สั่งทุบอาคาร สน.สามเสน เสี่ยงอันตราย-แจงเหตุคืนสภาพไม่ได้ แม้ถมทรายสูง 5 เมตร
ทุบอาคาร สน.สามเสน (อาคารใหม่) สุดท้ายจำเป็นต้องทุบทิ้ง เหตุฝนตกจนพื้นดินทรุดเพิ่ม ชี้จุดคานหัก ! เสี่ยงอันตราย
เพจดาวแปดแฉกระบุวันนี้ (4 ต.ค.68) ถึงกรณีจำเป็นต้อง “ทุบอาคาร” สน.สามเสน (อาคารใหม่) ทิ้ง! โดยเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวจ้องจะลงพื้นที่ดำเนินการ ส่วนสาเหตุที่ต้องทุบนั้นเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาจนพื้นดินทรุดคานตรงกลางหักเสี่ยงอันตราย
อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมจากไทยพีบีเอส ในเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่จะทำการรื้ออาคารหลังใหม่ของสน.สามเสน ตรงข้าม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีถนนสามเสนทรุดตัว เป็นวงกว้าง เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2568 ที่ผ่านมาจนส่งผลให้พื้นดินใต้อาคารทรุดตัวหายไป มองเห็นเสาเข็มที่ลึกลงไปประมาณ 25 เมตร แม้จะพยายามนำทรายถมเข้าไปใต้อาคารดังกล่าวเพื่อพยุงอาคารให้กลับมาเหมือนเดิม แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้
อีกทั้งวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการถมทรายเพิ่มอีกประมาณ 1,300 ลบ.ม. ทำให้มีปริมาตรทรายที่ถมไปแล้วเกือบ 4,000 ลบ.ม.หรือระดับความสูงอยู่ที่ 5 เมตร
โดยเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างของอาคาร สน.สามเสน เป็นหลัก นอกจากนี้ยังได้ทำตัวค้ำยันชั่วคราว หรือ เสาเข็มสั้น จำนวน 3 ต้น และตัดเสาเข็มเดิมออก พร้อมติดตั้งกล้องตรวจสอบความเคลื่อนไหวของอาคาร เพื่อเฝ้าระวังการสั่นสะเทือน ซึ่งจากรายงานแม้ไม่พบการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและยังคงปกติ
แต่ล่าสุดยืนยันแล้วว่า เจ้าหน้าที่ไม่อาจคืนสภาพฐานรากของอาคารดังกล่าวให้กลับมาเหมือนเดิมได้ ซึ่งหากดำเนินการต่อไป อาคารอาจพังทลายลงมาหรือหากมีการใช้งานอาจทำให้ได้รับอันตรายได้จึงตัดสินใจทุบอาคารดังกล่าว
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าววานนี้ (3 ต.ค.) จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมมีความเห็นตรงกันว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นและโครงสร้างที่เกิดความเสียหายเป็นอันตรายต่อผู้ที่จะใช้งานในอนาคตฉะนั้นแล้วการสร้างใหม่จึงเป็นแนวทางที่เห็นสมควรมากที่สุด ณ ขณะนี้
ส่วนเรื่องของการรับผิดชอบ ทางรฟม.และผู้ก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบในการก่อสร้างอาคารใหม่รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่สน.เพิ่มเติม
ขณะเดียวกันยังไม่พบข้อบ่งชี้ของแฟลตตำรวจหลังสน.ว่าจะต้องมีการทุบและสร้างใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเบื้องต้นประเมินว่าอาคารที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนคืออาคารสน.เท่านั้น
ทั้งนี้ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) กล่าวว่า ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังรายงานจากตำรวจในพื้นที่ระบุว่า มีเสาเข็มหักเพิ่มเติมจาก 3 ต้นเป็น 4 ต้น วิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการหารือกันซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะต้องมีการรื้อถอนโดยเร่งด่วน โดยยึดเรื่องความปลอดภัย.
