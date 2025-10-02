QRRA ประกาศยุบวง เตรียมปล่อยซิงเกิล จัดคอนเสิร์ตอำลาสิ้นปีนี้ ก่อนแยกเดินตามฝัน
วงเกิร์ลกรุ๊ป “QRRA” ประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการ ธันวาคมนี้เจอกันครั้งสุดท้าย พร้อมทิ้งทวน 2 โปรเจกต์พิเศษ ซิงเกิลและคอนเสิร์ตอำลา
นับเป็นข่าวที่สร้างความใจหายให้กับเหล่า “Peony” เมื่อบริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด (iAM) ต้นสังกัดของเกิร์ลกรุ๊ป QRRA (คาร่า) ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ เรื่องการสิ้นสุดสัญญาและยุติบทบาทกิจกรรมทั้งหมดของวง
แถลงการณ์ระบุว่า “บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด และ QRRA ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจาก Peony ที่เดินทางร่วมกับวง QRRA เสมอมา ทั้งนี้สมาชิกทั้ง 5 คน อันได้แก่ ฟ้อนด์ – ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา, นิว – ชัญญาภัค นุ่มประสพ, นิกี้ – วรินท์รัตน์ ยลประสงค์, ป๊อปเป้อ – พิณญาดา จึงกาญจนา, ปาเอญ่า – นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา และบริษัทฯ ได้พิจารณาตัดสินใจร่วมกันแล้วว่าสมาชิกทั้ง 5 คนจะยุติบทบาทการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในนามวง QRRA เพื่อที่จะเดินตามความฝันและความตั้งใจของตัวเอง โดยกิจกรรมของวง QRRA จะสิ้นสุดลงภายในเดือนธันวาคม 2568
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Peony ทุกคนจะยังคงคอยติดตามเป็นกำลังใจในเส้นทางการเดินทางครั้งใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนทุกการเติบโตของศิลปินทั้ง 5 คนต่อไป
เพื่อเป็นการส่งท้าย QRRA ทางบริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เนเนจเม้นท์ จำกัด ขอเชิญชวน Peony ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำอันสวยงามของวง QRRA ไปด้วยกันใน 2 โปรเจคสุดท้ายของวง ได้แก่ ซิงเกิล 6 ซึ่งจะเป็นซิงเกิลส่งท้ายในนามวง QRRA รวมไปถึงคอนเสิร์ตส่งท้ายที่จะรวบรวมความทรงจำอันสวยงามของวง QRRA และ Peony ตลอดการเดินทางร่วมกันมา โปรดติดตามรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง Social Media ทุกช่องทางของวง QRRA”
