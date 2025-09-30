ข่าว

“อ.ปวิน” ชมเปาะ “ศุภจี” อภิปรายครั้งแรก ข้อมูลแน่น ฉีกภาพการเมืองเก่า เน้นเนื้อไม่เน้นน้ำ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 11:51 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 11:51 น.
66

“อ.ปวิน” ชื่นชมการอภิปรายครั้งแรกของ “ศุภจี” เป็นการอภิปรายแบบผู้ดี-เนื้อหาแน่น ชี้คือกลยุทธ์ “เทคโนแครต” ที่ชาญฉลาดของนายกฯ อนุทิน

30 กันยายน 2568 ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความชื่นชมการอภิปรายครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของ นางสาวศุภจี สุธรรมพันธุ์ โดยระบุว่าเป็นการอภิปรายที่ได้คะแนนเต็ม และช่วยยกระดับคุณภาพการถกเถียงในสภา

“เมื่อวานดิชั้นได้ฟังการอภิปรายครั้งแรกของคุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ หรือ “แต๋ม” ซึ่งเป็นผู้บริหารหญิงระดับแนวหน้าของไทย คุณพี่แต๋มได้คะแนนจากดิชั้นไปเต็ม ๆ เพราะการอภิปรายมีความเป็นผู้ดีมาก สุภาพ และที่สำคัญ เต็มไปด้วยเนื้อหา ซึ่งถือเป็นภาพที่แตกต่างและสดใหม่จากสนามการเมืองแบบดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยนักการเมืองโสโครก ที่ด่าทอในสภาแสดงความกักขฬะ แต่การนำเสนอของคุณศุภจีเน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ และการวางแผนงานอย่างเป็นระบบตามหลักการบริหารองค์กรใหญ่

แทนที่จะเป็นการโจมตีบุคคล ใช้คำพูดที่ยั่วยุ หรือมีวาระซ่อนเร้นทางการเมือง (เอาล่ะ นักการเมืองปากกล้า/fierce ดิชั้นก็เชียร์ค่ะ แต่ต้องมีเนื้อด้วย ไม่ใช่ปากกล้า แต่มีแต่น้ำ) ดังนั้น ลีลาการอภิปรายของคุณแต๋มจึงช่วยยกระดับคุณภาพของการถกเถียงในสภาให้กลับมาเน้นที่เนื้อหาและนโยบายอย่างแท้จริง สะท้อนความเป็นนักบริหารที่ยึดหลักผลลัพธ์ (Result-oriented) มากกว่าการเล่นเกมการเมือง

FB/ Pavin Chachavalpongpun

ถือได้ว่าคุณศุภจีเป็นภาพตัวแทนของกลยุทธ์ “เทคโนแครต” ของอนุทิน คุณศุภจีมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งจากการเป็นผู้บริหารหญิงคนแรกที่เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของ IBM ในไทย ก่อนจะก้าวไปเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยคม และปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ บมจ. ดุสิตธานี มีวุฒิการศึกษาด้านสังคมวิทยา (ธรรมศาสตร์) และปริญญาโทด้านการเงินและการบัญชีต่างประเทศ (นอร์ทรอป) พร้อมประสบการณ์ในคณะกรรมการสำคัญหลายแห่ง

การตัดสินใจของอนุทินที่ดึงบุคลากรสาย “เทคโนแครต” ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์บริหารองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกอย่างคุณศุภจีเข้ามาเป็นเสาหลักในรัฐบาล จึงเป็นกลยุทธ์ที่เฉียบคมและชาญฉลาดอย่างยิ่ง (คงเรียนรู้ว่า ถ้าพรรคตัวเองมี รมต. ค้ายา ก็คงต้องเอาเทคโนแครตเข้ามา balance)

เพราะการมีผู้เชี่ยวชาญระดับนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเติมเต็มความสามารถด้านการบริหารจัดการเชิงเศรษฐกิจให้กับคณะรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและภาคเอกชนที่ต้องการให้รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลา 4 เดือนนี้ แทนที่จะจมอยู่กับการเมืองสกปรกวกวน ทั้งแค้นทั้งค้ำกันในสภา”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

6 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

11 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

24 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

50 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 11:51 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 11:51 น.
66
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button