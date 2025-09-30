ข่าวการเมือง

“ศุภจี” โชว์วิสัยทัศน์ ในสภาครั้งแรก อัดมาตรการด่วน ธงฟ้า-ส่งฟรี กู้เศรษฐกิจชายแดน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 10:50 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 10:50 น.
80
"ศุภจี" โชว์วิสัยทัศน์ ในสภาครั้งแรก อัดมาตรการด่วน ธงฟ้า-ส่งฟรี กู้เศรษฐกิจชายแดน

“ศุภจี สุธรรมพันธุ์” รมว.พาณิชย์ แถลงนโยบายครั้งแรก ประกาศมาตรการด่วน “ธงฟ้า-ขนส่งฟรี” กู้เศรษฐกิจ 7 จังหวัดชายแดน พร้อมตั้งเป้าเร่งปิดดีล FTA สหภาพยุโรป-เกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ณ อาคารรัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณานโยบายรัฐบาล นางสาวศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลุกขึ้นชี้แจงนโยบายของกระทรวงเป็นครั้งแรก โดยยืนยันว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้หลักการ “กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว กระจายตัว” ตามแนวทางของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี

นางสาวศุภจีกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันนโยบายในหลายมิติ ตั้งแต่การค้าระหว่างประเทศ การดูแลผู้ประกอบการในประเทศ ไปจนถึงการลดค่าครองชีพให้ประชาชน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้

นางสาวศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขณะอภิปรายในสภา
YT/ TPchannel

การค้าระหว่างประเทศและมาตรการปกป้อง

นางสาวศุภจีชี้แจงว่า รัฐบาลตั้งเป้าเจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐอเมริกา หรือ Agreement on Recyclable Tax (ART) ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2568 เพื่อสร้างความชัดเจนด้านกติกาการค้า นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) โดยรวมศูนย์การออกหนังสือรับรองไว้ที่กระทรวงพาณิชย์เพียงแห่งเดียว และพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งได้ผลดีจนทำให้สถิติเอกสารปลอมลดลงเหลือศูนย์ในปีนี้

สำหรับมาตรการปกป้องทางการค้า กระทรวงฯ ได้ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) ไปแล้ว 31 กรณี และกำลังพัฒนากระบวนการไต่สวนโดยนำระบบ AI เข้ามาช่วย เพื่อลดระยะเวลาพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การดูแล SME และลดค่าครองชีพ

กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ใน 6 ด้านหลัก ตั้งแต่การขยายตลาดใหม่ พัฒนาศักยภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า ช่วยให้เข้าถึงแหล่งทุน และปรับปรุงแพลตฟอร์มบริการภาครัฐให้ใช้งานง่าย

ส่วนการลดค่าครองชีพ จะมีการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าธงฟ้า 1,300 ครั้งต่อปี โดยเน้นพื้นที่ชายแดนเป็นพิเศษ พร้อมทั้งทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ซึ่งคาดว่าจะช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 32,400 ล้านบาทต่อปี

แผนเฉพาะกิจฟื้นเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา

สำหรับปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา นางสาวศุภจีได้ประกาศมาตรการเร่งด่วน 3 ข้อ ดังนี้

  • ลดค่าครองชีพทันที จัดโครงการ “ธงฟ้า” ลงพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มข้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่
  • ดันขายออนไลน์และขนส่งฟรี ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย สนับสนุนค่าขนส่งฟรีแบบร่วมจ่าย (Co-payment) สำหรับสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
  • จัดมหกรรมการค้าชายแดน จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเพิ่มตลาดผ่านแดน เพื่อกระตุ้นการซื้อขายสำหรับผู้ส่งออก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

6 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

20 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

45 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 10:50 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 10:50 น.
80
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button