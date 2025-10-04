ลีดส์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68
4 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอลแลนด์ โร้ด ลีดส์ พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลีดส์ VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : ลีดส์ VS สเปอร์ส
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น.
- สนาม : เอลแลนด์ โร้ด
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล ลีดส์ – สเปอร์ส
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ลีดส์ ยูไนเต็ด
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพยูงทอง ของกุนซือ ดาเนี่ยล ฟาร์เค่ ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ต้องเช็คความพร้อมก่อนเกมของ วิลฟริด ยองโต้ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เปร์รี่ พร้อมกองหลัง 4 คน เจย์เดน โบเกิล, ปาสกาล สตรอยก์, โจ โรดอน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สัน แดนกลางเป็น แอนทอน สตัช, ฌอน ลองสตาฟฟ์, อีธาน อัมปาดู ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย เบรนเดน อารอนสัน, โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน และ โนอาห์ โอกาฟอร์
สเปอร์ส
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ ราดู ดรากูชิน, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน และ โดมินิค โซชันกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อีฟส์ บิสซูม่า, รันดัล โคโล่ มูอานี่ และ โคตะ ทากาอิ
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ แดนกลางเป็น อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิมอนส์, วิลสัน โอโดแบร์ โดยมี ริชาร์ลิซอน เป็นกองหน้าตัวเป้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลีดส์ VS สเปอร์ส
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 28/05/23 ลีดส์ 1-4 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 12/11/22 สเปอร์ส 4-3 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
- 26/02/22 ลีดส์ 0-4 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 21/11/21 สเปอร์ส 2-1 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
- 08/05/21 ลีดส์ 3-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ลีดส์
- 27/09/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/09/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 13/09/25 แพ้ ฟูแล่ม 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/08/25 เสมอ นิวคาสเซิล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/08/25 เสมอ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ 1-1 (แพ้จุดโทษ 0-3, คาราบาว คัพ)
สเปอร์ส
- 30/09/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 ชนะ ดอนคาสเตอร์ 3-0 (คาราบาว คัพ)
- 30/09/25 เสมอ ไบรท์ตัน 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 16/09/25 ชนะ บียาร์เรอัล 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ลีดส์ (4-3-3) : ลูคัส เปร์รี่ (GK) – เจย์เดน โบเกิล, ปาสกาล สตรอยก์, โจ โรดอน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สัน – แอนทอน สตัช, ฌอน ลองสตาฟฟ์, อีธาน อัมปาดู – เบรนเดน อารอนสัน, โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน, โนอาห์ โอกาฟอร์
สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ – อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิมอนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ริชาร์ลิซอน
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
ลีดส์ 1-2 สเปอร์ส
