูจน์ในศาลยุติธรรม
ตลอดระยะเวลาช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ผม ครอบครัวของผม และหุ้นส่วนทางธุรกิจของผมตกเป็นเหยื่อของกระบวนการโจมตีเพื่อทำลายชื่อเสียงที่มีนายทอม ไรท์ เป็นผู้ลงมือและบงการอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามทำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหาด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและการกล่าวพาดพิงโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังผ่านช่องทาง Project Brazen และ Whale Hunting ของเขา การกระทำดังกล่าวมิใช่การทำข่าวในฐานะสื่อโดยชอบธรรม แต่เป็นการโจมตีที่มีเจตนามุ่งร้ายอย่างชัดเจน
นายทอม ไรท์ พยายามที่จะฉายภาพให้ประชาชนเห็นว่าผมเป็นอาชญากรหนีคดี และสื่อว่าความสำเร็จในชีวิตและอาชีพการงานของผมมาจากการฟอกเงิน การค้ามนุษย์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ คำกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการกุเรื่องอันแสนตํ่าช้าสามานย์โดยไม่มีมูลความจริงหรือหลักฐานใด ๆ นายทอม ไรท์มิได้นำเสนอข้อเท็จจริงใด ๆ ประกอบคำกล่าวอ้างของเขาแม้แต่น้อย และไม่เคยแม้แต่จะติดต่อหรือขอสัมภาษณ์ผมโดยตรงดังเช่นบุคคลที่เรียกตนเองว่าเป็นสื่อคุณภาพและมีจริยธรรมที่ควรกระทำ สิ่งที่นายทอม ไรท์ได้กระทำลงไปนั้นไม่ใช่การรายงานข่าว แต่เป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือเพื่อทำลายผมและครอบครัวของผม
ผมไม่เคยเป็นผู้ทำความผิดทางอาญาหรือเป็นอาชญากรหนีคดีตามที่มีการกล่าวอ้างอย่างผิดๆ การกล่าวหาทั้งหมดมิได้มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะคดีที่ประเทศ New Zealand ที่เกิดขึ้นในช่วงผมเริ่มทำงานนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สืบสวนสอบสวนแล้วและได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดทางอาญา
ในบรรดาข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จทั้งหลาย ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดได้แก่ ข้อกล่าวหาที่ว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการค้ามนุษย์ในประเทศกัมพูชา ผมขอยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเรื่องที่ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น ไม่ว่าทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต
ข้อกล่าวหาที่พยายามเชื่อมโยงผมกับประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืออาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์ ตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศกัมพูชานั้น ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเช่นเดียวกัน
กรณีเกี่ยวการเสนอขายหุ้นของ Tiantian Ventures ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) นั้น ผมขอยืนยันว่าผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Tiantian Ventures บุคคลที่ปรากฏในภาพถ่ายต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในสื่อไม่ใช่ผม และผมไม่ใช่บุคคลที่ถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
ข้อกล่าวหาทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นความเท็จ ขาดข้อเท็จจริงรองรับ และมีเจตนาเพื่อก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชน
ในวันนี้ ผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมกำลังตกเป็นเหยื่อทางการเมืองที่มีการใช้วิธีการที่สกปรกเพื่อที่จะโจมตีบุคคลอื่นโดยมีผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมเป็นเครื่องมือ ผมขอยืนยันว่าผมเป็นพลเมืองที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของทุก ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ผมพักอาศัย เดินทาง หรือทำธุรกิจ ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นผู้อาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ผมดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ ประวัติการทำงานและพฤติกรรมของผมสะท้อนให้เห็นว่าผมเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ
การดำเนินการของนายทอม ไรท์ ชี้ให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีโดยในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นายทอม ไรท์ได้เผยแพร่ข้อความกว่า 130 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นการมุ่งโจมตีผมอย่างต่อเนื่องแทนที่จะเป็นการรายงานข่าวในลักษณะเชิงสืบสวน การรายงานข่าวในลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงลักษณะของกระบวนการโจมตีเพื่อทำลายชื่อเสียง ซึ่งปราศจากหลักฐานที่เป็นรูปธรรมใด ๆ รองรับโดยสิ้นเชิง
นอกจากนี้ นายทอม ไรท์ได้นำหนังสือเดินทางของผมซึ่งเป็นเอกสารส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและอาจทำให้ผมเสี่ยงอาจถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางมิชอบ นอกจากนี้ นายทอม ไรท์ได้อ้างอิงถึงข้อมูลที่มีการแต่งเติมจากสื่อสังคมของบุคคลที่น่าสงสัย ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีการจัดทำขึ้นเพื่อเติมแต่งข้อกล่าวอ้างที่หมิ่นประมาทของเขาให้แพร่หลาย และเป็นการจงใจใช้สื่อดิจิทัลในทางที่ผิดโดยแสร้งว่าเป็นการทำไปเพื่อประโยชน์ของมวลชน
ด้วยเหตุนี้ ผมจึงได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับนายทอม ไรท์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาทำต่อหน้าศาลยุติธรรมที่ซึ่งความจริงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ โดยนายทอม ไรท์จะไม่สามารถใช้พื้นที่สื่อที่มีแต่เสียงฝั่งเดียวดังเช่นที่ทำอยู่ในขณะนี้ แต่จะต้องให้คำชี้แจงต่อหน้าศาลยุติธรรมที่ซึ่งวิธีการดำเนินงานของเขาจะเป็นที่ประจักษ์
ผมขอร้องให้องค์กรสื่อที่เกี่ยวข้อง เช่น ICIJ และ OCCRP ช่วยกันตรวจสอบกลไกการทำงานและบุคคลผู้ให้การสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการให้ร้ายป้ายสีดังกล่าวเพื่อเปิดโปงให้เห็นว่าข่าวเท็จและการคุกคามถูกปลอมแปลงให้ดูเหมือนการรายงานข่าวอย่างไร ย่อมจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการสื่อสารมวลชนในช่วงเวลาที่ความน่าเชื่อถือของสื่อกำลังถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง
การกระทำของนายทอม ไรท์ บ่งชี้ว่าเขาเป็นอดีตนักข่าวที่เพิกเฉยการแสวงหาความจริง และหมกมุ่นอยู่กับการแต่งเรื่องและการหมิ่นประมาท นายทอม ไรท์ปราศจากความน่าเชื่อถือ มีเจตนาไม่สุจริตและอาจได้รับประโยชน์แอบแฝงจากการทำงานในฐานะบุคคลที่เรียกตนเองว่าเป็นสื่อ ซึ่งสมควรถูกประณามเป็นอย่างยิ่ง
ท้ายนี้ ผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมใคร่ร้องขอความเป็นธรรมต่อประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนต่าง ๆ ให้ช่วยนำเสนอข้อเท็จจริงและคัดกรองข้อมูลก่อนที่จะมีการส่งต่อหรือนำเสนอต่อประชาชน สุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการปกป้องผม ครอบครัวของผม และกิจการของผม ผมขอแจ้งว่าหากยังคงมีการกระทำที่เป็นการคุกคามผม ครอบครัวของผม และกิจการของผม ต่อไป ผมขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีเพื่อปกป้องชื่อเสียงและผลประโยชน์ของผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เบน สมิธ” ออกแถลงโต้ ปฎิเสธข้อกล่าวหา ถูกพาดพิงเอี่ยวสแกมเมอร์เขมร
- “โรม” บอก “ธรรมนัส” อย่าเพิ่งร้อนตัว ถามต้องการปิดปากตนทำไม?
- รังสิมันต์ โรม โชว์ฟอร์ม ชี้แจงจนกัมพูชากุมขมับ ที่ประชุม AIPA มีมติตีตกข้อเสนอ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: