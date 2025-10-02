“โรม” รอฟังจีนแถลง ถูกแฉส่งอาวุธให้กัมพูชา ห่วงจุดยืนของจีนต่อไทย
รังสิมันต์ โรม รอฟังแถลง ถูกสื่อสหรัฐฯ แฉส่งอาวุธให้กัมพูชา ห่วงจุดยืนของจีนต่อไทย ถามจีนรู้ไหมว่าจะเอาไปใช้รบกับประเทศไทย
จากกรณีที่สำนักข่าว New York times รายงานว่า จีนมีการส่งอาวุธให้กัมพูชา จำนวน 42 คอนเทนเนอร์ให้กัมพูชา หลังการฝึกร่วมกับกัมพูชาและก่อนกัมพูชาปะทะกับไทยประมาณ 1 เดือน โดยอ้างว่าข้อมูลดังกล่าวได้มาจากเอกสารจากหน่วยของกรองของไทยเองนั้น
ล่าสุดนายรังสิมันต์ โรม สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าว ว่า เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงจุดยืนของจีน ต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชาที่มีความขัดแย้งกันอยู่เป็นอย่างไร และต้องดูรายละเอียดว่าจีนส่งอาวุธไปให้กัมพูชาเป็นความสัมพันธ์แบบใด ให้เปล่าโดยที่จีนรู้อยู่แล้วว่าจะนำไปรบกับไทย หรือเป็นการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้ามานานแล้ว แต่สิ่งที่ไทยต้องคิดเสมอคือการซื้ออาวุธจะนำไปเล่นงานใคร ฉะนั้น ต้องรอฝ่ายจีนชี้แจง ซึ่งเชื่อว่าไม่ช้า และเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยที่มองต่อจีนแน่นอน
เมื่อถามว่า ประเทศไทยจะต้องเตรียมมือรับหรือไม่ อย่างไร นายรังสิมันต์กล่าวว่า เบื้องต้นฝ่ายความมั่นคงต้องเตรียมการ เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สองชาติต่อสู้กัน แต่อาจมีชาติมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซง ปัญหาชายแดนไม่ใช่แค่เตรียมเรื่องอาวุธเพียงอย่างเดียว แต่ต้องลงทุนคนและงานข่าวด้วย ตนต้องการให้ประเทศไทยพัฒนางานด้านการข่าวให้ดีกว่านี้ เชื่อว่าจะช่วยให้เราได้เตรียมการแต่เนิ่นๆ ในการแก้ไขปัญหา โชคยังดีที่ไทยมีเครื่องบินรบที่มีแสนยานุภาพที่มากกว่า ทำให้แก้ไขสถานการณ์ได้ แต่ก็เกิดเป็นคำถามว่างานข่าวของเราเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงปล่อยให้กัมพูชาพร้อมกว่าที่ไทยมี คิดว่าทุกฝ่ายต้องทบทวนเรื่องนี้
ส่วนเรื่องการสร้างกำแพงชายแดนนั้น ตนมองการสร้างกำแพงอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เหมือนบ้านที่นอกจากมีรั้ว ยังต้องมีกล้องวงจรปิด เพราะรั้วข้ามได้ อ้อมได้ ยิ่งถ้าเราสร้างกำแพงเพียงบางจุดก็ต้องดูรายละเอียดว่า บางจุดที่จะสร้างป้องกันได้เพียงใด ฉะนั้น โจทย์ไม่ได้มีแค่ว่าสร้างกำแพงอย่างเดียว เราต้องเสริมกล้องวงจรปิด เพราะกล้องเป็นหลักในการเก็บข้อมูล และถ้าเรารู้ว่ามีการลักลอบผ่านด่าน ส่วนกลางจะสามารถสั่งการไปที่หน่วยหน้า เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายได้ทันที
