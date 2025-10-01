สีเสื้อมงคล รับโชควันหวยออก 1 ต.ค. 68 จับคู่สีคุมโทน เรียกทรัพย์ตลอดเดือน
งวดนี้ตรงกับวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 แหล่งดวงชื่อดังชี้ สีน้ำเงิน–ฟ้า เด่นด้านการเงิน และ เบจ–น้ำตาล เสริมโชคลาภ ขณะที่ตารางสีประจำปี 2568 สามารถใช้คุมโทนแต่งกายได้ตลอดเดือน
เข้าสู่เดือนตุลาคม 2568 พร้อมกับวันลุ้นโชคใหญ่ งวดวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันพุธพอดี หลายคนคงกำลังมองหาเคล็ดลับเสริมความมั่นใจ ทีมข่าว The Thaiger ได้รวบรวมแนวทาง สีเสื้อมงคล สำหรับวันหวยออกโดยเฉพาะ และคู่สีที่สามารถใช้เรียกทรัพย์ได้ตลอดทั้งเดือนมาฝากกัน
สีมงคลสำหรับวันหวยออก 1 ต.ค. 68 (วันพุธ)
สำหรับวันพุธที่ 1 ตุลาคมนี้ แหล่งรวมข้อมูลความเชื่อหลายสำนักแนะนำให้เน้นโทนสีดังนี้
- เสริมการเงิน ความร่ำรวย : สีน้ำเงิน, สีฟ้า
- เสริมโชคลาภ ลาภลอย : สีเบจ, สีน้ำตาล
เคล็ดลับจับคู่สีเรียกทรัพย์ ใช้ได้ทั้งเดือน
หากต้องการเสริมดวงการเงินตลอดเดือนตุลาคม สามารถนำคู่สีมงคลไปปรับใช้ได้ โดยเฉพาะในวันที่ต้องติดต่อเจรจาเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ
วิธี Mix & Match ลองเลือกเสื้อผ้าชิ้นหลัก (เช่น เสื้อเชิ้ต, เดรส) เป็น สีน้ำเงินหรือสีฟ้า จากนั้นเลือกเครื่องประดับหรือไอเทมชิ้นรอง (เช่น กระเป๋า, เข็มขัด, รองเท้า) เป็น สีเบจหรือสีน้ำตาล เพื่อให้ได้ลุคที่เสริมทั้งการเงินและโชคลาภไปพร้อมกัน
ทริคเสริมความปัง!
สำหรับใครที่อยากคุมโทนสีตามวันเกิดของตัวเอง สามารถใช้ตารางสีมงคลประจำปี 2568 (เช่น ของหมอช้าง) มาเป็นแนวทางหลักได้ และหากวันไหนหาเสื้อผ้าสีตรงวันไม่ทันจริงๆ แค่ใช้ไอเทมเล็กๆ น้อยๆ อย่าง เคสโทรศัพท์, หน้าปัดนาฬิกา, หรือกระเป๋าสตางค์ ให้เป็นโทนสีมงคล ก็ถือเป็นการช่วยเสริมความมั่นใจได้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม แนวทางสีมงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจ โปรดใช้วิจารณญาณและนำไปปรับใช้ควบคู่กับการวางแผนชีวิตและการเงินที่ดี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูดวง 12 ราศี เดือนตุลาคม 2568 ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พลิกฟื้นชีวิต
- เลขเด็ดวันชาติจีน 1/10/68 ครบรอบ 76 ปี แกะเลขมงคล จากประวัติศาสตร์
- เลขเด็ด 3 สำนัก ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1/10/68 จับตาเลขชน หวยวันพุธ
ข้อมูล/ภาพจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: