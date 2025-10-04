เตรียมรับแรงกระแทก “เกริก ชิลเลอร์” เตือนปากท้องแย่หนักอีก 2 ปี ฟื้นจริงปี 71 สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดแล้ว!
เกริก ชิลเลอร์ อดีตดาราที่ปัจจุบันผันตัวเป็นนักทำนาย ออกมาวิเคราะห์ประเด็นโลก ย้ำศึกษามานานไม่ต้องเปิดไผ้ก็รู้ดี ลั่นสงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดขึ้นแล้ว 2 ปีจากนี้ อดทนให้มาก ตั้งการ์ดรอรับแรงกระแทกจากภาวะสงคราม เศรษฐกิจไทยจะฟื้นอีกทีปี 2571
เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา เกริก ชิลเลอร์ หมอดูคิวทองอายุ 51 ปี กล่าวในรายการ I know you know เกี่ยวกับประเด็นซึ่ง พีท ทองเจือ ผู้ดำเนินรายการถามถึงอนาคตเกี่ยวกับภัยพิบัติและเรื่องของสงครามโลก โดยอีกฝ่ายให้คำตอบร่ายยาว เริ่มจากอ้างว่าเรื่องนี้ตนศึกษามาเยอะพอสมควรและไม่จำเป็นต้องเปิดไพ่เพื่อยืนยัน
เกริก ชิลเลอร์ ระบุ ณ ขณะนี้สงครามโลกครั้งที่ 3 กำลังดำเนินอยู่ “มันเกิดขึ้นแล้ว” ไม่ต้องดูไพ่เลยเพราะตนศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอดพอสมควร
การเริ่มต้นทำสงคราม ย้อนไปดูบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ได้ว่า เกิดอะไรขึ้นถึงทำให้เกิดสงคราม ต้นเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดีจึงต้องทำสงครามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
รื้อ-ล้าง แล้วสร้างใหม่ สงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมนีรื้อ ล้างแล้วสร้างใหม่กลายเป็นประเทศสำคัญทางเศรษฐกิจยุโรป
ฮิโรชิมา นางาซากิ ของญี่ปุ่น รื้อ ล้าง แล้วสร้างใหม่ กลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับ2 ของโลก
ครั้งนี้ เกริกจึงเน้นว่า ก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกัน คือ รื้อ-ล้างแล้วสร้างใหม่เพื่อจะพาโลกไปสู่สมาร์ตซิตี้ เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากยุคดิจิทัลเป็นยุคควอนตัม เพราะสงครามโลกทุกครั้ง จะเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นแบบก้าวกระโดด
“ครั้งนี้เราจะก้าวเข้าสู่ยุคควอนตัม เมืองที่เราอยู่ๆ กัน มันจะไปรื้อ ล้างแล้วสร้างใหม่เลยไม่ได้ มันจะต้องมีการล้างกันเกิดขึ้นซึ่งวิธีการมันก็จะโหดร้ายนิดนึงแต่มันก็จะเป็นแบบนั้นแหละ และมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนขั้วอำนาจจากอำนาจหนึ่งไปยังอีกอำนาจหนึ่ง ฉะนั้นมันก็ต้องสู้กันหน่อย และมันยังมีเหตุปัจจัยอีกหลายๆ อย่าง”
อดีตนักแสดงรุ่นลายครามระบุต่อถึงปัจจุบัน สิ่งที่หลายๆ คนควรคำนึงถึงอันดับแรกเลย คือ “เรื่องปากท้อง” การทำมาหากิน และ 2 ปีจากนี้ต้องบอกว่า จงเอาตัวเองให้รอด
“โลกจะแตก น้ำจะท่วมเอาไว้ก่อน ตอนนี้เอาปากท้องก่อน เพราะตอนนี้มันมีการพยายามจะก่อสงครามใกล้ประเทศเราแล้ว และมันก็ทำอย่างนั้นจริงๆ ถามว่ามันจบกับประเทศเราหรือยัง มันก็ยังไม่จบและมันจะเกิดอีกหลายยก”
“เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุปัจจัยอีกมากมายให้เราได้เห็นได้รู้ เท่าที่ผมดูดวงและเตือนลูกดวงและคนแวดล้อมผมทุกคน ณ ช่วงเวลานี้ควรทำอะไรสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหนักๆ เลย คือสงครามในโซนทะเลจีนใต้ ถ้ามันขึ้นมาเมื่อไหร่มันคือจุดพีกของสงครามแล้ว ซึ่งมันจะลากยาวไปอีกกี่ปีก็ค่อยมาว่ากันอีกที ที่แน่ๆ 5-6 ปีมีแน่ๆ ใครมีงานประจำอยู่กอดเอาไว้ให้แน่นๆ จะเงินเดือนเท่าไหร่ทำไปเถอะ แล้วค่อยมาทำอาชีพ 2 อาชีพ 3 เอา ตอนนี้อย่างที่รู้เรามีอาชีพเดียวอยู่ไม่ได้แล้ว”
หมอดูคิวทองยังกล่าว่า ปีนี้ (2568) หนักแล้ว ปีหน้าจะหนักกว่านี้อีกและปีถัดไปก็จะหนักกว่าอีก ! หลังจากนั้นไทยจึงจะเริ่มดีขึ้น
อีกฝ่ายยกเหตุผลเมื่อมันเกิดสงครามขึ้นนั้น ต่างชาติจะเดินเข้ามาหาประเทศที่ปลอดภัยที่สุด-เป็นเซฟโซน ซึ่งก็คือ “ประเทศไทย” จะทำให้ราคาที่อยู่อาศัย ราคาของกินขึ้น เป็นโอกาสที่ดีของคนที่ทำอสังหาริมทรัพย์
ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันจะมีการส่งออกมากๆ จนมันขาดตลาด คือ การเกษตร พืชพันธุ์ธัญญาหาร ของแช่แข็งต่างๆ เนื้อสัตว์ทั้งหลาย จะถูกส่งออกไปทั่วโลกในประเทศที่ทำสงครามตรงๆ ทำให้ราคาสินค้าและอาหารของเราแพงขึ้น
จากนี้ไปจนถึงปี 2571 ตั้งการ์ดสูงๆ รัดเข็มขัดแน่นๆ เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากสงคราม แล้วหลังสงครามคุณก็ต้องมาดูว่าอะไรที่มันจะเกิดเป็นเศรษฐีได้ หนึ่งเรื่องของเทคโนโลยี สองเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะทำให้เกิดเศรษฐีขึ้นอีกมากมาย สามก่อสร้าง เหล็ก คอนสตรักชั่น ปูนทั้งหลายเตรียมล่วงหน้ากันไว้ได้เลยเพราะจะไม่พอ สี่เรื่องอาหารการกินที่ได้สุขอนามัย มีระบบได้มาตรฐาน
อีกสิ่งที่สำคัญห้อยท้าย แพงแน่นอน คือ “เกลือ”
เกลือเป็นของที่สารพัดประโยชน์มากๆ และเกลือเป็นตัวเดียวที่เหมาะกับการล้างสารเคมีที่ติดอยู่บนผัก อาหาร เสื้อผ้าถ้ามันเกิดสงครามนิวเคลียร์กันขึ้น คนที่ทำการเกษตรอยู่คุณทำเตรียมไว้ได้เลย วันข้างหน้าทำขายกันไม่ทันแน่นอน เพราะประเทศที่เข้าสู่สงครามเขาจะเพาะปลูกไม่ได้แล้ว ประเทศเราเป็นห้องครัวของโลก สามารถเพาะปลูกสร้างอาหารได้ตลอดทั้งปี ณ เวลานี้ คุณสามารถเริ่มสร้าง ทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จัก หาลูกค้ารอไว้ได้เลย
ตอนท้าย เกริก กล่างถึงในส่วนของเทคโนโลยีกล่าวถึงนั้น ตามทฤษฎีต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นมาก ประมาณติดลบ 200 กว่าองศา มันถึงจะสร้างเครื่องที่ทำเป็นเทคโนโลยีควอนตัมได้ มันจะมีความเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้มากๆ เป็นล้านเท่า
พวก “บิตคอยน์” ที่ว่าขุดกันยากเหลือเกินกว่าจะได้สักเหรียญ ควอนตัมมาดีดนิ้วได้ ดีดนิ้วได้เลย !
ส่วนสถานที่ที่จะสร้างเทคโนโลยีควอนตัมได้ อดีตดาราที่ผันตัวเป็นหมอดูบนวัย 51 ปีย้ำนั้น ได้แก่ ดวงจันทร์ และอนาคตจะมีการไปรบแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้น
“ตอนนี้มีการจับจองพื้นที่กันแล้วนะ สงครามอวกาศมีแน่ๆ”.
