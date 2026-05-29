หนุ่ม กรรชัย ตอบแล้ว จะเลิกทำโหนกระแสไหม? รับเหนื่อยต้องเจอเรื่องท็อกซิกทุกวัน
หนุ่ม กรรชัย ยอมรับทำรายการมา 9 ปีเจอเรื่องหนักทุกวัน มีความคิดเฟดตัวจากหน้าจอในอนาคต แต่ยืนยันยังไม่ใช่เร็ว ๆ นี้ และยังดูแลรายการเบื้องหลัง
กลายเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ทำให้แฟนรายการ โหนกระแส ต้องหยุดอ่าน เมื่อ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เปิดใจถึงเบื้องหลังการทำหน้าที่พิธีกรรายการดังตลอด 9 ปีที่ผ่านมา โดยยอมรับว่า งานหน้าจอที่คนดูเห็นว่าเข้มข้นทุกวัน แลกมาด้วยภาระทางใจไม่น้อย เพราะต้องอยู่กับเรื่องหนักและเรื่องท็อกซิกแทบทุกวัน
หนุ่ม กรรชัย ให้สัมภาษณ์ว่า ตลอดเวลาที่ทำโหนกระแส เขาต้องรับฟังปัญหาของคนอื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแต่ละวัน หลายเรื่องเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความทุกข์ และแรงกดดัน จนช่วงแรกของการทำรายการ เจ้าตัวยอมรับว่าเคยต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อหาวิธีจัดการกับสภาพใจและชีวิตของตัวเอง
เจ้าตัวเล่าว่า หลังจากทำรายการมาระยะหนึ่ง เขาเริ่มเรียนรู้วิธีรับมือกับงานมากขึ้น รู้ว่าจะคลายความเครียดอย่างไร และต้องปล่อยบางเรื่องอย่างไร แต่ความเหนื่อยยังคงอยู่ เพราะธรรมชาติของโหนกระแสคือการนำปัญหาของผู้คนมาเปิดพื้นที่พูดคุยต่อหน้าสาธารณะ
ประเด็นที่หลายคนจับตาคือ หนุ่มยอมรับว่ามีความคิดเรื่องการเฟดตัวจากหน้าจอในอนาคต เพราะอยากมีเวลาใช้ชีวิตมากขึ้น หลังทำงานหนักต่อเนื่องมานานหลายปี อย่างไรก็ตาม เขายังไม่ได้บอกว่าจะเลิกทำรายการทันที หรือจะหายไปจากโหนกระแสแบบสมบูรณ์
หนุ่มยังระบุว่า หากวันหนึ่งเขาลดบทบาทหน้าจอลงจริง ก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะทิ้งรายการไปทั้งหมด เพราะงานเบื้องหลัง ทั้งการเลือกแขก ประเด็น และทิศทางของรายการ ยังเป็นส่วนที่เขาต้องดูแลและตัดสินใจอยู่
คำตอบครั้งนี้ทำให้ประเด็น “หนุ่ม กรรชัยจะเลิกทำโหนกระแสไหม” ไม่ใช่แค่ข่าวเปลี่ยนพิธีกรหรือข่าวลือเรื่องคนแทน แต่กลายเป็นเรื่องของคนทำงานสื่อที่ต้องรับแรงปะทะจากปัญหาสังคมทุกวัน ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา
สรุปให้ชัดคือ หนุ่ม กรรชัย ยังไม่ประกาศเลิกทำโหนกระแส แต่ยอมรับว่าเหนื่อยจากการทำรายการมานาน ต้องเจอเรื่องท็อกซิกทุกวัน และมีความคิดเฟดตัวจากหน้าจอในอนาคต โดยยังพร้อมอยู่เบื้องหลังรายการต่อไป
