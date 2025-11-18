ประวัติ แจ็กแปปโฮ ยูทูปเบอร์สายเกรียน ขวัญใจเด็กไทยทั้งประเทศ

ทำความรู้จัก ประวัติ แจ็กแปปโฮ ยูทูปเบอร์สายเกรียน มาแรงสุดในยุคนี้ ยอดผู้ติดตาม 8 ล้าน ขวัญใจเด็กไทยทั้งประเทศ เจ้าของเพลฮิต ‘อยากโดนช้อนแกง’
หากจะให้พูดถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ถูกพูดถึงในโซเชียลมากสุด ๆ ขณะนี้ หนึ่งในนั้นก็ต้องมีชื่อของ แจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์สายเกรียน เจ้าของคอนเทนต์ที่สร้างสีสันให้กับแฟนคลับ จนกลายเป็นขวัญใจเด็กไทยทั่วบ้านทั่วเมือง เจ้าของช่องยูทูป สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ ที่มีผู้ติดตามมากถึง 8.59 ล้านคน วันนี้เราจะพามารู้จักเขาคนนี้ให้มากขึ้นกัน
ประวัติ แจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์สายเกรียน
แจ็กแปปโฮ หรือ จาตุรงค์ พาโพธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม เคยศึกษาที่ คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านชีวิตครอบครัว แจ็กแปปโฮ คบหากับ แตงโม จริยา หรั่งวิรุฬ มีลูกชายด้วยกัน 1 คน คือ “น้องโจอี้”
ครั้งหนึ่ง แจ็กแปปโฮ เคยได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตของตัวเองผ่านทางรายการ The Change โดยเผยว่า สมัยวัยเด็กค่อนข้างดื้อและซน สร้างวีรกรรมมากมาย เพราะตนเองได้เงินไปโรงเรียนน้อย จึงชอบไถเงินจากเด็กคนอื่นมากมาย พอเข้าสู่วัยมัธยมก็ขายยาบ้าง ส่งยาบ้าง พยายามหาเงินทุกวิถีทาง จนมีความคิดที่อยากจะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิง
แจ็กแปปโฮ เล่าว่า ที่ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิง เพราะอยากเป็นที่รู้จัก สมัยก่อนเคยทักดาราดังไปแล้วเขาไม่ตอบ ตนเลยอยากลองความรู้สึกแบบนั้นบ้าง จึงได้เริ่มสร้างช่องทางโซเชียลขึ้นมาทั้งเฟซบุ๊ก และช่องยูทูป ตั้งแต่ปี 2013 แรก ๆ ก็ยังไม่มีใครดู แต่ก็ทำไปเพื่อความสุข ถ่ายอะไรไปเรื่อย เรียกได้ว่าโยนหินถามทาง จนเจอสิ่งที่คนดูชอบและเริ่มประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักในวงกว้างในที่สุด
นอกจากคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่นำเสนอความเกรียนขั้นสุดแล้ว แจ็กแปปโฮ ยังเป็นเจ้าของบทเพลงฮิตขวัญใจวัยรุ่นอีกมากมาย อาทิ อยากโดนช้อนแกง, กูแม่งโคตรเท่ และกลัวแล้วพี่ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งยูทูบเบอร์ที่มีความสามารถรอบด้านจริง ๆ แถมยังประสบความสำเร็จในวงการนี้เป็นพลุแตก
ปัจจุบันช่องยูทูป สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ มีผู้ติดตามมากถึง 8.59 ล้านคน ในเพจเฟซบุ๊กชื่อเดียวกัน สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ ก็มีผู้ติดตามกว่า 6.4 ล้านคน และช่องติ๊กต็อก @jack_papho69 มีผู้ติดตามมากที่สุด คือ 11.7 ล้านคน
