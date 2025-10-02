สิ้น หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา
ศิษยานุศิษย์อาลัย สิ้น พระครูวชิรธรรมรังษี หรือ ‘หลวงพ่อทูล’ เกจิดังจ.อำนาจเจริญ สายวิปัสสนากรรมฐาน ละสังขารลงอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 มีรายงานว่า ศิษยานุศิษย์หลั่งไหลมาน้อมถวายอาลัย พระครูวชิรธรรมรังษี (หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล) วัดสี่แยกแสงเพชร หรือวัดถ้ำแสงเพชร ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ สาขาวัดหนองป่าพง ลำดับที่ 5 ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 20:46 น. สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา
ประวัติ หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล
สำหรับ “หลวงปู่ทูล” ท่านเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูงในฐานะพระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และที่สำคัญคือ ท่านเป็น ศิษย์สายตรงรุ่นแรก ของพระโพธิญาณเถร หรือ “หลวงพ่อชา สุภัทโท” แห่งวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ทูล อุปสมบทที่วัดหนองป่าพงในปี พ.ศ. 2507 และได้ออกเดินธุดงค์เพื่อศึกษาธรรมะอย่างเข้มข้นเคียงข้างหลวงพ่อชามาโดยตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2512 หลวงพ่อชาได้มอบหมายให้ท่านมาจำพรรษาและพัฒนา วัดถ้ำแสงเพชร ซึ่งเป็นสาขาลำดับที่ 5 ของวัดหนองป่าพง ให้กลายเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน
ขณะนี้ สรีระสังขารของหลวงปู่ทูลได้ตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ ณ ศาลาพันห้อง วัดสี่แยกแสงเพชร (วัดถ้ำแสงเพชร) โดยทางวัดได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2568 ซึ่งมีคณะศิษยานุศิษย์จากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเดินทางมากราบสรีระสังขารของท่านอย่างไม่ขาดสาย
