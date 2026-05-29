อธิบดีปกครอง ปัดส่งแชตไลน์ “ช่วยน้ำเงินด้วย” เผยล็อกอินหลายเครื่อง เชื่อถูกดิสเครดิต

อธิบดีกรมการปกครอง ปัดส่งแชตไลน์ “ช่วยน้ำเงินด้วย” ปมสั่งย้ายข้าราชการ เผยล็อกอินหลายเครื่อง เชื่อถูกดิสเครดิต
29 พ.ค. 2569 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนส่งข้อความในไลน์กลุ่มที่มีข้อความ “ช่วยน้ำเงินด้วย” ซึ่งหลุดออกมาช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา หลังทนายอั๋น บุรีรัมย์ และ สส.พรรคประชาชน รับเรื่องร้องเรียนจากปลัดจังหวัดภูเก็ต ที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรม ยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ
นายนฤชา ชี้แจงว่า บัญชีไลน์ของตนเปิดเป็นสาธารณะ และเชื่อมต่ออยู่กับหลายอุปกรณ์ ไม่ได้อยู่ในมือถือเครื่องเดียว จึงเป็นไปได้ที่อาจมีผู้อื่นส่งข้อความดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยืนยันชัดเจนว่าตนไม่เคยส่งข้อความนั้นอย่างแน่นอน
อธิบดีกรมการปกครอง ยืนยันอีกว่าการปฏิบัติหน้าที่ตลอดมาไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายการเมืองฝ่ายใด และมองว่าการที่นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือทนายอั๋น บุรีรัมย์ ส.ส. พรรคประชาชน รับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นความพยายามดิสเครดิตตน
สาเหตุที่นายนฤชาเชื่อเช่นนั้น เพราะก่อนหน้านี้ กรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายหลายราย
ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 5 คน ถูกย้ายออกเพราะไม่สนองงานการเมืองนั้น นายนฤชา ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง โดยใน 4 คน ที่เป็นนายอำเภอ รับทราบดีว่าเป็นการย้ายมาช่วยราชการเพื่อสอบข้อเท็จจริง และรู้ระยะเวลาชัดเจนว่าจะได้กลับต้นสังกัด มีเพียงปลัดจังหวัดภูเก็ตเพียงคนเดียวที่แสดงความไม่พอใจ
