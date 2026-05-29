อ.ปรเมศวร์ อัยการอาวุโส ถอดบทเรียนจำเลยเมาแล้วขับ เตือนทำผิดอย่าหนีปัญหา

sukanlaya s. เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 13:48 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 13:49 น.
อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวน ถอดบทเรียนจากจำเลยคดีเมาแล้วขับ เตือนผู้กระทำความผิด ยอมรับความจริงหรือหนีปัญหา

รายการโหนกระแสวันนี้ (29 พฤษภาคม 2569) ตีแผ่คดีผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ขับรถกระบะสีดำพุ่งชน นายศรนรินทร์ ไรเดอร์วัย 43 ปีเสียชีวิต หลังเกิดเหตุพยายามขับรถหลบหนี แต่สภาพรถพังเสียหายหนักจนไปต่อไม่ได้ ล่าสุดตำรวจ สภ.บางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี เตรียมแจ้ง 2 ข้อหาหนัก คือ ขับรถขณะเมาสุรา และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

แขกรับเชิญพิเศษในรายการวันนี้คือ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวน มาร่วมรายการทั้งในฐานะนักกฎหมายและผู้มีประสบการณ์ตรงในฐานะจำเลยคดีเมาแล้วขับ อาจารย์ปรเมศวร์ยินดีมาออกรายการเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ เผย ยื่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่งต้องระมัดระวัง ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอเพราะไม่ปฏิบัติตามกติกาของสังคม แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะยอมรับหรือขี้ขลาด-หนี้ปัญหา เพราะคนที่สูญเสียเขาหนักกว่าเรา

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานอาญาธนบุรี อาจารย์ปรเมศวร์เคยขับรถชนคนเจ็บและมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกำหนด คือ 87 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ต่อมาวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ศาลจังหวัดนนทบุรีพิพากษาความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายจิตใจ ให้จำคุก 1 ปี ปรับ 40,000 บาท

จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก 6 เดือน ปรับ 20,000 บาท ประกอบกับไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนและชดใช้ค่าเสียหายจนผู้เสียหายพอใจ จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดี ศาลจึงให้รอการลงโทษ 2 ปี และคุมประพฤติ 1 ปี โดยให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 ครั้ง รวมทั้งทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรมีกำหนด 24 ชั่วโมง

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

