บุกจับ ดีเจดัง ขายยานรกให้วัยรุ่น โกยเงินซื้อรถป้ายแดง นาฬิกาหรู แฟนสาวโดนด้วย
ดีเจมันนี่ ขอนแก่น วัย 18 ปี พร้อมแฟนสาวและเพื่อนอีก 1 ราย ถูกจับกุมในคอนโดมิเนียมกลางเมืองขอนแก่น หลังพบพฤติการณ์ลักลอบขายคีตามีนให้วัยรุ่น ยึดของกลางรถยนต์ป้ายแดง เงินสด และนาฬิกาหรูจำนวนมาก
ดีเจหนุ่มชื่อดังในจังหวัดขอนแก่น พร้อมแฟนสาว ถูกเจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกุมภายในคอนโดมิเนียมหรูกลางเมือง หลังสืบสวนพบพฤติกรรมเป็นหัวจ่ายยาเคให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ พร้อมยึดของกลางและทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมาก
การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 นายมันนี่ (นามสมมติ) อายุ 18 ปี หรือที่รู้จักในชื่อ “ดีเจมันนี่” กับนางสาวเนย (นามสมมติ) อายุ 20 ปี แฟนสาว ทั้งสองลักลอบจำหน่ายคีตามีน (ยาเค) ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2
จากการเข้าตรวจค้นห้องพัก เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางหลายรายการ ประกอบด้วย คีตามีนหลายถุง น้ำหนักรวมกว่า 1 กรัม, รถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ ป้ายแดง 1 คัน, เงินสด, ทองรูปพรรณ, นาฬิกาหรู รวมถึงโทรศัพท์มือถือไอโฟน, ไอแพด, แมคบุ๊ก และบุหรี่ไฟฟ้าอีกจำนวนมาก
นอกจากการจับกุมดีเจมันนี่กับแฟนสาวแล้ว การสืบสวนยังขยายผลไปสู่การจับกุมนายอาร์ม อายุ 20 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายเดียวกัน
เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนทรัพย์สินที่ยึดได้จะถูกส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 4 เพื่อตรวจสอบต่อไป
