หนุ่มรัสเซียไม่สลด โพสต์อวดถูกตำรวจไทยจับ หลังเล่นเซ็กซ์ท้ายกระบะ
หนุ่มรัสเซียไม่สลด โพสต์อวดถูกตำรวจไทยจับ หลังมีคลิปฉาวเล่นเซ็กซ์ท้ายกระบะ สร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศไทย
จากกรณีฉาวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชายชาวรัสเซียรายหนึ่ง กำลังมีเพศสัมพันธ์กับหญิงไทยบริเวณท้ายรถกระบะซึ่งกำลังวิ่งอยู่บนถนนในเวลากลางคืนพืนที่จังหวัดภูเก็ต ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตามรวบตัวได้ทั้งชายและหญิงตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์ ระบุว่า “ยังไม่สลดอีก! ชายรัสเซียนักรุน เซ็_กซ์ซิ่งท้ายกระบะ หลังถูกจับกุมตัว ยังได้มีการนำภาพข่าวไปโพสต์เย้ยใน IG และ Telegram ของตัวเอง”
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัญชี IG หลายบัญชี ทั้งนี้ยังพบว่าหลายๆบัญชีของเขามีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการเพิกถอนวีซ่า และขึ้นบัญชีคนเป็นบุคคลต้องห้าม ฐานมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย และกระทำการอันขัดต่อศีลธรรมอันดี ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งจะเนรเทศส่งกลับผู้ต้องหาทันทีหลังดำเนินคดีเสร็จสิ้น
การกระทำดังกล่าวถือว่า เป็นการท้าทายต่อกฏหมายประเทศไทย ซึ่งเตือนคนต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย หากไม่เคารพกฎหมายและแสดงออกซึ่งการไม่ให้เกียรติต่อแผ่นดินไทย เช่นกรณีนี้ หรือเคยปรากฎคนต่างชาติเจตนาถ่ายรูปอนาจารโชว์อวัยวะในศาสนสถาน ก็จะถูกจับกุม เพิกถอนวีซ่า และขึ้นแบล็กลิสต์ไม่ให้เข้าประเทศทุกราย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่มรัสเซียปฏิเสธมีเพศสัมพันธ์ท้ายกระบะ อ้างใส่ กกน. รับมีคนจ้างให้ 1000
- เพิกถอนวีซ่า 2 รัสเซีย เอี่ยวคลิปเล่นเซ็กซ์ ท้ายรถกระบะภูเก็ต ขึ้นบัญชีดำ
- โผล่อีก ฝรั่งภูเก็ต แก้ผ้าเต้นยั่ว เห็นของลับอล่างฉ่าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: