แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียงอีกครั้งในวัย 44 ปี ตัดสินใจเอา “ซิลิโคนหน้าอก” ออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี ลั่น “มันแน่นอกต้องยกออก เป็นวัยรุ่น 25”
ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ เมื่อนักแสดงสาวลูกครึ่งหน้าสวย แอนนี่ บรู๊ค ได้ออกมาประกาศข่าวการตัดสินใจครั้งสำคัญในวัย 44 ปี ด้วยการขึ้นเขียงผ่าตัดเพื่อนำซิลิโคนหน้าอกที่อยู่กับเธอมานานถึง 20 ปีออก
แอนนี่ได้อธิบายถึงเหตุผลที่ตัดสินใจ “ถอดเต้า” ในครั้งนี้ว่า เป็นเพราะเทรนด์ความสวยงามในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเธอไม่ต้องการให้ร่างกายต้องแบกรับสิ่งแปลกปลอมอีกต่อไป
นอกจากนั้น แอนนี่ บรู๊ค ยังได้อธิบายเพิ่มเติมในคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวอีกว่า “มันแน่นอก ต้องยกออก จะเป๋นละอ่อนซาวห้า 35-40 up ตอนนี้ก็เริ่มเอาออกกันแล้วนะคะเพราะว่าเทรนด์มันก็เปลี่ยนไปแล้วยิ่งเราอายุเยอะมันดูอ้วน ดูตันดูแก่ เวลานมใหญ่ อันนี้พูดจริง ๆ ทำคลิปไว้แล้วค่ะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้เห็นชัด ๆ ขอพักแป๊บค่ะ”
