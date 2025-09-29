ข่าวต่างประเทศ
สายการบินสหรัฐฯหลอน เจอศพปริศนาในช่องเก็บล้อ หลังบินกลับจากยุโรป
อเมริกันแอร์ไลน์หลอน เจอศพปริศนาในช่องเก็บล้อ คาดว่าเป็นพวกลักลอบแอบเข้าประเทศ หลังจากที่เครื่องเพิ่งบินกลับมาจากยุโรป
เมื่อวันที่ 29 กันยายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบศพไม่ทราบชื่อในช่องเก็บล้อหลักของเครื่องบินสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ หลังจากที่เครื่องเพิ่งเดินทางกลับมาจากยุโรป
โดยศพปริศนานี้ถูกพบขณะที่เครื่องอยู่ในช่วงซ่อมบำรุง ภายในท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ล็อตต์-ดักลาส รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าวคือใคร แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นบุคคลที่ซ่อนในช่องเก็บล้อหลัก เพื่อลักลอบเดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกา
ด้านอเมริกันแอร์ไลน์ ยืนยันกับสำนักข่าว NYPost ว่า พวกเขาจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเหตุการณ์ปริศนานี้ต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- งง! หนุ่ม เกาะล้อเครื่องบิน ลักลอบเดินทางเข้าเนเธอร์แลนด์
- โชคดีที่รอด เด็กอัฟกันวัย 13 แอบในช่องเก็บล้อเครื่องบิน อ้างอยาก “หนีออกจากบ้าน”
- “กงเจียน หยู” ภูมิสถาปนิกคนเก่ง เจ้าของแนวคิดเมืองฟองน้ำ เครื่องบินตกเสียชีวิต
