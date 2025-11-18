คลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่นหายจากหน้าเพจ ทำคนสงสัยซ่อนหรือลบ?

ยังไงกันแน่! คลิป แจ็กแปปโฮ ถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่ญี่ปุ่น หายจากหน้าเพจเฟซบุ๊ก ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยืนยันเสียงแข็ง “ไม่ลบ” ชาวเน็ตสงสัยซ่อนไว้หรือลบเลย?
จากกรณีดราม่าข้ามประเทศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับคอนเทนต์ขยะของ แจ็กแปปโฮ ยูทูบเบอร์ชื่อดังขวัญใจเด็กไทย โพสต์คลิปถอดเสื้อเต้นบนหลังคารถที่จุดชมวิวยอดฮิตบริเวณหน้าลอว์สันวิวภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั้งจากคนในประเทศ รวมถึงคนที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย สร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้ที่เห็นคลิปดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จนลามไปถึงสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยที่มีชาวเน็ตคนไทยจำนวนมากที่รักในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ไปคอมเมนต์ขอโทษแทน และมีการเรียกร้องให้ขึ้นบัญชีดำกับบุคคลที่สร้างความเดือดร้อนอับอายแบบนี้ห้ามเข้าประเทศไปเลย
ด้วยกระแสดราม่าร้อนระอุนี้ทางทีมงานได้เข้าตรวจสอบหน้าเพจเฟซบุ๊กของแจ็กแปปโฮแล้ว ปรากฎว่าคลิปถอดเสื้อเต้นที่ญี่ปุ่นหายไปแล้ว โดยไม่รู้ว่าเป็นการลบทิ้ง หรือซ่อนเอาไว้กันแน่ ซึ่งก็ถูกชาวเน็ตรวมถึงเพจต่าง ๆ ตั้งคำถามกันขึ้นมา เพราะคลิปอื่น ๆ ที่ถ่ายขณะท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ยังมีอยู่ครบ และคลิปล่าสุดก็เพิ่งโพสต์เมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา เป็นคลิปขณะที่แจ็กแปปโฮ ยืนดูโทรศัพท์มือถือซึ่งหน้าจอปรากฎข่าวดราม่าของตัวเองที่เพิ่งเกิดขึ้น
อีกทั้งก่อนหน้านี้ แจ็กแปปโฮ ได้ออกมาโพสต์ขอโทษกับการกระทำดังกล่าวและยืนยันว่าจะไม่ลบคลิปทิ้งเพื่อหนีความผิด แต่จะเอาไว้เตือนสติเพื่อแก้ไขปรับปรุง ซึ่งคลิปดราม่าได้หายไปแล้ว มันดูสวนทางกับโพสต์เมื่อวานนี้เป็นอย่างมาก ทว่าในช่องติ๊กต็อกแจ็กแปปโฮ คลิปถอดเสื้อเต้นที่ฐี่ปุ่นยังอยู่และมีคนเข้าไปดูมากถึง 2.1 ล้านครั้งแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อ.เจษฎา ถาม แจ็ก แปปโฮ คุ้มไหม ยอดคนดู 10 ล้านวิว แลกชื่อเสียงคนไทย
- แจ็ก แปปโฮ โพสต์ขอโทษ ปมคลิปเต้นบนรถที่ญี่ปุ่น ลั่นไม่ลบคลิป
- แจ็กแปปโฮ สวนชาวเน็ต หลังถูกเตือนเรื่องมารยาทที่ญี่ปุ่น “โมโหมากๆระวังน้ำตาลขึ้นนะครับ”
- เมียแจ็กแปปโฮโพสต์ชี้แจง ห้ามแล้วไม่ยอมฟัง ปมคลิปเต้นหน้าลอว์สันฟูจิโดนทัวร์ลง
อ้างอิงจาก : FB Jaturong Paph, สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: