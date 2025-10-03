ข่าว

รู้จัก “เบน สมิธ” เปิดปูมหลัง สายสัมพันธ์จากที่ปรึกษา “ฮุนเซน” เกี่ยวอะไรกับไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 10:29 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 11:03 น.
387
รู้จัก "เบน สมิธ" เปิดปูมหลัง สายสัมพันธ์จากที่ปรึกษา "ฮุนเซน" สู่คนใกล้ชิด "ทักษิณ"

ประวัติเบื้องต้นและสถานะปัจจุบัน

  • ชื่อเต็ม: เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Benjamin Mauerberger)
  • ชื่อแฝง: เบน สมิธ (Ben Smith)
  • เกิด: 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 (ชาวแอฟริกาใต้)
  • ครอบครัว: บิดาชื่อ เฮนรี่, มารดาชื่อ คาโรล, ภรรยาชื่อ แคทลียา บีเวอร์ (อดีตนางแบบชาวไทย)
  • สัญชาติปัจจุบัน: กัมพูชา
  • ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาของสมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา (ตามที่ระบุในพาสปอร์ต)
  • ความพยายามในอดีต: เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 เคยยื่นเรื่องขอสละสัญชาติกัมพูชา เพื่อขอแปลงสัญชาติไทย โดยจะใช้ชื่อไทยว่า “สาธิต”
เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ
เบน สมิธ หรือ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ / แฟ้มภาพ

เครือข่ายอำนาจ จาก “ฮุน เซน”

มีการกล่าวหาว่า เบน สมิธ ใช้สถานะที่ปรึกษาของสมเด็จฯ ฮุน เซน และความร่วมมือกับ นายยิม เลียก นักธุรกิจการเงินผู้ทรงอิทธิพลในกัมพูชา ในการดำเนินธุรกิจสีเทา ทั้งอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และการขนส่ง ซึ่งเป็นช่องทางในการฟอกเงิน

ผู้จัดการการเงินคนสำคัญของ “ทักษิณ”

ความสัมพันธ์ของเบน สมิธ กับนายทักษิณ ชินวัตร ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนจากเหตุการณ์ประชุมลับระหว่างนายทักษิณและนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม บนเรือซูเปอร์ยอชต์สุดหรู “Wanderlust” ที่ภูเก็ต ซึ่งเรือยอชต์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ลำนี้ถูกบริหารโดยบริษัทของเบน สมิธ

นอกจากนี้ เบน สมิธ ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนายทักษิณในหลายภารกิจสำคัญ เช่น

  • เข้าพบ CEO ของ MGM Resorts International เพื่อหารือเรื่องการเปิดกาสิโนถูกกฎหมายในไทย
  • จัดหาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Bombardier Global G7500 มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ ให้นายทักษิณใช้ส่วนตัว
  • การเข้าถือหุ้นในบริษัทพลังงานของไทยในนามนายทักษิณ ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้จุดชนวนให้เกิดการต่อต้านจากผู้มีอิทธิพลในประเทศ จนนำไปสู่การล่มสลายของทักษิณในเวลาต่อมา
เบน สมิธ กับ ยิม เลียก
X/ @TomWrightAsia

เบน สมิธ เติบโตในครอบครัวชาวยิวที่ร่ำรวยในเมืองเคปทาวน์ แอฟริกาใต้ แต่ไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยและมาลงหลักปักฐานที่กรุงเทพฯ

ที่มา: FB/ Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม , Tom Wright

‘เบนจามิน’ แถลงการณ์โต้ข้อกล่าวหา ลั่น ดำเนินคดี ‘ทอม ไรท์’

จากกรณีข้อกล่าวหาที่มีการเปิดเผย โดย Tom Wright อ้างว่า เบนจามิน ถูกศาลในโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ตัดสินว่ามีความผิดในคดีฉ้อโกงหุ้น และมีประวัติอาชญากรรมติดตัว ใช้ชื่อน้องชาย “อดัม” เป็นกรรมการบังหน้าในบริษัทไวน์ที่ฟลอริดา เพื่อปั่นหุ้นโดยใช้โครงสร้างบริษัทนอกประเทศในหมู่เกาะเคย์แมน ก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย และล่าสุดรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังจับตาดูเครือข่ายของเบน สมิธ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกรงว่าเครือข่ายทางการเงินของเขาจะเป็นช่องทางให้กับจีน ซึ่งเป็นมหาอำนาจคู่แข่ง ในการขยายอิทธิพลเข้ามาในประเทศไทย หลังจากที่กัมพูชาได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนไปแล้ว นั้น

นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ Benjamin Mauerberger ออกแถลงการณ์ ยืนยันว่าเขา ครอบครัว และธุรกิจของเขา ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทำลายชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำโดย นายทอม ไรท์ (Tom Wright) ผ่านช่องทาง Project Brazen และ Whale Hunting

เบนจามิน ระบุว่า ทอม ไรท์ ได้กล่าวหาเขาอย่างเท็จๆ ว่าเป็นอาชญากรหนีคดี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การค้ามนุษย์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยทอม ไรท์ ไม่เคยติดต่อเขาโดยตรง หรือนำเสนอหลักฐานใด ๆ เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาเหล่านั้น

นายเบนจามิน ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด โดยระบุว่าเขาไม่เคยทำความผิดอาญา และการกล่าวหาเหล่านั้นล้วนเป็นเท็จและไร้มูลความจริง ด้วยเหตุนี้ นายเบนจามิน จึงได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมาย ต่อ ทอม ไรท์ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำความจริงมาพิสูจน์ในศาลยุติธรรม

ตลอดระยะเวลาช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ผม ครอบครัวของผม และหุ้นส่วนทางธุรกิจของผมตกเป็นเหยื่อของกระบวนการโจมตีเพื่อทำลายชื่อเสียงที่มีนายทอม ไรท์ เป็นผู้ลงมือและบงการอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามทำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหาด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและการกล่าวพาดพิงโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังผ่านช่องทาง Project Brazen และ Whale Hunting ของเขา การกระทำดังกล่าวมิใช่การทำข่าวในฐานะสื่อโดยชอบธรรม แต่เป็นการโจมตีที่มีเจตนามุ่งร้ายอย่างชัดเจน

นายทอม ไรท์ พยายามที่จะฉายภาพให้ประชาชนเห็นว่าผมเป็นอาชญากรหนีคดี และสื่อว่าความสำเร็จในชีวิตและอาชีพการงานของผมมาจากการฟอกเงิน การค้ามนุษย์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ คำกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการกุเรื่องอันแสนตํ่าช้าสามานย์โดยไม่มีมูลความจริงหรือหลักฐานใด ๆ นายทอม ไรท์มิได้นำเสนอข้อเท็จจริงใด ๆ ประกอบคำกล่าวอ้างของเขาแม้แต่น้อย และไม่เคยแม้แต่จะติดต่อหรือขอสัมภาษณ์ผมโดยตรงดังเช่นบุคคลที่เรียกตนเองว่าเป็นสื่อคุณภาพและมีจริยธรรมที่ควรกระทำ สิ่งที่นายทอม ไรท์ได้กระทำลงไปนั้นไม่ใช่การรายงานข่าว แต่เป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือเพื่อทำลายผมและครอบครัวของผม

ผมไม่เคยเป็นผู้ทำความผิดทางอาญาหรือเป็นอาชญากรหนีคดีตามที่มีการกล่าวอ้างอย่างผิดๆ การกล่าวหาทั้งหมดมิได้มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะคดีที่ประเทศ New Zealand ที่เกิดขึ้นในช่วงผมเริ่มทำงานนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สืบสวนสอบสวนแล้วและได้ข้อสรุปแล้วว่าไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดทางอาญา

ในบรรดาข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จทั้งหลาย ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดได้แก่ ข้อกล่าวหาที่ว่าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการค้ามนุษย์ในประเทศกัมพูชา ผมขอยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับเรื่องที่ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น ไม่ว่าทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

ข้อกล่าวหาที่พยายามเชื่อมโยงผมกับประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืออาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์ ตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศกัมพูชานั้น ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเช่นเดียวกัน

กรณีเกี่ยวการเสนอขายหุ้นของ Tiantian Ventures ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) นั้น ผมขอยืนยันว่าผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Tiantian Ventures บุคคลที่ปรากฏในภาพถ่ายต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในสื่อไม่ใช่ผม และผมไม่ใช่บุคคลที่ถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อกล่าวหาทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นความเท็จ ขาดข้อเท็จจริงรองรับ และมีเจตนาเพื่อก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชน

ในวันนี้ ผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมกำลังตกเป็นเหยื่อทางการเมืองที่มีการใช้วิธีการที่สกปรกเพื่อที่จะโจมตีบุคคลอื่นโดยมีผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมเป็นเครื่องมือ ผมขอยืนยันว่าผมเป็นพลเมืองที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของทุก ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ผมพักอาศัย เดินทาง หรือทำธุรกิจ ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นผู้อาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ผมดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ ประวัติการทำงานและพฤติกรรมของผมสะท้อนให้เห็นว่าผมเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ

การดำเนินการของนายทอม ไรท์ ชี้ให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีโดยในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นายทอม ไรท์ได้เผยแพร่ข้อความกว่า 130 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นการมุ่งโจมตีผมอย่างต่อเนื่องแทนที่จะเป็นการรายงานข่าวในลักษณะเชิงสืบสวน การรายงานข่าวในลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงลักษณะของกระบวนการโจมตีเพื่อทำลายชื่อเสียง ซึ่งปราศจากหลักฐานที่เป็นรูปธรรมใด ๆ รองรับโดยสิ้นเชิง

นอกจากนี้ นายทอม ไรท์ได้นำหนังสือเดินทางของผมซึ่งเป็นเอกสารส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและอาจทำให้ผมเสี่ยงอาจถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางมิชอบ นอกจากนี้ นายทอม ไรท์ได้อ้างอิงถึงข้อมูลที่มีการแต่งเติมจากสื่อสังคมของบุคคลที่น่าสงสัย ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีการจัดทำขึ้นเพื่อเติมแต่งข้อกล่าวอ้างที่หมิ่นประมาทของเขาให้แพร่หลาย และเป็นการจงใจใช้สื่อดิจิทัลในทางที่ผิดโดยแสร้งว่าเป็นการทำไปเพื่อประโยชน์ของมวลชน

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับนายทอม ไรท์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาทำต่อหน้าศาลยุติธรรมที่ซึ่งความจริงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ โดยนายทอม ไรท์จะไม่สามารถใช้พื้นที่สื่อที่มีแต่เสียงฝั่งเดียวดังเช่นที่ทำอยู่ในขณะนี้ แต่จะต้องให้คำชี้แจงต่อหน้าศาลยุติธรรมที่ซึ่งวิธีการดำเนินงานของเขาจะเป็นที่ประจักษ์

ผมขอร้องให้องค์กรสื่อที่เกี่ยวข้อง เช่น ICIJ และ OCCRP ช่วยกันตรวจสอบกลไกการทำงานและบุคคลผู้ให้การสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการให้ร้ายป้ายสีดังกล่าวเพื่อเปิดโปงให้เห็นว่าข่าวเท็จและการคุกคามถูกปลอมแปลงให้ดูเหมือนการรายงานข่าวอย่างไร ย่อมจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการสื่อสารมวลชนในช่วงเวลาที่ความน่าเชื่อถือของสื่อกำลังถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง

การกระทำของนายทอม ไรท์ บ่งชี้ว่าเขาเป็นอดีตนักข่าวที่เพิกเฉยการแสวงหาความจริง และหมกมุ่นอยู่กับการแต่งเรื่องและการหมิ่นประมาท นายทอม ไรท์ปราศจากความน่าเชื่อถือ มีเจตนาไม่สุจริตและอาจได้รับประโยชน์แอบแฝงจากการทำงานในฐานะบุคคลที่เรียกตนเองว่าเป็นสื่อ ซึ่งสมควรถูกประณามเป็นอย่างยิ่ง

ท้ายนี้ ผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมใคร่ร้องขอความเป็นธรรมต่อประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนต่าง ๆ ให้ช่วยนำเสนอข้อเท็จจริงและคัดกรองข้อมูลก่อนที่จะมีการส่งต่อหรือนำเสนอต่อประชาชน สุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการปกป้องผม ครอบครัวของผม และกิจการของผม ผมขอแจ้งว่าหากยังคงมีการกระทำที่เป็นการคุกคามผม ครอบครัวของผม และกิจการของผม ต่อไป ผมขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีเพื่อปกป้องชื่อเสียงและผลประโยชน์ของผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

