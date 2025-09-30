ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 14:25 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 14:27 น.
สส.สิทธิพล พรรคประชาชน หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ ตอบดีกว่าสส. หลายคนในสภา เปรยอยากให้มาโชว์วิสัยทัศน์บ่อยๆ

หลังจากที่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงต่อสภาฯกรณีนายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส. พรรคประชาชน อภิปรายประเด็นเศรษฐกิจเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะนโยบายการค้ากับสหรัฐซึ่งมีความสำคัญต่อ GDP ของไทยอย่างยิ่ง พร้อมตั้งเป้าเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าให้แล้วเสร็จภายในปี 2568

นอกจากนี้ นางศภุจียังระบุ กระทรวงพาณิชย์ได้ยกระดับมาตรการป้องกัน การสวมสิทธิถิ่นกำเนิดสินค้าไทยอย่างจริงจัง โดยได้รวบอำนาจการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) มาไว้ที่กระทรวงพาณิชย์เพียงแห่งเดียว และเพิ่มรายการสินค้าเฝ้าระวังที่ส่งไปยังสหรัฐฯ จาก 49 เป็น 65 รายการ

นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบมีความรัดกุมสูง ซึ่งในปี 2568 ยังไม่พบการปลอมแปลง C/O แม้แต่ฉบับเดียว

สำหรับมาตรการปกป้องผู้ผลิตในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาระบบ AI เพื่อลดระยะเวลาการไต่สวน การทุ่มตลาด จาก 4 เดือน เหลือเพียง 1 เดือน และกำลังแก้ไขปัญหาสินค้าต่างชาติที่ทะลักเข้าไทย เช่น การพิจารณาเก็บภาษีสินค้านำเข้ามูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท การเพิ่มความเข้มงวดของมาตรฐานสินค้า และการปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ให้ขยายตลาดสู่ภูมิภาคใหม่ๆ เช่น เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

ในด้านสินค้าเกษตร มีการวางแผนบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานในระยะยาว โดยเฉพาะข้าว ที่ต้องบริหารจัดการส่วนเกิน 1.8 ล้านตัน นอกจากนี้ นางศุภจียังเปิดเผยว่า เตรียมลงพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อจัดมหกรรมการค้าชายแดน ช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมผลักดันการใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และเร่งเจรจา FTA กับ สหภาพยุโรป (EU) และเกาหลีใต้ ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศต่อไป

อ้างอิงข้อมูลจากไทยรัฐ การลุกขึ้นอภิปรายในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของนางศุภจี ซึ่งระหว่างการอภิปรายพบว่า นางศุภจีมีเสียงแหบจนต้องดื่มน้ำและพ่นสเปรย์บรรเทาอาการ

ด้าน สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส. พรรคประชาชน ยังได้กล่าวชื่นชมนางศุภจีว่า ขอเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรี เห็นตอบและพูดในสภาได้ดีกว่า สส. หลายคน จึงขอให้มาสภาฯ บ่อยๆ เพื่อจะได้พบกัน.

