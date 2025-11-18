การเงินเศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส อัดฉีดร้านค้า 2000 บาท เฟส 2 มาแน่ ได้เพิ่ม 4000 บาท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 11:37 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 11:37 น.
116
รัฐบาลไฟเขียวคนละครึ่งพลัสเฟส 1.5 แจกโบนัสร้านค้า 2,000 บาท

รัฐบาล เคาะมาตรการ 2 เด้ง เฟส 1.5 แจกโบนัสร้านค้า 2,000 บาท ธ.ค. นี้ ก่อนเปิด คนละครึ่งพลัสเฟส 2 ให้ประชาชน 4,000 บาท เดือน ม.ค. ปีหน้า

รัฐบาลเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ส่งท้ายปี 2568 และต่อเนื่องถึงต้นปี 2569 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ โครงการ “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” สำหรับประชาชน และ “คนละครึ่งพลัส เฟส 1.5” สำหรับร้านค้า เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัล

คนละครึ่งพลัส เฟส 2 รัฐจ่าย 4,000 บาท เริ่ม ม.ค. 69

กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 โดยเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนธันวาคม 2568 นี้ คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้สิทธิได้ในเดือนมกราคม 2569 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่า รัฐบาลมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ หรือกลุ่มที่ตกสำรวจจากเฟสแรก โดยจะเพิ่มวงเงินให้เพื่อความเท่าเทียม “ถ้าใครตกสำรวจ คนละครึ่ง พลัส เฟสแรก ก็ให้รอคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ไปสมัครใหม่ เดิมทีให้คนละ 2,000 บาท ก็ให้เป็นคนละ 4,000 บาท” นายอนุทินกล่าว

ด้านนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า การออกแบบเฟส 2 จะเน้นความเท่าเทียม โดยผู้ที่ใช้สิทธิเฟสแรกครบ 2,000 บาท อาจมีสิทธิเข้าร่วมต่อในเฟส 2 โดยอัตโนมัติ (คาดว่าเป็นการรับวงเงินเพิ่ม 2,000 บาท) ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเฟสแรกแต่ถูกตัดสิทธิ เพราะไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรก ก็อาจได้รับสิทธิลงทะเบียนใหม่หากงบประมาณเพียงพอ

เฟส 1.5 โบนัสร้านค้า 2,000 บาท ธ.ค. นี้

ขณะเดียวกัน ครม.เศรษฐกิจ ได้อนุมัติโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 1.5 ซึ่งเป็นมาตรการเฉพาะสำหรับร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ มุ่งยกระดับทักษะดิจิทัล ใช้งบประมาณเดิมไม่เกิน 800 ล้านบาท สำหรับร้านค้าเป้าหมาย 400,000 ร้าน

ร้านค้าที่เข้าร่วมการอบรมและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับเงินสนับสนุนพิเศษ (โบนัส) จากรัฐ 20% ของยอดขายในโครงการคนละครึ่งพลัส (เฉพาะส่วนที่รัฐร่วมจ่าย) สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อร้าน

ร้านค้าจะต้องเลือกอบรม 1 ใน 4 รูปแบบ และผ่านการประเมินผลภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ได้แก่ 1. อบรมออนไลน์กับธนาคารออมสิน 2. อบรมออนไลน์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 3. ทดลองใช้สินค้าดิจิทัลกับ DEPA (รับ d-voucher) หรือ 4. สมัครเข้าร่วม Food Delivery Platform (สำหรับร้านใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วม และต้องมีออเดอร์อย่างน้อย 5 รายการ) โดยรัฐจะประกาศผลทางแอปฯ “ถุงเงิน” ในวันที่ 23 ธันวาคม และโอนเงินโบนัสเข้าแอปฯ ถุงเงิน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568

สรุปผล เฟส 1 ตัดสิทธิคนไม่ใช้เกือบ 2.4 แสนราย

สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 1 ที่เพิ่งสิ้นสุดเงื่อนไขการใช้จ่ายครั้งแรก (ภายใน 15 พ.ย. 68) พบว่ามีผู้ใช้สิทธิแล้วกว่า 19 ล้านคน จาก 20.19 ล้านคน มียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 35,857 ล้านบาท ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิแต่ไม่ใช้จ่ายครั้งแรกตามกำหนด จำนวน 239,731 คน ได้ถูกตัดสิทธิทันที สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิแล้ว ยังสามารถใช้จ่ายวงเงินที่เหลือได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

