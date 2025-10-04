ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ลีดส์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 10:30 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 10:30 น.
129

4 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอลแลนด์ โร้ด ลีดส์ พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก ลีดส์ VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : ลีดส์ VS สเปอร์ส
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 18.30 น.
  • สนาม : เอลแลนด์ โร้ด
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Leeds United

วิเคราะห์บอล ลีดส์ – สเปอร์ส

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลีดส์ ยูไนเต็ด

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพยูงทอง ของกุนซือ ดาเนี่ยล ฟาร์เค่ ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ต้องเช็คความพร้อมก่อนเกมของ วิลฟริด ยองโต้ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เปร์รี่ พร้อมกองหลัง 4 คน เจย์เดน โบเกิล, ปาสกาล สตรอยก์, โจ โรดอน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สัน แดนกลางเป็น แอนทอน สตัช, ฌอน ลองสตาฟฟ์, อีธาน อัมปาดู ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย เบรนเดน อารอนสัน, โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน และ โนอาห์ โอกาฟอร์

Credit : Tottenham Hotspur

สเปอร์ส

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ ราดู ดรากูชิน, เดยัน คูลูเซฟสกี้, เจมส์ แมดดิสัน และ โดมินิค โซชันกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อีฟส์ บิสซูม่า, รันดัล โคโล่ มูอานี่ และ โคตะ ทากาอิ

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม่ วิคาริโอ พร้อมกองหลัง 4 คน เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ แดนกลางเป็น อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิมอนส์, วิลสัน โอโดแบร์ โดยมี ริชาร์ลิซอน เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : Leeds United

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ลีดส์ VS สเปอร์ส

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 28/05/23 ลีดส์ 1-4 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 12/11/22 สเปอร์ส 4-3 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/02/22 ลีดส์ 0-4 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/11/21 สเปอร์ส 2-1 ลีดส์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 08/05/21 ลีดส์ 3-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ลีดส์

  • 27/09/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/09/25 ชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 13/09/25 แพ้ ฟูแล่ม 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/08/25 เสมอ นิวคาสเซิล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/08/25 เสมอ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ 1-1 (แพ้จุดโทษ 0-3, คาราบาว คัพ)

สเปอร์ส

  • 30/09/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 ชนะ ดอนคาสเตอร์ 3-0 (คาราบาว คัพ)
  • 30/09/25 เสมอ ไบรท์ตัน 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/09/25 ชนะ บียาร์เรอัล 1-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
Credit : Tottenham Hotspur

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลีดส์ (4-3-3) : ลูคัส เปร์รี่ (GK) – เจย์เดน โบเกิล, ปาสกาล สตรอยก์, โจ โรดอน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สัน – แอนทอน สตัช, ฌอน ลองสตาฟฟ์, อีธาน อัมปาดู – เบรนเดน อารอนสัน, โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน, โนอาห์ โอกาฟอร์

สเปอร์ส (4-2-3-1) : กูเยลโม่ วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, เดสตินี่ อูโดกี้ – อาร์ชี่ เกรย์, ชูเอา ปาลินญ่า – โมฮาเหม็ด คูดุส, ซาบี ซิมอนส์, วิลสัน โอโดแบร์ – ริชาร์ลิซอน

Credit : Leeds United

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

ลีดส์ 1-2 สเปอร์ส

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

36 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ ซันเดอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

47 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ อูนิโอน เบอร์ลิน ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

31 นาที ที่แล้ว
ฟุตบอล

ดอร์ทมุนด์ พบ ไลป์ซิก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ เจอคุก 50 เดือน ทนายชี้ขัดหลักอเมริกัน-ลั่นสู้คดีต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งทุบอาคาร สน.สามเสน เสี่ยงอันตราย-แจงเหตุคืนสภาพไม่ได้ แม้ถมทรายสูง 5 เมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เตรียมรับแรงกระแทก “เกริก ชิลเลอร์” เตือนปากท้องแย่หนักอีก 2 ปี ฟื้นจริงปี 71 สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดแล้ว!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบสแกมเมอร์ระดับชาติ เสียหายกว่า 19,000 ล้าน ซ่อนตัวในไทย 2 ปี สิ้นท่ากลางห้างดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักล่าสมบัติเฮลั่น! พบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณ หลายสิบล้าน ใต้ท้องทะเล ข่าวต่างประเทศ

นักล่าสมบัติเฮลั่น! พบเหรียญทอง-เงินสเปนโบราณ หลายสิบล้าน ใต้ท้องทะเล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนิเฟอร์ ริวาส ผู้ประกาศข่าวสาววัยเพียง 21 ปี เสียชีวิตกะทันหันเพราะโรคลมบ้าหมู ข่าวต่างประเทศ

ผู้ประกาศข่าววัย 21 ปี พบเสียชีวิตในบ้านพัก เผยสาเหตุสุดสลด ครอบครัวใจสลาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กบน. ประกาศลดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้าลดราคาเบนซินทุกประเภทลงเท่ากัน ดีเดย์ 4 ตุลาคม 2568 นี้ เติมน้ำมันถูกลงทันที เศรษฐกิจ

เริ่มวันนี้ “ลดราคาน้ำมัน” ดีเซล-เบนซิน รัฐบาลเคาะ ลงทุกชนิด 50 สตางค์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ราศีชีวิตดี ชีวิตร่วง ดูดวง

ดวงประจำวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ราศีชีวิตดี ชีวิตร่วง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต บันเทิง

สิ้นนักแสดงดังเจ้าของบท มิกกี้ เพียร์ซ ซีรีส์ในตำนาน มะเร็งปอดคร่าชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวไม่หยุด ครูสาววิปริต จัดเซ็กซ์หมู่หน้ากากผี ลวงเด็กชายล่วงละเมิด เด็กสุด 13 ข่าวต่างประเทศ

ฉาวไม่หยุด ครูสาววิปริต จัดเซ็กซ์หมู่หน้ากากผี ลวงเด็กชายล่วงละเมิด เด็กสุด 13

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แค่ห่อข้าวมากินคนเดียว! หนุ่มออฟฟิศ โดน HR ออกจดหมายเตือน ทำลายขวัญกำลังใจทีม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายวัย 54 ยัดดัมเบล 2 กก. เข้ารูทวาร แพทย์ตะลึง ต้องช่วยใช้มือล้วงออก ข่าวต่างประเทศ

ชายวัย 54 ยัดดัมเบล 2 กก. เข้ารูทวาร แพทย์ตะลึง ต้องช่วยใช้มือล้วงออก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด อินฟลูฯหนุ่มจีน ตายคาไลฟ์สด หลังขับเครื่องบินเล็กโหม่งโลก ผู้ชมเห็นเป็นร้อย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีญี่ปุ่น ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้มีเงินมหาศาล แต่ทำงานภารโรง ชี้ ทำเพื่อสุขภาพ ข่าวต่างประเทศ

เศรษฐีญี่ปุ่น ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้มีเงินมหาศาล แต่ยังทำงานภารโรง ชี้ ทำเพื่อสุขภาพ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นางเอกดัง ขอพักกองถ่าย ลั่น ไม่อยากถึงจุดสุดยอดแล้ว หนังอิโรติก ฉาวเสียวเบิ้ม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “เรมุ สึซึโมริ” นางเอก AV ตัวท็อปสุดเซ็กซี่ ยิ้มทีหัวใจชายไทยละลาย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
จัดอันดับดาราหนัง 18+ ประจำเดือนตุลาคม 2025 ข่าวต่างประเทศ

จัดอันดับดาราหนัง 18+ ประจำเดือนตุลาคม 2025

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แม่ญี่ปุ่นร่ำไห้ ครูพี่เลี้ยงบูลลี่ลูกน้อยวัย 2 ขวบ “เหมือนปลาแสงอาทิตย์” ล้อเลียนสนุกปาก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรเดือด! แรงงานนับพัน ปิดถนนประท้วง จี้รัฐบาล แก้ปัญหาปากท้อง-สวัสดิการ ข่าวต่างประเทศ

เขมรเดือด! แรงงานนับพัน ปิดถนนประท้วง จี้รัฐบาล แก้ปัญหาค่าแรง-สวัสดิการ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้นบนรถไฟฟ้า MRT สีลม? เปิดคลิปไวรัลกลุ่มผู้โดยสารนั่งล้อมวงบนพื้นรถไฟฟ้า ชาวเน็ตวิจารณ์หนักถึงความไม่เหมาะสม จี้หน่วยงานดูแล ข่าว

นี่ MRT หรือตลาดนัด? กลุ่มผู้โดยสารนั่งพื้น ไม่สนสายตาใคร เมินชาวเน็ตถ่ายคลิป

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 10:30 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 10:30 น.
129
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฌอน “ดีดดี้“ คอมบส์ เจอคุก 50 เดือน ทนายชี้ขัดหลักอเมริกัน-ลั่นสู้คดีต่อ

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

สั่งทุบอาคาร สน.สามเสน เสี่ยงอันตราย-แจงเหตุคืนสภาพไม่ได้ แม้ถมทรายสูง 5 เมตร

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

เตรียมรับแรงกระแทก “เกริก ชิลเลอร์” เตือนปากท้องแย่หนักอีก 2 ปี ฟื้นจริงปี 71 สงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดแล้ว!

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568

รวบสแกมเมอร์ระดับชาติ เสียหายกว่า 19,000 ล้าน ซ่อนตัวในไทย 2 ปี สิ้นท่ากลางห้างดัง

เผยแพร่: 4 ตุลาคม 2568
Back to top button