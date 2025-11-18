รมว.ท่องเที่ยว ฝากถึง แจ็กแปปโฮ ย้ำทุกกระทำเชิงลบ กระทบภาพลักษณ์
รมว.ท่องเที่ยว ฝากถึง แจ็กแปปโฮ ย้ำทุกกระทำเชิงลบ กระทบภาพลักษณ์ประเทศ ย้ำขอให้ช่วยๆกันทำตามกฎระเบียบและวัฒนธรรม
จากกรณี แจ็ก แปปโฮ เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น จู่ ๆ เกิดเป็นประเด็นเนื่องจากเจ้าตัวโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ ขณะถอดเสื้อยืนเต้นบนหลังคารถตู้สีดำ หน้าร้าน Lawson วิวภูเขาไฟฟูจิ ใกล้สถานีคาวากุจิโกะ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คยอดนิยม จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ตอบคำถามถึงประเด็นดังกล่าวว่า จะกระทบกับภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวหรือไม่
โดยนายอรรถกร กล่าวว่า มันก็คงกระทบ ทั้งนี้ตนยังไม่เห็นคลิปดังกล่าว ซึ่งเราไม่สามารถห้ามได้ เพราะเป็นสิทธิ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเราก็พยายามรณรงค์ โดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ หากไปทำอะไรที่ไม่ถูกวัฒนธรรมหรือกฎระเบียบของเขา เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
“ขอให้นักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศ ให้ช่วยๆ กัน เพราะทุกการกระทำที่เป็นเชิงลบ จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ แต่ถ้าเป็นไปได้ ผมก็อยากให้เที่ยวในประเทศมากกว่า” นายอรรถกร กล่าว
เมื่อถามว่าจะต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ เพื่อไม่ให้เกิดการเหมารวมนักท่องเที่ยวไทยหรือไม่ นายอรรถกร กล่าวว่า เราก็พยายามสื่อสารมาโดยตลอด
