ลงทะเบียนคนละครึ่ง เงื่อนไข 3 กลุ่ม บัตรคนจน-คนทั่วไป-คนยื่นภาษี ได้ไม่เท่ากัน

ขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส เปิดเงื่อนไข 3 กลุ่ม 33 ล้านคน ใครได้เท่าไหร่ บัตรคนจน-คนยื่นภาษี-คนทั่วไป ได้ไม่เท่ากัน เคลียร์ชัดใครต้องลงทะเบียนใหม่บ้าง?
ความคืบหน้าล่าสุดสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่รัฐบาลเตรียมผลักดันออกมาในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ คาดการณ์ว่าจะใช้งบประมาณรวมกว่า 60,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า 33 ล้านคน โดยแบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ที่แตกต่างกัน ทีมข่าวได้รวบรวมทั้งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์, จำนวนเงิน และเงื่อนไขการลงทะเบียน เพื่อให้ทุกท่านได้ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมก่อนวันรับสิทธิ์
เช็กสิทธิ์ ‘คนละครึ่งพลัส’ แบ่งจ่าย 3 กลุ่ม ใครได้บ้าง?
โครงการคนละครึ่งพลัสแบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ออกเป็น 3 กลุ่มตามเงื่อนไขดังนี้
กลุ่มที่ 1 : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (13 ล้านคน)
สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินสนับสนุน เพิ่มเติม 1,700 บาท รวมกับวงเงินเดิม 300 บาท รวมแล้วมีวงเงินใช้จ่ายรวมเป็น 2,000 บาทต่อเดือน โดยจะจ่ายในงวดเดียว ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
กลุ่มที่ 2 : ผู้อยู่ในระบบภาษี-ผู้ยื่นแบบภาษี (11 ล้านคน)
ส่วนผู้ที่อยู่ในระบบภาษีจะได้รับสิทธิ์ในอัตราพิเศษ 60:40 (รัฐช่วยจ่าย 60%, ประชาชนออก 40%) โดยรัฐบาลจะสมทบให้ 2,400 บาท (ประชาชนต้องเติมเงิน 2,000 บาท) ซึ่งจำกัดการใช้จ่ายไม่เกินวันละ 200 บาท
กลุ่มที่ 3 : ประชาชนทั่วไป หรือ กลุ่มนอกระบบภาษี (9 ล้านคน)
ปิดท้ายด้วยกลุ่มประชาชนทั่วไป หรือ ผู้ที่อยู่นอกระบบภาษีจะได้รับการ เติมเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง จำนวน 2,000 บาท โดยจะใช้เงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2569
เคลียร์ชัด รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสต้องลงทะเบียนไหม?
สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้อยู่ในระบบภาษีหรือนอกระบบภาษี ใครต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่บ้าง เช็กที่นี่
ใครไม่ต้องลงทะเบียนใหม่?
สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มาก่อนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนใหม่ รอรับสิทธิ์คนละครึ่งพลัส
ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนเลย หรือ ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการในเฟสก่อนหน้า แต่ไม่ได้เข้าร่วมในเฟส 5 ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่คาดว่าใช้ช่องทางแอปฯ เป๋าตัง และ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในหลังจากนั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2568
คู่มือลงทะเบียน-ใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
สำหรับผู้ที่ต้องลงทะเบียนใหม่ หรือผู้ที่ลบแอปพลิเคชันเป๋าตังไปแล้ว ไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะหายไป สามารถเตรียมความพร้อมได้ง่าย ๆ ตามวิธีการนี้
1. ดาวน์โหลดแอปฯ “เป๋าตัง” จาก App Store หรือ Google Play
2. เปิดแอปฯ และทำการยืนยันตัวตน ด้วยการถ่ายรูปบัตรประชาชน และกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP
3. ยืนยันตัวตนอีกครั้ง เลือกได้ 2 วิธี ได้แก่
- ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT : เข้าสู่ระบบ จากนั้นกรอกรหัส รับ OTP ตั้ง PIN
- สแกนใบหน้า : โดยตั้ง PIN เปิดใช้งาน Face/Touch ID
4. รอผลการตรวจสอบ หากสำเร็จ ก็จะสามารถใช้งาน G-Wallet เพื่อรอรับสิทธิ์ได้ทันที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รมว.คลัง เผย คนละครึ่ง ไม่ทันประชุม ครม. วันนี้ ทันเดือนตุลาคมแน่นอน
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 68 ได้เท่าไหร่? รอรับ ‘คนละครึ่งพลัส’ ลงทะเบียนไหม
- คนละครึ่ง 2568 ลงทะเบียนวันไหน ? เช็กเลย 16 ปีได้เฮ ลุ้นมี 2 เฟส ช่วยเบาค่าแท็กซี่-วินมอไซค์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: