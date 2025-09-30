รมว.คลัง เผย คนละครึ่ง ไม่ทันประชุม ครม. วันนี้ ทันเดือนตุลาคมแน่นอน
เอกนิติ รมว.คลัง เผย คนละครึ่ง ไม่ทันประชุม ครม. วันนี้ ลั่นพิจารณาสัปดาห์หน้า และดำเนินการได้ทันในเดือนตุลาคมแน่นอน
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงเย็นของวันนี้ว่า การพิจารณาอนุมัติการดำเนินการโครงการคนละคนครึ่ง ไม่ทันการพิจารณาในที่ประชุม ครม. วันนี้ แต่น่าจะเข้าสู่การพิจารณาสัปดาห์หน้า
นายเอกนิติ กล่าวต่อว่า ส่วนสาเหตุที่ไม่ทันจะขอชี้แจงภายหลัง ทั้งนี้ ยืนยันว่าโครงการคนละครึ่งจะดำเนินการได้ทันในเดือน ต.ค. แน่นอน
ส่วนวาระที่ที่ประชุมครม.จะพิจารณาวันนี้เป็นเรื่องงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณปี 2568 โดยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งจะนำมาใช้ในหลายส่วน อาทิ การรักษาวินัยการเงินการคลังในการคืนหนี้ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และจะใช้ในอีกหลายโครงการ
