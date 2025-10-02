ข่าว

สิ้น หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 11:55 น.
57
สิ้น หลวงปู่ทูล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

ศิษยานุศิษย์อาลัย สิ้น พระครูวชิรธรรมรังษี หรือ ‘หลวงพ่อทูล’ เกจิดังจ.อำนาจเจริญ สายวิปัสสนากรรมฐาน ละสังขารลงอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 มีรายงานว่า ศิษยานุศิษย์หลั่งไหลมาน้อมถวายอาลัย พระครูวชิรธรรมรังษี (หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล) วัดสี่แยกแสงเพชร หรือวัดถ้ำแสงเพชร ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ สาขาวัดหนองป่าพง ลำดับที่ 5 ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 20:46 น. สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

สิ้น หลวงปู่ทูล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา-1

ประวัติ หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล

สำหรับ “หลวงปู่ทูล” ท่านเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงในฐานะพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และที่สำคัญคือ ท่านเป็น ศิษย์สายตรงรุ่นแรก ของพระโพธิญาณเถร หรือ “หลวงพ่อชา สุภัทโท” แห่งวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

หลวงปู่ทูล อุปสมบทที่วัดหนองป่าพงในปี พ.ศ. 2507 และได้ออกเดินธุดงค์เพื่อศึกษาธรรมะอย่างเข้มข้นเคียงข้างหลวงพ่อชามาโดยตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2512 หลวงพ่อชาได้มอบหมายให้ท่านมาจำพรรษาและพัฒนา วัดถ้ำแสงเพชร ซึ่งเป็นสาขาลำดับที่ 5 ของวัดหนองป่าพง ให้กลายเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน

ขณะนี้ สรีระสังขารของหลวงปู่ทูลได้ตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ ณ ศาลาพันห้อง วัดสี่แยกแสงเพชร (วัดถ้ำแสงเพชร) โดยทางวัดได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2568 ซึ่งมีคณะศิษยานุศิษย์จากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเดินทางมากราบสรีระสังขารของท่านอย่างไม่ขาดสาย

สิ้น หลวงปู่ทูล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา-2

อ้างอิงจาก : FB วัดสี่แยกแสงเพชร อำนาจเจริญ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 11:55 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 11:55 น.
57
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

