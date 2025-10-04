ข่าวต่างประเทศ

นักล่าสมบัติเฮลั่น! พบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณ หลายสิบล้าน ใต้ท้องทะเล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 16:10 น.
143
ภาพถ่ายนี้จัดทำโดยบริษัทกู้ซากเรือ 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC แสดงให้เห็นเหรียญสเปนที่บริษัทค้นพบจากเรืออับปางนอกชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของรัฐฟลอริดาในปี 2025 (1715 Fleet - Queens Jewels, LLC via AP)

นักล่าสมบัติเฮลั่น! ค้นพบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณกว่า 1,000 เหรียญ มูลค่าเกือบ 40 ล้านบาท นอกชายฝั่งฟลอริดา เป็นสมบัติจากกองเรือที่อับปางเมื่อ 300 ปีก่อน

ทีมนักดำน้ำจากบริษัทกู้ซากเรืออับปาง 1715 Fleet-Queens Jewels LLC ได้ประกาศการค้นพบขุมสมบัติครั้งใหญ่ เป็นเหรียญทองและเหรียญเงินของสเปนโบราณกว่า 1,000 เหรียญ ประเมินมูลค่าไว้ที่ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 37 ล้านบาท) โดยถูกค้นพบบริเวณนอกชายฝั่งรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามชายฝั่งมหาสมบัติ

สมบัติล้ำค่าเหล่านี้มีที่มาจากโศกนาฏกรรมทางทะเลเมื่อ 300 กว่าปีก่อน โดยเหรียญเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่กองเรือสเปนกำลังขนส่งกลับประเทศ แต่กองเรือได้เผชิญหน้ากับพายุเฮอริเคนอย่างรุนแรงในวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1715 (พ.ศ. 2258) จนทำให้อับปางลง และสมบัติทั้งหมดก็จมลงสู่ก้นทะเล

เหรียญเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นในยุคอาณานิคมของสเปน ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของประเทศโบลิเวีย เม็กซิโก และเปรู

ทีมนักดำน้ำขณะกำลังสำรวจซากเรืออับปางใต้ทะเล
ในภาพถ่ายที่ไม่มีวันที่นี้ซึ่งจัดทำโดยบริษัทกู้ซากเรือ 1715 Fleet-Queens Jewels, LLC นักประดาน้ำ Levin Shavers แสดงให้เห็นเหรียญที่ค้นพบจากเรืออับปางของสเปนนอกชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกของรัฐฟลอริดาในปี 2025 (1715 Fleet – Queens Jewels, LLC via AP)

นายซาล กุตตูโซ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทฯ กล่าวว่า “การค้นพบนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของตัวสมบัติ แต่เป็นเรื่องราวที่มันบอกเล่า เหรียญแต่ละเหรียญคือชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้”

นายกุตตูโซยังเน้นย้ำว่า การค้นพบเหรียญในปริมาณมากถึง 1,000 เหรียญในคราวเดียว ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากและพิเศษอย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อนักประวัติศาสตร์และนักสะสม

ตามกฎหมายของรัฐฟลอริดา โบราณวัตถุใดๆ ที่ถูกค้นพบในน่านน้ำของรัฐจะตกเป็นของรัฐ อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้อนุญาตให้บริษัทผู้ค้นพบสามารถดำเนินการกู้ซากต่อไปได้ โดยมีข้อตกลงว่าทางบริษัทจะต้องแบ่งมอบโบราณวัตถุที่ค้นพบประมาณ 20% ให้กับรัฐ เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยหรือจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ให้สาธารณชนได้เข้าชมต่อไป

นักล่าสมบัติเฮลั่น! พบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณ หลายสิบล้าน ใต้ท้องทะเล ข่าวต่างประเทศ

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

