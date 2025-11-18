ข่าวดาราบันเทิง

ประวัติ แจ็กแปปโฮ ยูทูปเบอร์สายเกรียน ขวัญใจเด็กไทยทั้งประเทศ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 11:40 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 11:40 น.
41,629
ประวัติ แจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์สายเกรียน เจ้าของเพลงฮิต อยากโดนช้อนแกง ขวัญใจเด็กไทยทั้งประเทศ

ทำความรู้จัก ประวัติ แจ็กแปปโฮ ยูทูปเบอร์สายเกรียน มาแรงสุดในยุคนี้ ยอดผู้ติดตาม 8 ล้าน ขวัญใจเด็กไทยทั้งประเทศ เจ้าของเพลฮิต ‘อยากโดนช้อนแกง’

หากจะให้พูดถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ถูกพูดถึงในโซเชียลมากสุด ๆ ขณะนี้ หนึ่งในนั้นก็ต้องมีชื่อของ แจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์สายเกรียน เจ้าของคอนเทนต์ที่สร้างสีสันให้กับแฟนคลับ จนกลายเป็นขวัญใจเด็กไทยทั่วบ้านทั่วเมือง เจ้าของช่องยูทูป สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ ที่มีผู้ติดตามมากถึง 8.59 ล้านคน วันนี้เราจะพามารู้จักเขาคนนี้ให้มากขึ้นกัน

ประวัติ แจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์สายเกรียน

แจ็กแปปโฮ หรือ จาตุรงค์ พาโพธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม เคยศึกษาที่ คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านชีวิตครอบครัว แจ็กแปปโฮ คบหากับ แตงโม จริยา หรั่งวิรุฬ มีลูกชายด้วยกัน 1 คน คือ “น้องโจอี้”

ประวัติ แจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์สายเกรียน ขวัญใจเด็กไทย
ภาพจาก : FB จริยา หรั่งวิรุฬ

ครั้งหนึ่ง แจ็กแปปโฮ เคยได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองผ่านทางรายการ The Change โดยเผยว่า สมัยวัยเด็กค่อนข้างดื้อและซน สร้างวีรกรรมมากมาย เพราะตนเองได้เงินไปโรงเรียนน้อย จึงชอบไถเงินจากเด็กคนอื่นมากมาย พอเข้าสู่วัยมัธยมก็ขายยาบ้าง ส่งยาบ้าง พยายามหาเงินทุกวิถีทาง จนมีความคิดที่อยากจะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิง

แจ็กแปปโฮ เล่าว่า ที่ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิง เพราะอยากเป็นที่รู้จัก สมัยก่อนเคยทักดาราดังไปแล้วเขาไม่ตอบ ตนเลยอยากลองความรู้สึกแบบนั้นบ้าง จึงได้เริ่มสร้างช่องทางโซเชียลขึ้นมาทั้งเฟซบุ๊ก และช่องยูทูป ตั้งแต่ปี 2013 แรก ๆ ก็ยังไม่มีใครดู แต่ก็ทำไปเพื่อความสุข ถ่ายอะไรไปเรื่อย เรียกได้ว่าโยนหินถามทาง จนเจอสิ่งที่คนดูชอบและเริ่มประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักในวงกว้างในที่สุด

ประวัติ แจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์สายเกรียน ขวัญใจเด็กไทย-1
ภาพจาก : FB สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ

นอกจากคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่นำเสนอความเกรียนขั้นสุดแล้ว แจ็กแปปโฮ ยังเป็นเจ้าของบทเพลงฮิตขวัญใจวัยรุ่นอีกมากมาย อาทิ อยากโดนช้อนแกง, กูแม่งโคตรเท่ และกลัวแล้วพี่ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งยูทูบเบอร์ที่มีความสามารถรอบด้านจริง ๆ แถมยังประสบความสำเร็จในวงการนี้เป็นพลุแตก

ปัจจุบันช่องยูทูป สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ มีผู้ติดตามมากถึง 8.59 ล้านคน ในเพจเฟซบุ๊กชื่อเดียวกัน สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ ก็มีผู้ติดตามกว่า 6.4 ล้านคน และช่องติ๊กต็อก @jack_papho69 มีผู้ติดตามมากที่สุด คือ 11.7 ล้านคน

คลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่นหายจากหน้าเพจ ทำคนสงสัยซ่อนหรือลบ-2

ประวัติ แจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์สายเกรียน ขวัญใจเด็กไทย-2

ประวัติ แจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์สายเกรียน ขวัญใจเด็กไทย-3

ประวัติ แจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์สายเกรียน ขวัญใจเด็กไทย-4

แจ็กแปปโฮ
ภาพจาก Instagram : @jack_papho
แจ็กแปปโฮ
ภาพจาก Instagram : @jack_papho
แจ็กแปปโฮ
ภาพจาก Instagram : @jack_papho
แจ็กแปปโฮ
ภาพจาก Instagram : @jack_papho
แจ็กแปปโฮ
ภาพจาก Instagram : @jack_papho
แจ็กแปปโฮ
ภาพจาก Instagram : @jack_papho
แจ็กแปปโฮ
ภาพจาก Instagram : @jack_papho

อ่านข่าวเพิ่มเติม

อ้างอิงจาก : IG jack_papho, FB สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ, Jaturong Papho

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

35 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

11 นาที ที่แล้ว
ตำรวจช่วยเด็กนักเรียนเครียดไม่ให้กระโดดสะพานในอยุธยา ข่าว

ชื่นชม ตำรวจอยุธยา กล่อม นักเรียนเครียดคิดสั้น ไม่ให้กระโดดสะพาน

18 นาที ที่แล้ว
สันธนะ ชนนพัฒฐ์ ข่าวอาชญากรรม

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

42 นาที ที่แล้ว
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน บันเทิง

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แม่เศร้า ลูกชายตายที่ปอยเปต ญาติเล่าหลานเคยบอกว่าทำงานสแกมเมอร์

48 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

มรสุมตีคู่ พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจ มะเร็งเต้านม-ซึมเศร้า ถึงขั้น เข้า รพ.จิตเวช

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สุดเหี้ยม! หนุ่มลำปางป่วยจิต ชอบทรมานหมา ล่าสุดใช้ ปั๊มลม ยัดก้นอัดตายอนาถ

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ เพจดังแชร์คลิป จีนเทาบุกชิงตัวผู้ต้องขังในศาลกัมพูชา หลบหนีลอยนวล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า! ตึกแดง วินเทจ ยกเลิกสัญญา แม่ค้าปากแซ่บ มีผลทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Thai Vietjet บินในประเทศเริ่มต้นแค่ 332 บาท รวมภาษีแล้ว ข่าว

Thai Vietjet จัดโปรฯ บินในประเทศ เริ่มต้นเที่ยวละ 223 บาท สู่ 9 เส้นทางทั่วไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ สั่งใช้ Video Support สองนัดสุดท้าย ข่าวกีฬา

จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ รับผู้ตัดสินเป่าพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ต๊ะ นารากร ขอโทษคนญี่ปุ่น หลังคลิปดราม่า แจ็กแปปโฮ ทำประเทศไทยเสียชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันที่ 21 ตุลาคม 2025 ข่าว

ราคาทองวันนี้ 18 พ.ย. ร่วง 1000 บาท เช็กทองแท่ง-รูปพรรณเหลือแตะเท่าไหร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังโต แนะนำมารยาทที่คนไทยควรมีเมื่อเที่ยวญี่ปุ่น บันเทิง

บังโต แนะ คนไทยเที่ยวญี่ปุ่น ต้องมีวินัย ไม่ส่งเสียงดัง ชี้ช่องทำความดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณคดีหุ้นชิน สรุป ข่าวการเมือง

คลังแจงสืบทรัพย์ ภาษีหุ้นชินฯ 1.76 หมื่นล้าน อำนาจอสส.มี แม้อยู่ตปท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทีวีมาเลฯ ระงับฉายการ์ตูนมะกัน หลังปรากฎฉากผู้ชายกอดจูบกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิ ซัด &quot;อภินิหารกฎหมาย&quot; ปม &quot;ทักษิณ&quot; โดนคดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112 ข่าวการเมือง

ณัฐวุฒิ ซัด “อภินิหารกฎหมาย” เล่นงาน “ทักษิณ” คดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายพลตำรวจ ม ม้า ข่าวการเมือง

นายพลตำรวจ “ม.ม้า” โทรหาสันธนะ “โจ๊ก” แฉเพิ่มนั่งรองผบ.ตร. “พ่อไอ้ฟลุ๊ค”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย บันเทิง

มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย ข่าว

ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ซิลวี่ เปิดตัวรักใหม่ มะเหมี่ยว อวดช็อตเด็ด หอมแก้ม-จับมือ เที่ยวภูเก็ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อธิรัฐ” ย้ายข้ามขั้วจากพรรคพลังประชารัฐ เข้าซบพรรคประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะ มีน อดีตแกนนำผู้ร่วมก่อตั้ง OHANA โพสต์ขอโทษเพื่อนๆ และแฟนคลับจากใจจริง ยืนยันภรรยาไม่เกี่ยว พร้อมขอโอกาสทำมาหากินเพื่อชดใช้ปัญหาที่ก่อขึ้น บันเทิง

เดอะมีน โอฮาน่า โพสต์ ขอโทษ ยอมขายทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงยุติธรรม ออกเอกสารปรับปรุงแนวทาง พิจารณาการพักการลงโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 11:40 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 11:40 น.
41,629
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
ตำรวจช่วยเด็กนักเรียนเครียดไม่ให้กระโดดสะพานในอยุธยา

ชื่นชม ตำรวจอยุธยา กล่อม นักเรียนเครียดคิดสั้น ไม่ให้กระโดดสะพาน

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
สันธนะ ชนนพัฒฐ์

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

แม่เศร้า ลูกชายตายที่ปอยเปต ญาติเล่าหลานเคยบอกว่าทำงานสแกมเมอร์

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
Back to top button