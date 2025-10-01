ดูดวง

สีเสื้อมงคล รับโชควันหวยออก 1 ต.ค. 68 จับคู่สีคุมโทน เรียกทรัพย์ตลอดเดือน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 09:50 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 09:50 น.
149

งวดนี้ตรงกับวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 แหล่งดวงชื่อดังชี้ สีน้ำเงิน–ฟ้า เด่นด้านการเงิน และ เบจ–น้ำตาล เสริมโชคลาภ ขณะที่ตารางสีประจำปี 2568 สามารถใช้คุมโทนแต่งกายได้ตลอดเดือน

เข้าสู่เดือนตุลาคม 2568 พร้อมกับวันลุ้นโชคใหญ่ งวดวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันพุธพอดี หลายคนคงกำลังมองหาเคล็ดลับเสริมความมั่นใจ ทีมข่าว The Thaiger ได้รวบรวมแนวทาง สีเสื้อมงคล สำหรับวันหวยออกโดยเฉพาะ และคู่สีที่สามารถใช้เรียกทรัพย์ได้ตลอดทั้งเดือนมาฝากกัน

สีมงคลสำหรับวันหวยออก 1 ต.ค. 68 (วันพุธ)

สำหรับวันพุธที่ 1 ตุลาคมนี้ แหล่งรวมข้อมูลความเชื่อหลายสำนักแนะนำให้เน้นโทนสีดังนี้

  • เสริมการเงิน ความร่ำรวย : สีน้ำเงิน, สีฟ้า
  • เสริมโชคลาภ ลาภลอย : สีเบจ, สีน้ำตาล

เคล็ดลับจับคู่สีเรียกทรัพย์ ใช้ได้ทั้งเดือน

หากต้องการเสริมดวงการเงินตลอดเดือนตุลาคม สามารถนำคู่สีมงคลไปปรับใช้ได้ โดยเฉพาะในวันที่ต้องติดต่อเจรจาเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ

วิธี Mix & Match ลองเลือกเสื้อผ้าชิ้นหลัก (เช่น เสื้อเชิ้ต, เดรส) เป็น สีน้ำเงินหรือสีฟ้า จากนั้นเลือกเครื่องประดับหรือไอเทมชิ้นรอง (เช่น กระเป๋า, เข็มขัด, รองเท้า) เป็น สีเบจหรือสีน้ำตาล เพื่อให้ได้ลุคที่เสริมทั้งการเงินและโชคลาภไปพร้อมกัน

เคล็ดลับจับคู่สีเรียกทรัพย์ ใช้ได้ทั้งเดือน

ทริคเสริมความปัง!

สำหรับใครที่อยากคุมโทนสีตามวันเกิดของตัวเอง สามารถใช้ตารางสีมงคลประจำปี 2568 (เช่น ของหมอช้าง) มาเป็นแนวทางหลักได้ และหากวันไหนหาเสื้อผ้าสีตรงวันไม่ทันจริงๆ แค่ใช้ไอเทมเล็กๆ น้อยๆ อย่าง เคสโทรศัพท์, หน้าปัดนาฬิกา, หรือกระเป๋าสตางค์ ให้เป็นโทนสีมงคล ก็ถือเป็นการช่วยเสริมความมั่นใจได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม แนวทางสีมงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจ โปรดใช้วิจารณญาณและนำไปปรับใช้ควบคู่กับการวางแผนชีวิตและการเงินที่ดี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล/ภาพจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

37 วินาที ที่แล้ว
รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ บันเทิง

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

11 นาที ที่แล้ว
ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค. เศรษฐกิจ

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

15 นาที ที่แล้ว
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 งวด 1 ตุลาคม 2568 ตรวจหวย

เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 10 ใบ รับเละ 60 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/10/68

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 66 ล้าน เศรษฐีใหม่รับเงินก้อนคนเดียว 60 ล้าน!

29 นาที ที่แล้ว
รัฐตอบแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเพื่ม 2000 บาท กดเงินสดได้ไหม การเงิน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2000 กดเงินสดได้ไหม รัฐแจง จ่ายตามนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 อัปเดตสดทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนย โชติกา โพสต์ไอจี ประกาศขายรถหรูส่วนตัว สภาพสวยราคาดี บันเทิง

เนย โชติกา ประกาศขายรถหรูส่วนตัว กลางไอจี สภาพสวย-ราคาดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน “Rolling Loud Thailand 2025” ประกาศยกเลิกงานปีนี้แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรีออกเอกสารชี้แจง หลังเพจข่าวท้องถิ่นแชร์คลิปหญิงวัย 30 ปี อ้างแจ้งความคดีสามีทำร้ายแต่เรื่องเงียบ ยืนยันกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

สภ.ปราณบุรี แจงยิบ ปมสาวร้องคดีไม่คืบ ชี้ ส่งตรวจร่างกาย สอบปากคำแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กันสาดทรุดตัว ปากซอยสำราญราษฎร์ เขตพระนคร สั่งปิดจราจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ รถเบนซ์เสียหลักชนกำแพงกลางดึก บันเทิง

แห่ห่วง พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ ประสบอุบัติเหตุรถพังยับ ยืนยันไม่ได้ดื่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เสี่ยโต้ง&quot; สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน ข่าว

ประวัติ “เสี่ยโต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงาน ก.พ. กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก (Paper &amp; Pencil) ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นี้ พร้อมเปิดวิธีตรวจสอบคะแนนและขั้นตอนสำหรับคนสอบผ่าน-ไม่ผ่าน ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 (ภาค ก) วันไหน? เช็กขั้นตอนพิมพ์ใบรับรองที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โครงการคนละครึ่ง เข้า ครม. สัปดาห์หน้า ดีเดย์ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ ข่าวต่างประเทศ

จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ระทึก เรือชนเสาพลิกคว่ำ ขณะช่วยอพยพชาวบ้าน (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดเหตุการณ์สุดป่วนกลางรายการ ‘กรรมกรข่าว คุยนอกจอ’ เมื่อนักแสดงผีปอบชุดดำคลานออกมาเซอร์ไพรส์ ทำเอาไบรท์ตกใจสุดขีด ขณะที่สรยุทธเจอผีกอดคอถึงกับลั่น ‘กางเกงจะหลุด!’ บันเทิง

ห้องส่งแทบแตก! ผีปอบ ธี่หยด 3 บุกรายการสรยุทธ “ไบรท์” กรี๊ดลั่น วิ่งหลบจ้าละหวั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.นี้ เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำทะเลหนุน ระดับน้ำใกล้เคียงปี 54 ข่าว

ผู้ว่าฯชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำหนุน ใกล้เคียงปี 54

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เชื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์ไม่มีผล เจรจาภาษีทรัมป์ไม่กระทบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยความเสียหายล่าสุดจากพายุหมุนเขตร้อน ไต้ฝุ่นบัวลอย ที่พัดถล่มเวียดนาม บ้านเรือนเสียหายกว่าแสนหลัง พื้นที่เกษตรจมน้ำเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนหลายพันครอบครัวติดค้างกลางน้ำท่วม ข่าวต่างประเทศ

พายุไต้ฝุ่น บัวลอย ถล่มเวียดนามแล้ววันนี้ 1 ต.ค. ยอดเสียชีวิต 19 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” รับลูก “ทนายอั๋น” ยื่นสอบ “อนุทิน” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 09:50 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 09:50 น.
149
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค.

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568

โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
Back to top button