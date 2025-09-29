จีนสั่งประหาร อดีต รมว.เกษตรกรรม รับสินบน มูลค่า 8 พันล้าน
ศาลจีนเข้ม สั่งประหารชีวิต ถัง เหรินเจี้ยน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรม รับสินบน มูลค่า 8 พันล้าน แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี
เมื่อวันที่ 29 กันยายน สำนักข่าว NHK รายงานว่า ศาลจีนได้พิพากษาประหารชีวิต ถัง เหรินเจี้ยน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรม ฐานความผิดรับสินบนในรูปแบบของทั้งเงินสดและทรัพย์สิน มูลค่ารวมราวๆ 8,630 ล้านบาท (268 ล้านหยวน) แลกกับผลประโยชน์ ทั้งนี้ศาลให้รอลงอาญา 2 ปี
ย้อนกลับไปช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หน่วยงานตรวจสอบการทุจริตของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้ประกาศว่านายถัง ซึ่งช่วงดังกล่าวดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรม กำลังถูกตรวจสอบหลังถูกต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมาย ก่อนที่เขาจะพ้นตำแหน่งใน 4 เดือนต่อมา
ทั้งนี้รัฐบาลจีนได้ดำเนินการกวาดล้างการคอร์รัปชันและฐานความผิดอื่นๆที่เกิดขึ้นในกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและทหารยศสูง
ซึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาลกลางเมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน พิพากษาประหารชีวิต นายหลิว ซิงไถ่ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการสมาชิกพรรคของสภาประชาชน ประจำจังหวัดไห่หนาน จากกรณีรับสินบน มูลค่ารวมกว่า 1,788 ล้านบาท (316 ล้านหยวน) โดยเขาก่อเหตุตั้งแต่ปี 2546 จนถึง 2567
