รวบเฒ่าดัตช์ พ่อเล้าค้ากามเด็ก พบติดสินบนเจ้าหน้าที่แอบกลับเข้าไทย
บุกรวบเฒ่าดัตช์ พ่อเล้าค้ากามเด็ก ในพื้นที่พัทยา พบเคยถูกขับพ้นประเทศไปแล้ว แต่ติดสินบนเจ้าหน้าที่แอบกลับเข้าไทย
นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ พร้อมด้วย กัน จอมพลัง, พ.ต.ต.สิริวิชญ์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองคดีค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ, พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก. สภ.เมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าทำการช่วยเหลือเยาวชนทั้งเด็กชายและเด็กหญิง อายุต่ำกว่า 15 ปี ถูกพาตัวไปค้ากามให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในโรงแรมแห่งหนึ่ง ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ห่างจากที่ทำการสถานีตำรวจสาขาย่อย สภ.เมืองพัทยา ไม่ถึง 100 เมตร
สำหรับจุดเกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ถูกสร้างดัดแปลงเป็น ห้องพักให้เช่าแบบ รายวัน-รายเดือน เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอทำการตรวจสอบ ก่อนเข้าช่วยเหลือ เด็กชาย อายุประมาณ 15 ปี 2 ราย และหญิง อายุ 18 ปี ถูกนักท่องเที่ยวซื้อขายบริการทางเพศอยู่ภายในห้องพัก
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพ่อเล้าชาวต่างชาติ 1 คน แม่เล้าชาวไทย 1 คน คือ นายโยส ไรน์นาร์ด อายุ 77 ปี สัญชาติเนเธอร์แลนด์ กับ นางประไพพร อิงลิช อายุ 58 ปี
ทั้งนนี้จากการตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมพบว่า นายไรน์นาร์ด เคยถูกตำรวจไทยจับกุมเรื่องคดีค้ามนุษย์ ปลายปี 59 แต่หลักฐานไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินคดีได้ แต่ถูกทางการไทยผลักดันออกนอกประเทศไป จนกระทั่งในช่วงปี 60 พบว่ามีการติดสินบนเจ้าหน้าที่แอบลักลอบเข้าประเทศไทย บริเวณชายแดนธรรมชาติ จ.สระแก้ว จากนั้นได้กลับเข้ามาทำธุรกิจค้ามนุษย์ในพื้นที่เมืองพัทยา ก่อนจะมาถูกเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ วางแผนจับกุมได้ในครั้งนี้
