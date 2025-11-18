จับตาผลประชุมไทย-กัมพูชา กำหนดการปักหมุดชั่วคราว แดน 42-47
จับตาผลประชุมไทย-กัมพูชา กำหนดการปักหมุดชั่วคราว แดน 42-47 บ้านหนองหญ้าแก้ว-บ้านหนองจาน เพื่อผลักดันบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ออกจากพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตัวแทนกัมพูชาได้เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา เข้ามาร่วมประชุมกรณีกำหนดให้มีการปักหมุดชั่วคราว บริเวณแนวชายแดน ระหว่างหลักเขตแดนที่ 42-47 บ้านหนองหญ้าแก้ว-บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ที่ห้องประชุมกองร้อยทหารพรานที่ 1201 ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12
โดยมี พันเอกเกรียงไกร บุญเติม หัวหน้าคณะปฏิบัติการ OG ฝ่ายไทย และผู้อำนวยการกองภูมิศาสตร์ กรมแผนที่ทหาร , พันเอกยุทธพล สุจริต แม่กองสนามฯ กรมแผนที่ทหาร และ พันเอกบัญชา ชาญฉลาด รอง ผบ.กกล.บูรพา นำคณะฝ่ายไทยร่วมประชุมกับ ฝ่ายกัมพูชา ซึ่งมีนายสลวย โบรา เป็นหัวหน้าคณะฯ รวม 10 คน คาดว่า จะใช้เวลาในการประชุมดังกล่าวประมาณ 3 ชั่วโมง
สำหรับการปักหมุดเขตแดนดังกล่าว เกิดขึ้นภายหลังการประชุม GBC และ JBC ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่แนวชายแดน โดยจังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในจังหวัดที่กำหนดให้มีการดำเนินการดังกล่าว โดยทั้งสองฝ่าย จะร่วมกันปักหมุดชั่วคราวในบริเวณเส้นอ้างสิทธิ์ของแต่ละฝ่าย
ซึ่งฝ่ายกัมพูชา อ้างสิทธิ์แนวเส้นสีแดง ส่วนฝ่ายไทยอ้างสิทธิ์ในแนวเส้นสีน้ำเงิน ซึ่งจะมีการปักหมุดชั่วคราวห่างกันระยะ 25 ถึง 50 เมตร รวมกันทั้งหมด 838 หลักหมุด คาดว่า จะใช้เวลาดำเนินการ อย่างน้อย 60-90 วัน
หลังจากนั้น ภายหลังมีการปักหมุดเรียบร้อยแล้ว พื้นที่ที่อยู่นอกแนวเส้นที่มีการปักหมุดดังกล่าว แต่ละฝ่ายจะสามารถดำเนินการจัดการพื้นที่ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ผลักดันบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ออกจากพื้นที่ได้ต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: