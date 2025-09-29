ฉาว ครูชีวะมะกันกล่าวขอโทษ หลังนำ ‘ลูกแมวป่วย’ ให้งูในห้องเรียนกินต่อหน้าเด็กนร.
ครูสอนวิชาสัตวศาสตร์นำลูกแมวป่วยไปเป็นอาหารงูที่เลี้ยงไว้ในห้องเรียน ก่อนที่ทางเขตจะยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนเข้าเรียนและไม่มีนักเรียนอยู่ด้วย
ครูสอนวิชาสัตวศาสตร์ขั้นสูงในโรงเรียนมัธยม Alvord ISD รัฐเท็กซัส ได้ออกมาขอโทษนักเรียน หลังจากที่เธอนำลูกแมวที่กำลังป่วย ไปเป็นอาหารให้กับงูที่เลี้ยงไว้ในห้องเรียน
แรนดี บราวน์ ผู้กำกับการเขตการศึกษา Alvord ISD กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานจากผู้ปกครองเมื่อวันที่ 3 กันยายน ว่าครูคนหนึ่งให้อาหารลูกแมวแก่งูต่อหน้านักเรียน แต่จากการสืบสวนของตำรวจและผู้บริหารเขตการศึกษาได้ยืนยันว่า ข้อกล่าวหาที่เผยแพร่ทางออนไลน์นั้น ไม่เป็นความจริง
ทางเขตการศึกษาได้ยืนยันว่า ครูสอนวิชาสัตวศาสตร์ขั้นสูงคนดังกล่าว ได้นำลูกแมวที่กำลังป่วยไปเป็นอาหารงูจริง แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ก่อนที่โรงเรียนจะเริ่ม และไม่มีนักเรียนอยู่ในห้องเรียน
“ต่อมาเธอได้รับรู้ถึงการตัดสินใจครั้งนี้กับนักเรียนในชั้นเรียน และอนุญาตให้นักเรียนคนหนึ่งนำลูกแมวที่เหลือซึ่งกำลังป่วยกลับไปดูแลที่บ้าน โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง” บราวน์กล่าว “ครูคนดังกล่าว ซึ่งเป็นนักการศึกษาที่มีประสบการณ์และเป็นคนรักสัตว์ ได้ขอโทษนักเรียนสำหรับการกระทำของเธอ และได้นำงูทั้งหมดออกจากห้องเรียนไปแล้วด้วยความสมัครใจ”
เขตการศึกษา Alvord ISD กล่าวว่า ทางตำรวจของเขตได้ปรึกษาหารือกับแผนกควบคุมสัตว์และสำนักงานอัยการของเคาน์ตีแล้ว และตัดสินใจให้ทางเขตการศึกษาจัดการเรื่องนี้เอง ผู้กำกับการเขตการศึกษา กล่าวว่าได้ปรึกษากับที่ปรึกษาทางกฎหมาย และยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครูคนนี้เป็นเหตุการณ์โดดเดี่ยว และได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว
บราวน์กล่าวว่า “เราเข้าใจว่านักเรียนบางคนและคนอื่นๆ รู้สึกไม่สบายใจกับสถานการณ์นี้ ซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการให้เกิดขึ้น” พร้อมเสริมว่า ลูกแมวที่นักเรียนนำกลับไปดูแลที่บ้านนั้นเสียชีวิตในภายหลัง
