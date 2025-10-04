บันเทิง

เตรียมรับแรงกระแทก “เกริก ชิลเลอร์” เตือนปากท้องแย่หนักอีก 2 ปี ฟื้นจริงปี 71 สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดแล้ว!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 10:14 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2568 10:20 น.
97

เกริก ชิลเลอร์ อดีตดาราที่ปัจจุบันผันตัวเป็นนักทำนาย ออกมาวิเคราะห์ประเด็นโลก ย้ำศึกษามานานไม่ต้องเปิดไผ้ก็รู้ดี ลั่นสงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดขึ้นแล้ว 2 ปีจากนี้ อดทนให้มาก ตั้งการ์ดรอรับแรงกระแทกจากภาวะสงคราม เศรษฐกิจไทยจะฟื้นอีกทีปี 2571

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา เกริก ชิลเลอร์ หมอดูคิวทองอายุ 51 ปี กล่าวในรายการ I know you know เกี่ยวกับประเด็นซึ่ง พีท ทองเจือ ผู้ดำเนินรายการถามถึงอนาคตเกี่ยวกับภัยพิบัติและเรื่องของสงครามโลก โดยอีกฝ่ายให้คำตอบร่ายยาว เริ่มจากอ้างว่าเรื่องนี้ตนศึกษามาเยอะพอสมควรและไม่จำเป็นต้องเปิดไพ่เพื่อยืนยัน

เกริก ชิลเลอร์ ระบุ ณ ขณะนี้สงครามโลกครั้งที่ 3 กำลังดำเนินอยู่ “มันเกิดขึ้นแล้ว” ไม่ต้องดูไพ่เลยเพราะตนศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอดพอสมควร

การเริ่มต้นทำสงคราม ย้อนไปดูบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ได้ว่า เกิดอะไรขึ้นถึงทำให้เกิดสงคราม ต้นเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจไม่ดีจึงต้องทำสงครามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

รื้อ-ล้าง แล้วสร้างใหม่ สงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมนีรื้อ ล้างแล้วสร้างใหม่กลายเป็นประเทศสำคัญทางเศรษฐกิจยุโรป

ฮิโรชิมา นางาซากิ ของญี่ปุ่น รื้อ ล้าง แล้วสร้างใหม่ กลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอันดับ2 ของโลก

ครั้งนี้ เกริกจึงเน้นว่า ก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกัน คือ รื้อ-ล้างแล้วสร้างใหม่เพื่อจะพาโลกไปสู่สมาร์ตซิตี้ เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากยุคดิจิทัลเป็นยุคควอนตัม เพราะสงครามโลกทุกครั้ง จะเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นแบบก้าวกระโดด

“ครั้งนี้เราจะก้าวเข้าสู่ยุคควอนตัม เมืองที่เราอยู่ๆ กัน มันจะไปรื้อ ล้างแล้วสร้างใหม่เลยไม่ได้ มันจะต้องมีการล้างกันเกิดขึ้นซึ่งวิธีการมันก็จะโหดร้ายนิดนึงแต่มันก็จะเป็นแบบนั้นแหละ และมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนขั้วอำนาจจากอำนาจหนึ่งไปยังอีกอำนาจหนึ่ง ฉะนั้นมันก็ต้องสู้กันหน่อย และมันยังมีเหตุปัจจัยอีกหลายๆ อย่าง”

อดีตนักแสดงรุ่นลายครามระบุต่อถึงปัจจุบัน สิ่งที่หลายๆ คนควรคำนึงถึงอันดับแรกเลย คือ “เรื่องปากท้อง” การทำมาหากิน และ 2 ปีจากนี้ต้องบอกว่า จงเอาตัวเองให้รอด

โลกจะแตก น้ำจะท่วมเอาไว้ก่อน ตอนนี้เอาปากท้องก่อน เพราะตอนนี้มันมีการพยายามจะก่อสงครามใกล้ประเทศเราแล้ว และมันก็ทำอย่างนั้นจริงๆ ถามว่ามันจบกับประเทศเราหรือยัง มันก็ยังไม่จบและมันจะเกิดอีกหลายยก”

 

ภาพ @thongchuaofficial

“เดี๋ยวมันจะเกิดเหตุปัจจัยอีกมากมายให้เราได้เห็นได้รู้ เท่าที่ผมดูดวงและเตือนลูกดวงและคนแวดล้อมผมทุกคน ณ ช่วงเวลานี้ควรทำอะไรสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหนักๆ เลย คือสงครามในโซนทะเลจีนใต้ ถ้ามันขึ้นมาเมื่อไหร่มันคือจุดพีกของสงครามแล้ว ซึ่งมันจะลากยาวไปอีกกี่ปีก็ค่อยมาว่ากันอีกที ที่แน่ๆ 5-6 ปีมีแน่ๆ ใครมีงานประจำอยู่กอดเอาไว้ให้แน่นๆ จะเงินเดือนเท่าไหร่ทำไปเถอะ แล้วค่อยมาทำอาชีพ 2 อาชีพ 3 เอา ตอนนี้อย่างที่รู้เรามีอาชีพเดียวอยู่ไม่ได้แล้ว”

