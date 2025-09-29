“ไพศาล” ถาม “สีหศักดิ์” ไปพูดใน UN ในฐานะอะไร เสี่ยงผิด รธน. ไม่ใช่เรื่องด่วน
ไพศาล โพสต์ถาม สีหศักดิ์ ไปพูดใน UN ในฐานะอะไร ชี้อาจเสี่ยงผิดรัฐธรรมนูญ เพราะไม่ใช่เรื่องด่วน ตามที่เป็นข้อยกเว้นในรัฐธรรมนูญ
จากกรณีที่นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ครั้งที่ 80 (UNGA80) เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ก.ย.2568 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ชี้แจงท่าทีของประเทศไทยต่อสถานการณ์แนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการยึดมั่นกลไกพหุภาคีและแนวทางสันติภาพนั้น
ล่าสุด นาย ไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์ข้อความระบุว่า “นายสีหศักดิ์ ไปประชุมสหประชาชาติในฐานะอะไร?
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน!
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อย่างแจ้งชัดว่า คณะรัฐมนตรีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว จะเข้ารับหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินได้ก็ต่อเมื่อได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ซึ่งกำหนดการแถลงนโยบายดังกล่าวคือวันที่ 30 กันยายนนี้
แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา นายสีหศักดิ์ ได้แสดงตนและกระทำการในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยเดินทางไปประชุมสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้น ยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ได้ เพราะยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้
ดังนั้น การไปประชุมในครั้งนี้จึงเป็นการ แสดงบทบาทในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนเวลาอันควร อันสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดรัฐธรรมนูญอย่างยิ่ง
คำถามก็คือ… แล้วเราจะปล่อยให้ประเทศเดินไปในลักษณะนี้หรือ?
• ผู้ตรวจการแผ่นดิน จะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไป โดยไม่ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยใช่หรือไม่?
• ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับปล่อยให้การใช้อำนาจที่อาจไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญดำเนินต่อไป โดยไม่มีใครรับผิดชอบ และ ภาษีของราษฎรทั้งประเทศก็ต้องถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์
• ส่วน พรรคประชาชน ซึ่งเป็นพรรคแบกรัฐบาล จะมีท่าทีอย่างไรต่อเรื่องนี้? จะเลือกปกป้องพรรคอุ้มชูบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจะยืนหยัดต่อหลักการและความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ?
นี่คือคำถามสำคัญที่สังคมไทยจำเป็นต้องการคำตอบอย่างเร่งด่วน!”
ก่อนโพสต์ต่อว่า “การพูดโจมตีเขมรในเวทีสหประชาชาติย่อมถูกใจคน แต่อาจไม่ใช่เรื่องจำเป็นหรือเรื่องเร่งด่วน อันจะเป็นข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ
แต่ถ้าถือว่าถูกใจแล้วเป็นเรื่องจำเป็น เร่งด่วนและยกเว้นรัฐธรรมนูญได้ ก็ไม่ว่าอะไรกันครับ ถ้าเทียบกับการสร้างกำแพงป้องกันไม่ให้เขมรเอาระเบิดเข้ามาวางในเขตไทย ทำร้ายทหารไทยเกือบทุกวัน อย่างไหนจำเป็นเร่งด่วนกว่าการเล่า”
