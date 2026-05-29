นัส จุฑารัตน์ เดือด! หอบเงิน 7 แสนซื้อทอง ร้านทวงเงินขาด 3 หมื่น-ขู่ฟ้อง ยินดีจ่ายเพิ่ม หากมีหลักฐาน

นัส จุฑารัตน์ หอบเงินสด 7 แสนซื้อทอง 10 บาทให้ลูก ร้านโทรมาแจ้งเงินขาด 3 หมื่น-เจอขู่ฟ้อง ลั่น เดี๋ยวแต่งตัวสวย ๆ รอ หากนับผิดจริงยินดีจ่ายเพิ่ม แต่หลักฐานต้องชัดเจน
โซเชียลแห่มุง นัส จุฑารัตน์ เล่าประสบการณ์หอบเงินสดไปซื้อทองคำหนัก 10 บาทเป็นเงินประมาณ 7 แสนบาทที่ร้านแห่งหนึ่ง เพื่อเก็บไว้ให้ลูก 10-20 ปีข้างหน้า พนักงานงานร้านทอง 2 คนนับเงินสดกว่า 30 นาที จากนั้นก็ทอนกลับมา 27,000 บาท สาเหตุที่ต้องจ่ายเงินสดเธออธิบายว่าการซื้อทองแท่งแทบจะไม่ให้โอนผ่านบัญชีธนาคาร ครั้งนี้เธอจึงนำเงินสดไปซื้อ
จากนั้นทางร้านทองโทรศัพท์มาบอกเธอว่าเงินขาดอีก 30,000 บาท เธอจึงได้ขอทางร้านตรวจสอบกล้องวงจรปิด ซึ่งต้องเดินทางไปดูที่ร้าน แต่ตอนนี้เธออยู่ที่จังหวัดชุมพรเพราะต้องเดินทางไปทำงานแสดง ยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะบ่ายเบี่ยงหรือตั้งใจไม่เข้าไปดูกล้องวงจรปิด
อย่างไรก็ดี ทางร้านทองทักมาขอให้ นัส จุฑารัตน์ ลบโพสต์ที่เธอเคยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอยืนยันว่าจะไม่ลบเพราะมองว่าไม่ใช่ความผิดของตนเอง เพียงแค่ตั้งข้อสงสัยว่าหากตนเองจ่ายเงินไม่ครบจริง ทำไมพนักงานถึงให้ทองเธอออกมาจากร้าน แถมยังทอนเงินให้อีก 27,000 บาท
นัส จุฑารัตน์ ยืนยันว่าหากมีการนับเงินผิดจริง ตนไม่ใช่คนใจร้ายใจดำ และยินดีที่จะ จ่ายเงินเพิ่มให้ แต่หลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ได้มาไม่ชัดเจนจึงไม่สามารถโอนเงินให้ได้ ล่าสุดทางร้านมีแผนจะดำเนินคดีทางกฏหมายทั้งแพ่งและอาญาหากทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อมาได้มีการเปิดแชทที่ทางร้านเขียนข้อความว่า “ตามไม่ยาก” เธอมองว่าคำนี้ทำให้เธอดูเหมือนเป็นคนผิด ยืนยันว่าเงิน 3 หมื่นบาทไม่ใช่ปัญหาหากมีการนับผิดจริง ยินดีจ่ายให้ แต่อยากดูหลักฐานที่ชัดเจนก่อน แต่ในเมื่อมีการขู่ฟ้องแล้วตนเองขอให้เรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฏหมาย พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่า “ฟ้องมาเลยนะ เดี๋ยวแต่งตัวสวย ๆ รอ”
ก่อนที่ นัส จุฑารัตน์ จะออกมาอัดคลิปชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น เธอเคยโพสต์เล่าเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านเฟซบุ๊ก นาโอกิ เรน ระบุว่า “กลับออกมากินข้าวจนมาตอนนี้กำลังเดินทางไปใต้ อยู่ ๆ ร้านทองโทรมา บอกว่านับเงินขาดไป 30,000 นับแบงก์ 100 เป็นแบงก์ 1000 xึงคลี่นับหมดทุกใบ นับกัน 2 รอบ 2 คนเลยนะ เฉพาะนับเงินxูรอเกือบครึ่งชั่วโมง ทุกคนคิดว่าไง มันเป็นไปได้หรอวะ”
จากนั้นเธอโพสต์ภาพเงินปึกใหญ่นำไปซื้อทอง พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า “ประเด็นคือน้องบอกว่ากองนี้ไม่ถึง 700,000 xูว่าxูนับแยกให้ชัดเจนเลยนะ เพราะเรื่องเงินxูนี่เป๊ะมาก อย่าให้รู้ว่าไปนับขาดเจ้าอื่นแล้วเอามารวมกับของxู ต่อให้ไม่เต็ม 700,000 จริง xูอยู่ตรงนั้นก็พร้อมเติมอยู่แล้ว คำถามคือปล่อยทองออกมาให้xูได้ยังไง ?”
หลังจากทราบว่าเงินซื้อทองขาดไป 3 หมื่นบาท พนักงานของทางร้านโทรศัพท์มาพูดคุยดูว่า “ร้องไห้ใส่xู บอกว่า 30,000 มากกว่าเงินเดือนหนูทั้งเดือนอีก ขอความเห็นใจ แต่xูขอคุยกับเจ้าของร้าน บอกไม่สะดวก ขอดูกล้องบอกไม่ได้ เป็นกฎของทางร้าน งั้นก็เก็บไว้ดูกันเองเลยจ้า เพราะxูก็ไม่สะดวกxูมาใต้” และอธิบายต่อว่า “ตอนโทรมาคือxูอยู่สมุทรสาครแล้ว พรุ่งนี้มีงานที่นครศรีธรรมราช แล้วxูต้องกลับไปหรอ ??”
ต่อมา เธอโพสต์ตั้งข้อสงสัยว่า “คำถามที่ 1 : ถามว่าเป็นมิจจี้หรือเปล่า ไม่ใช่มิจค่ะ เพราะเช็กเบอร์ที่สำนักงานใหญ่แล้วตรงกัน คำถามที่ 2 : ทำไมถึงไม่กลับไปดูกล้องที่ร้าน กำลังเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่นครศรีธรรมราชจ้า ตอนน้องโทรมาอยู่สมุทรสาครแล้ว #อันนี้คือหลักฐานที่ไม่ให้ดูกล้อง
อีกคำถามที่คนถามเยอะ ว่าทำไมไม่โอน ร้านนี้อยู่ข้างบ้าน ซื้อหลายครั้ง ไม่สามารถโอนได้ต้องเงินสดเท่านั้น ครั้งนี้เลยหอบเงินสดมา แต่พอมาถึงร้านรอบนี้บอกโอนได้ ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเอาเงินสดมาแล้ว
จะให้xูรับผิดชอบ แต่ไม่ให้xูดูกล้อง อิหยั๋งวะ
ต่อมาทางทองได้ส่งหลักฐานจากคลิปกล้องวงจรปิดมาให้ สาวนัสตอบกลับว่า “อ่ะ ได้กล้องละ ขอตรวจสอบอย่างละเอียดสักครู่
นี่คิดว่าไม่ได้ใจดำ ประเด็นคืออยากได้แค่หลักฐาน ถ้ามันชัดเจนว่าขาด ส่วนตัวไม่มีปัญหาที่จะจ่ายเพิ่ม ไม่ใช่ขออะไรก็ไม่ได้สักอย่าง ((แต่ถ้าหลักฐานไม่ชัด ก็ว่ากันไปที่กระบวนการของกฎหมายนะคะ)) แล้วคนที่บอกว่าคอนเทนต์xึงมาแหกตาดูค่ะ”
ในวลาต่อมา นัส แชร์แชทที่พูดคุยกับทางร้าน พร้อมแคปชั่นว่า “ทางร้านอ้างว่าเงินที่โต๊ะคือ 680,000 แล้วคืนมา 27,000 แต่ทุกคนเห็นไหมคะ ว่าเงินบนโต๊ะ 700,000 บาท แบงค์พัน 670,000 แบงค์ร้อย 30,000 ค่าของ 682,500 บาท สรุปทอนผิดจาก 17,500 เป็น 27,000 นับพลาดไป 9,500 แล้วนัสผิดไร จ่ายก็จบ นึกว่าทองราคาสวิงไปมา ทอนมาเท่าไหร่ก็เท่านั้น แล้วไปแจ้งความบอกทางนี้จ่ายขาดไป 29,500 บาท คืออะไร ปวดหัวมาก มีหน้ามาสั่งลบโพสต์อีก xูเลิกซื้อทองตลอดชีวิตเลยดีไหม
นี่คือวิธีการที่ร้านพูดกับลูกค้าหรอคะ ? เรื่องขึ้นศาลเราก็ยืนหนึ่งอยู่แล้ว แล้วเจอกันค่ะ #เอฟชุดรอ”