หมอดูคิวทองยังกล่าว่า ปีนี้ (2568) หนักแล้ว ปีหน้าจะหนักกว่านี้อีกและปีถัดไปก็จะหนักกว่าอีก ! หลังจากนั้นไทยจึงจะเริ่มดีขึ้น

อีกฝ่ายยกเหตุผลเมื่อมันเกิดสงครามขึ้นนั้น ต่างชาติจะเดินเข้ามาหาประเทศที่ปลอดภัยที่สุด-เป็นเซฟโซน ซึ่งก็คือ “ประเทศไทย” จะทำให้ราคาที่อยู่อาศัย ราคาของกินขึ้น เป็นโอกาสที่ดีของคนที่ทำอสังหาริมทรัพย์

ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันจะมีการส่งออกมากๆ จนมันขาดตลาด คือ การเกษตร พืชพันธุ์ธัญญาหาร ของแช่แข็งต่างๆ เนื้อสัตว์ทั้งหลาย จะถูกส่งออกไปทั่วโลกในประเทศที่ทำสงครามตรงๆ ทำให้ราคาสินค้าและอาหารของเราแพงขึ้น

จากนี้ไปจนถึงปี 2571 ตั้งการ์ดสูงๆ รัดเข็มขัดแน่นๆ เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากสงคราม แล้วหลังสงครามคุณก็ต้องมาดูว่าอะไรที่มันจะเกิดเป็นเศรษฐีได้ หนึ่งเรื่องของเทคโนโลยี สองเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะทำให้เกิดเศรษฐีขึ้นอีกมากมาย สามก่อสร้าง เหล็ก คอนสตรักชั่น ปูนทั้งหลายเตรียมล่วงหน้ากันไว้ได้เลยเพราะจะไม่พอ สี่เรื่องอาหารการกินที่ได้สุขอนามัย มีระบบได้มาตรฐาน

อีกสิ่งที่สำคัญห้อยท้าย แพงแน่นอน คือ “เกลือ”

เกลือเป็นของที่สารพัดประโยชน์มากๆ และเกลือเป็นตัวเดียวที่เหมาะกับการล้างสารเคมีที่ติดอยู่บนผัก อาหาร เสื้อผ้าถ้ามันเกิดสงครามนิวเคลียร์กันขึ้น คนที่ทำการเกษตรอยู่คุณทำเตรียมไว้ได้เลย วันข้างหน้าทำขายกันไม่ทันแน่นอน เพราะประเทศที่เข้าสู่สงครามเขาจะเพาะปลูกไม่ได้แล้ว ประเทศเราเป็นห้องครัวของโลก สามารถเพาะปลูกสร้างอาหารได้ตลอดทั้งปี ณ เวลานี้ คุณสามารถเริ่มสร้าง ทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จัก หาลูกค้ารอไว้ได้เลย

ภาพ @thongchuaofficial

ตอนท้าย เกริก กล่างถึงในส่วนของเทคโนโลยีกล่าวถึงนั้น ตามทฤษฎีต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นมาก ประมาณติดลบ 200 กว่าองศา มันถึงจะสร้างเครื่องที่ทำเป็นเทคโนโลยีควอนตัมได้ มันจะมีความเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้มากๆ เป็นล้านเท่า

พวก “บิตคอยน์” ที่ว่าขุดกันยากเหลือเกินกว่าจะได้สักเหรียญ ควอนตัมมาดีดนิ้วได้ ดีดนิ้วได้เลย !

ส่วนสถานที่ที่จะสร้างเทคโนโลยีควอนตัมได้ อดีตดาราที่ผันตัวเป็นหมอดูบนวัย 51 ปีย้ำนั้น ได้แก่ ดวงจันทร์ และอนาคตจะมีการไปรบแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้น

“ตอนนี้มีการจับจองพื้นที่กันแล้วนะ สงครามอวกาศมีแน่ๆ”.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ อูนิโอน เบอร์ลิน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

32 นาที ที่แล้ว
ฟุตบอล

ดอร์ทมุนด์ พบ ไลป์ซิก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ เจอคุก 50 เดือน ทนายชี้ขัดหลักอเมริกัน-ลั่นสู้คดีต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งทุบอาคาร สน.สามเสน เสี่ยงอันตราย-แจงเหตุคืนสภาพไม่ได้ แม้ถมทรายสูง 5 เมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เตรียมรับแรงกระแทก “เกริก ชิลเลอร์” เตือนปากท้องแย่หนักอีก 2 ปี ฟื้นจริงปี 71 สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดแล้ว!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบสแกมเมอร์ระดับชาติ เสียหายกว่า 19,000 ล้าน ซ่อนตัวในไทย 2 ปี สิ้นท่ากลางห้างดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักล่าสมบัติเฮลั่น! พบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณ หลายสิบล้าน ใต้ท้องทะเล ข่าวต่างประเทศ

นักล่าสมบัติเฮลั่น! พบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณ หลายสิบล้าน ใต้ท้องทะเล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนิเฟอร์ ริวาส ผู้ประกาศข่าวสาววัยเพียง 21 ปี เสียชีวิตกะทันหันเพราะโรคลมบ้าหมู ข่าวต่างประเทศ

ผู้ประกาศข่าววัย 21 ปี พบเสียชีวิตในบ้านพัก เผยสาเหตุสุดสลด ครอบครัวใจสลาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กบน. ประกาศลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าลดราคาเบนซินทุกประเภทลงเท่ากัน ดีเดย์ 4 ตุลาคม 2568 นี้ เติมน้ำมันถูกลงทันที เศรษฐกิจ

เริ่มวันนี้ “ลดราคาน้ำมัน” ดีเซล-เบนซิน รัฐบาลเคาะ ลงทุกชนิด 50 สตางค์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ราศีชีวิตดี ชีวิตร่วง ดูดวง

ดวงประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ราศีชีวิตดี ชีวิตร่วง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต บันเทิง

สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวไม่หยุด ครูสาววิปริต จัดเซ็กซ์หมู่หน้ากากผี ลวงเด็กชายล่วงละเมิด เด็กสุด 13 ข่าวต่างประเทศ

ฉาวไม่หยุด ครูสาววิปริต จัดเซ็กซ์หมู่หน้ากากผี ลวงเด็กชายล่วงละเมิด เด็กสุด 13

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แค่ห่อข้าวมากินคนเดียว! หนุ่มออฟฟิศ โดน HR ออกจดหมายเตือน ทำลายขวัญกำลังใจทีม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายวัย 54 ยัดดัมเบล 2 กก. เข้ารูทวาร แพทย์ตะลึง ต้องช่วยใช้มือล้วงออก ข่าวต่างประเทศ

ชายวัย 54 ยัดดัมเบล 2 กก. เข้ารูทวาร แพทย์ตะลึง ต้องช่วยใช้มือล้วงออก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด อินฟลูฯหนุ่มจีน ตายคาไลฟ์สด หลังขับเครื่องบินเล็กโหม่งโลก ผู้ชมเห็นเป็นร้อย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีญี่ปุ่น ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้มีเงินมหาศาล แต่ทำงานภารโรง ชี้ ทำเพื่อสุขภาพ ข่าวต่างประเทศ

เศรษฐีญี่ปุ่น ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้มีเงินมหาศาล แต่ยังทำงานภารโรง ชี้ ทำเพื่อสุขภาพ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นางเอกดัง ขอพักกองถ่าย ลั่น ไม่อยากถึงจุดสุดยอดแล้ว หนังอิโรติก ฉาวเสียวเบิ้ม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “เรมุ สึซึโมริ” นางเอก AV ตัวท็อปสุดเซ็กซี่ ยิ้มทีหัวใจชายไทยละลาย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
จัดอันดับดาราหนัง 18+ ประจำเดือนตุลาคม 2025 ข่าวต่างประเทศ

จัดอันดับดาราหนัง 18+ ประจำเดือนตุลาคม 2025

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แม่ญี่ปุ่นร่ำไห้ ครูพี่เลี้ยงบูลลี่ลูกน้อยวัย 2 ขวบ “เหมือนปลาแสงอาทิตย์” ล้อเลียนสนุกปาก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรเดือด! แรงงานนับพัน ปิดถนนประท้วง จี้รัฐบาล แก้ปัญหาปากท้อง-สวัสดิการ ข่าวต่างประเทศ

เขมรเดือด! แรงงานนับพัน ปิดถนนประท้วง จี้รัฐบาล แก้ปัญหาค่าแรง-สวัสดิการ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล ข่าว

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 10:14 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2568 10:20 น.
97
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาร์เซนอล พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

แมนยู พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

เลเวอร์คูเซ่น พบ อูนิโอน เบอร์ลิน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

ดอร์ทมุนด์ พบ ไลป์ซิก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568
Back to top button