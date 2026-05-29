ข่าวดาราบันเทิง

นัส จุฑารัตน์ เดือด! หอบเงิน 7 แสนซื้อทอง ร้านทวงเงินขาด 3 หมื่น-ขู่ฟ้อง ยินดีจ่ายเพิ่ม หากมีหลักฐาน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 10:06 น.
79
นัส จุฑารัตน์ ฉะร้านทองขู่ฟ้องอ้างเงินขาด 3 หมื่น

นัส จุฑารัตน์ หอบเงินสด 7 แสนซื้อทอง 10 บาทให้ลูก ร้านโทรมาแจ้งเงินขาด 3 หมื่น-เจอขู่ฟ้อง ลั่น เดี๋ยวแต่งตัวสวย ๆ รอ หากนับผิดจริงยินดีจ่ายเพิ่ม แต่หลักฐานต้องชัดเจน

โซเชียลแห่มุง นัส จุฑารัตน์ เล่าประสบการณ์หอบเงินสดไปซื้อทองคำหนัก 10 บาทเป็นเงินประมาณ 7 แสนบาทที่ร้านแห่งหนึ่ง เพื่อเก็บไว้ให้ลูก 10-20 ปีข้างหน้า พนักงานงานร้านทอง 2 คนนับเงินสดกว่า 30 นาที จากนั้นก็ทอนกลับมา 27,000 บาท สาเหตุที่ต้องจ่ายเงินสดเธออธิบายว่าการซื้อทองแท่งแทบจะไม่ให้โอนผ่านบัญชีธนาคาร ครั้งนี้เธอจึงนำเงินสดไปซื้อ

จากนั้นทางร้านทองโทรศัพท์มาบอกเธอว่าเงินขาดอีก 30,000 บาท เธอจึงได้ขอทางร้านตรวจสอบกล้องวงจรปิด ซึ่งต้องเดินทางไปดูที่ร้าน แต่ตอนนี้เธออยู่ที่จังหวัดชุมพรเพราะต้องเดินทางไปทำงานแสดง ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะบ่ายเบี่ยงหรือตั้งใจไม่เข้าไปดูกล้องวงจรปิด

อย่างไรก็ดี ทางร้านทองทักมาขอให้ นัส จุฑารัตน์ ลบโพสต์ที่เธอเคยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอยืนยันว่าจะไม่ลบเพราะมองว่าไม่ใช่ความผิดของตนเอง เพียงแค่ตั้งข้อสงสัยว่าหากตนเองจ่ายเงินไม่ครบจริง ทำไมพนักงานถึงให้ทองเธอออกมาจากร้าน แถมยังทอนเงินให้อีก 27,000 บาท

นัส จุฑารัตน์ ยืนยันว่าหากมีการนับเงินผิดจริง ตนไม่ใช่คนใจร้ายใจดำ และยินดีที่จะ จ่ายเงินเพิ่มให้ แต่หลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ได้มาไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถโอนเงินให้ได้ ล่าสุดทางร้านมีแผนจะดำเนินคดีทางกฏหมายทั้งแพ่งและอาญาหากทำให้เกิดความเสียหาย

ต่อมาได้มีการเปิดแชทที่ทางร้านเขียนข้อความว่า “ตามไม่ยาก” เธอมองว่าคำนี้ทำให้เธอดูเหมือนเป็นคนผิด ยืนยันว่าเงิน 3 หมื่นบาทไม่ใช่ปัญหาหากมีการนับผิดจริง ยินดีจ่ายให้ แต่อยากดูหลักฐานที่ชัดเจนก่อน แต่ในเมื่อมีการขู่ฟ้องแล้วตนเองขอให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฏหมาย พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่า “ฟ้องมาเลยนะ เดี๋ยวแต่งตัวสวย ๆ รอ”

ภาพจาก Facebook : นาโอกิ เรน

ก่อนที่ นัส จุฑารัตน์ จะออกมาอัดคลิปชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น เธอเคยโพสต์เล่าเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านเฟซบุ๊ก นาโอกิ เรน ระบุว่า “กลับออกมากินข้าวจนมาตอนนี้กำลังเดินทางไปใต้ อยู่ ๆ ร้านทองโทรมา บอกว่านับเงินขาดไป 30,000 นับแบงก์ 100 เป็นแบงก์ 1000 xึงคลี่นับหมดทุกใบ นับกัน 2 รอบ 2 คนเลยนะ เฉพาะนับเงินxูรอเกือบครึ่งชั่วโมง ทุกคนคิดว่าไง มันเป็นไปได้หรอวะ”

นัส จุฑารัตน์ ซื้อทอง 10 บาท ร้านทองแจ้งขาดเงิน 3 หมื่น
ภาพจาก Facebook : นาโอกิ เรน

จากนั้นเธอโพสต์ภาพเงินปึกใหญ่นำไปซื้อทอง พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า “ประเด็นคือน้องบอกว่ากองนี้ไม่ถึง 700,000 xูว่าxูนับแยกให้ชัดเจนเลยนะ เพราะเรื่องเงินxูนี่เป๊ะมาก อย่าให้รู้ว่าไปนับขาดเจ้าอื่นแล้วเอามารวมกับของxู ต่อให้ไม่เต็ม 700,000 จริง xูอยู่ตรงนั้นก็พร้อมเติมอยู่แล้ว คำถามคือปล่อยทองออกมาให้xูได้ยังไง ?”

ภาพจาก Facebook : นาโอกิ เรน

หลังจากทราบว่าเงินซื้อทองขาดไป 3 หมื่นบาท พนักงานของทางร้านโทรศัพท์มาพูดคุยดูว่า “ร้องไห้ใส่xู บอกว่า 30,000 มากกว่าเงินเดือนหนูทั้งเดือนอีก ขอความเห็นใจ แต่xูขอคุยกับเจ้าของร้าน บอกไม่สะดวก ขอดูกล้องบอกไม่ได้ เป็นกฎของทางร้าน งั้นก็เก็บไว้ดูกันเองเลยจ้า เพราะxูก็ไม่สะดวกxูมาใต้” และอธิบายต่อว่า “ตอนโทรมาคือxูอยู่สมุทรสาครแล้ว พรุ่งนี้มีงานที่นครศรีธรรมราช แล้วxูต้องกลับไปหรอ ??”

ภาพจาก Facebook : นาโอกิ เรน

ต่อมา เธอโพสต์ตั้งข้อสงสัยว่า “คำถามที่ 1 : ถามว่าเป็นมิจจี้หรือเปล่า ไม่ใช่มิจค่ะ เพราะเช็กเบอร์ที่สำนักงานใหญ่แล้วตรงกัน คำถามที่ 2 : ทำไมถึงไม่กลับไปดูกล้องที่ร้าน กำลังเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่นครศรีธรรมราชจ้า ตอนน้องโทรมาอยู่สมุทรสาครแล้ว #อันนี้คือหลักฐานที่ไม่ให้ดูกล้อง

อีกคำถามที่คนถามเยอะ ว่าทำไมไม่โอน ร้านนี้อยู่ข้างบ้าน ซื้อหลายครั้ง ไม่สามารถโอนได้ต้องเงินสดเท่านั้น ครั้งนี้เลยหอบเงินสดมา แต่พอมาถึงร้านรอบนี้บอกโอนได้ ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเอาเงินสดมาแล้ว

จะให้xูรับผิดชอบ แต่ไม่ให้xูดูกล้อง อิหยั๋งวะ

ภาพจาก Facebook : นาโอกิ เรน
ภาพจาก Facebook : นาโอกิ เรน

ต่อมาทางทองได้ส่งหลักฐานจากคลิปกล้องวงจรปิดมาให้ สาวนัสตอบกลับว่า “อ่ะ ได้กล้องละ ขอตรวจสอบอย่างละเอียดสักครู่
นี่คิดว่าไม่ได้ใจดำ ประเด็นคืออยากได้แค่หลักฐาน ถ้ามันชัดเจนว่าขาด ส่วนตัวไม่มีปัญหาที่จะจ่ายเพิ่ม ไม่ใช่ขออะไรก็ไม่ได้สักอย่าง ((แต่ถ้าหลักฐานไม่ชัด ก็ว่ากันไปที่กระบวนการของกฎหมายนะคะ)) แล้วคนที่บอกว่าคอนเทนต์xึงมาแหกตาดูค่ะ”

ภาพจาก Facebook : นาโอกิ เรน

ในวลาต่อมา นัส แชร์แชทที่พูดคุยกับทางร้าน พร้อมแคปชั่นว่า “ทางร้านอ้างว่าเงินที่โต๊ะคือ 680,000 แล้วคืนมา 27,000 แต่ทุกคนเห็นไหมคะ ว่าเงินบนโต๊ะ 700,000 บาท แบงค์พัน 670,000 แบงค์ร้อย 30,000 ค่าของ 682,500 บาท สรุปทอนผิดจาก 17,500 เป็น 27,000 นับพลาดไป 9,500 แล้วนัสผิดไร จ่ายก็จบ นึกว่าทองราคาสวิงไปมา ทอนมาเท่าไหร่ก็เท่านั้น แล้วไปแจ้งความบอกทางนี้จ่ายขาดไป 29,500 บาท คืออะไร ปวดหัวมาก มีหน้ามาสั่งลบโพสต์อีก xูเลิกซื้อทองตลอดชีวิตเลยดีไหม

นี่คือวิธีการที่ร้านพูดกับลูกค้าหรอคะ ? เรื่องขึ้นศาลเราก็ยืนหนึ่งอยู่แล้ว แล้วเจอกันค่ะ #เอฟชุดรอ”

ภาพจาก Facebook : นาโอกิ เรน
ภาพจาก Facebook : นาโอกิ เรน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ด่วน! สภาฯ โหวต 266 ต่อ 174 คว่ำญัตติตั้งคณะกรรมาธิการเกาะติดแลนด์บริดจ์

6 นาที ที่แล้ว
เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1/6/69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน เลขเด็ด

ฮือฮา! เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร งวด 1 มิ.ย. 69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน

11 นาที ที่แล้ว
พระเอกชื่อดังยุค 90 บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย ข่าวดารา

ใครกัน? พระเอกยุค 90 เบอร์หนึ่งช่อง บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย ทิ้งคำใบ้ คนนี้หล่อมาก

12 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยโพลเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. โค้งแรก “ชัชชาติ” นำขาด แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

30 นาที ที่แล้ว
คลิปนาทีชีวิต จรวด New Glenn ของ Jeff Bezos ระเบิดคาฐานปล่อย ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีชีวิต จรวด New Glenn ของ Jeff Bezos ระเบิดคาฐานปล่อย ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

32 นาที ที่แล้ว
มิว ลักษณ์นารา อำลาวงการบันเทิง สู่แอร์โฮสเตสที่ดูไบ ปิดฉากชีวิตนักแสดงกว่า 20 ปี บันเทิง

น้ำตาซึม! มิว ลักษณ์นารา อำลาวงการบันเทิง สู่แอร์โฮสเตสที่ดูไบ ปิดฉากชีวิตนักแสดงกว่า 20 ปี

39 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สไปรท์ SPD โต้ดราม่าน้องฟ้าใส ยันไม่เคยเอาเปรียบ-ให้อิสระ แจงรายได้ 5 แสน

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ดร.โจ ขึ้นป้ายโฆษณาหลายจุดทั่วกรุงเทพ ดัน 10 นโยบาย “เมืองแคร์คน”

53 นาที ที่แล้ว
สส.ไอซ์ จี้โครงการ TH-AI Passport 1,600 ล้าน ใครได้ประโยชน์จริง ประชาชน หรือบริษัทที่ฟาดงาน? ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ จี้โครงการ TH-AI Passport 1,600 ล้าน ใครได้ประโยชน์จริง ประชาชน หรือบริษัทที่ฟาดงาน?

60 นาที ที่แล้ว
จรวด New Glenn ระเบิดขณะทดสอบที่ฟลอริดา นาซาหวั่น กระทบภารกิจดวงจันทร์ ข่าวต่างประเทศ

จรวดของ Blue Origin ระเบิดขณะทดสอบที่ฟลอริดา นาซาหวั่น กระทบภารกิจดวงจันทร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา ชายเสื้อดำ อ้างขับรถแทน ผอ.สำนักสืบสวนฯ ชนไรเดอร์ดับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าช็อก! พนง.ร้านดัง เสิร์ฟสเต็กไหม้ดำปี๋ ชาวเน็ตงง กล้าเสิร์ฟให้กินได้ยังไง ข่าว

ลูกค้าช็อก! พนง.ร้านดัง เสิร์ฟสเต็กไหม้ดำปี๋ ชาวเน็ตงง กล้าเสิร์ฟให้กินได้ยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปิดประมูล แมวพันธุ์สก็อตติช 11 ตัว ของกลางลักลอบสัตว์ข้ามแดน เคาะ 48,000 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียน ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ วันสุดท้าย เหลือ 4.2 ล้านสิทธิ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียน ไทยช่วยไทย พลัส วันสุดท้ายเหลือกี่สิทธิ? เช็กวิธีรับเงิน 4000

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลกางตัวเลข มีคนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส แล้ว 26 ล้านคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ธนาคารหยุดไหม? ที่ไหนหยุดบ้าง วางแผนก่อนทำธุรกรรม ข่าว

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ธนาคารหยุดไหม? ที่ไหนหยุดบ้าง วางแผนก่อนทำธุรกรรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิตาลีซ่อม แผ่นโมเสก “อัณฑะวัว” ถูกนักท่องเที่ยวขยี้ หลังเชื่อว่าทำแล้วโชคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นัส จุฑารัตน์ ฉะร้านทองขู่ฟ้องอ้างเงินขาด 3 หมื่น ข่าวดารา

นัส จุฑารัตน์ เดือด! หอบเงิน 7 แสนซื้อทอง ร้านทวงเงินขาด 3 หมื่น-ขู่ฟ้อง ยินดีจ่ายเพิ่ม หากมีหลักฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่ง แทงคนกลางสถานีรถไฟสวิส ตะโกนร้อง &quot;อัลลอฮุอักบัร&quot; ตร.ชี้ &quot;ก่อการร้าย&quot; ข่าวต่างประเทศ

ชายคลั่ง แทงคนกลางสถานีรถไฟสวิส ตะโกนร้อง “อัลลอฮุอักบัร” ตร.ชี้ “ก่อการร้าย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ สั่งแบน 6 ท่าต้องห้าม ทำแล้วไม่สง่างาม ให้ประชาชนกล้าเข้าหา ข่าว

ตำรวจ สั่งแบน 6 ท่าต้องห้าม ทำแล้วไม่สง่างาม ให้ประชาชนกล้าเข้าหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ คลิป ผอ.สำนักสืบฯ เป่าแอลกอฮอล์ทะลุ 189 หลังชนไรเดอร์ดับคาที่ ข่าว

เพจดังแฉ คลิป ผอ.สำนักสืบฯ เป่าแอลกอฮอล์ทะลุ 189 หลังชนไรเดอร์ดับคาที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.ลิซ่า วิจารณ์จี้รัฐบาลตอบ โครงการแลนด์บริดจ์ สุดท้ายใครได้ผลประโยชน์?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทลายแก๊งจีนอู่ฮั่น ซุกเซฟเฮาส์พัทยา หนีคดีปลอมเอกสาร ลวงเงินเวนคืนเกือบ 100 ล้าน ข่าว

ทลายแก๊งจีนอู่ฮั่น ซุกเซฟเฮาส์พัทยา หนีคดีปลอมเอกสาร ลวงเงินเวนคืนเกือบ 100 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 29 พ.ค. 69 จับตาเปิดตลาด หลัง 28 พ.ค. ร่วงหนัก เปิดเช้าลบ 1,000 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. 69 เด้งแรง ทองแท่งขายออก 69,450 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 10:06 น.
79
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! สภาฯ โหวต 266 ต่อ 174 คว่ำญัตติตั้งคณะกรรมาธิการเกาะติดแลนด์บริดจ์

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1/6/69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน

ฮือฮา! เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร งวด 1 มิ.ย. 69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569

เผยโพลเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. โค้งแรก “ชัชชาติ” นำขาด แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
Back to top button