“ศุภจี” โชว์วิสัยทัศน์ ในสภาครั้งแรก อัดมาตรการด่วน ธงฟ้า-ส่งฟรี กู้เศรษฐกิจชายแดน
“ศุภจี สุธรรมพันธุ์” รมว.พาณิชย์ แถลงนโยบายครั้งแรก ประกาศมาตรการด่วน “ธงฟ้า-ขนส่งฟรี” กู้เศรษฐกิจ 7 จังหวัดชายแดน พร้อมตั้งเป้าเร่งปิดดีล FTA สหภาพยุโรป-เกาหลีใต้
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ณ อาคารรัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณานโยบายรัฐบาล นางสาวศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลุกขึ้นชี้แจงนโยบายของกระทรวงเป็นครั้งแรก โดยยืนยันว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้หลักการ “กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว” ตามแนวทางของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
นางสาวศุภจีกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันนโยบายในหลายมิติ ตั้งแต่การค้าระหว่างประเทศ การดูแลผู้ประกอบการในประเทศ ไปจนถึงการลดค่าครองชีพให้ประชาชน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้
การค้าระหว่างประเทศและมาตรการปกป้อง
นางสาวศุภจีชี้แจงว่า รัฐบาลตั้งเป้าเจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐอเมริกา หรือ Agreement on Recyclable Tax (ART) ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2568 เพื่อสร้างความชัดเจนด้านกติกาการค้า นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) โดยรวมศูนย์การออกหนังสือรับรองไว้ที่กระทรวงพาณิชย์เพียงแห่งเดียว และพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งได้ผลดีจนทำให้สถิติเอกสารปลอมลดลงเหลือศูนย์ในปีนี้
สำหรับมาตรการปกป้องทางการค้า กระทรวงฯ ได้ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) ไปแล้ว 31 กรณี และกำลังพัฒนากระบวนการไต่สวนโดยนำระบบ AI เข้ามาช่วย เพื่อลดระยะเวลาพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
การดูแล SME และลดค่าครองชีพ
กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ใน 6 ด้านหลัก ตั้งแต่การขยายตลาดใหม่ พัฒนาศักยภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ช่วยให้เข้าถึงแหล่งทุน และปรับปรุงแพลตฟอร์มบริการภาครัฐให้ใช้งานง่าย
ส่วนการลดค่าครองชีพ จะมีการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าธงฟ้า 1,300 ครั้งต่อปี โดยเน้นพื้นที่ชายแดนเป็นพิเศษ พร้อมทั้งทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ซึ่งคาดว่าจะช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 32,400 ล้านบาทต่อปี
แผนเฉพาะกิจฟื้นเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา
สำหรับปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา นางสาวศุภจีได้ประกาศมาตรการเร่งด่วน 3 ข้อ ดังนี้
- ลดค่าครองชีพทันที จัดโครงการ “ธงฟ้า” ลงพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มข้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่
- ดันขายออนไลน์และขนส่งฟรี ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย สนับสนุนค่าขนส่งฟรีแบบร่วมจ่าย (Co-payment) สำหรับสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
- จัดมหกรรมการค้าชายแดน จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเพิ่มตลาดผ่านแดน เพื่อกระตุ้นการซื้อขายสำหรับผู้ส่งออก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “นายกอนุทิน” ยังไม่เคาะใช้บัตรเลือกตั้ง 4 ใบ พร้อมยกเลิก MOU 43-44
- รักชนก ออกลูกเดือด! ย้ำ “อนุทิน” ไม่ได้เลือกมาตั้งคนเฮงซวย-ตอดกินคุณภาพชีวิตประชาชน จนได้เป็นรมต.
- “ณัฐพงษ์” แจงเหตุ ปชน.หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ หวังปูทางแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อปลดล็อกประเทศ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: