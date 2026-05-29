ที่ประชุมสภามีมติ 308:126 เสียง ไม่ส่งตัว “ชนนพัฒฐ์” ให้ DSI คดีเว็บพนัน
ที่ประชุมสภามีมติ 308:126 เสียง ไม่ส่งตัว “ชนนพัฒฐ์” ให้ DSI คดีเว็บพนัน ขณะที่ สส.กฤต ยืนยันว่าพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทำหนังสือขอตัวนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว หรือ สส.กฤต สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม เพื่อสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุระเบียบวาระเร่งด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรนั้น
ล่าสุด การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นประธานในที่ประชุมได้เปิดให้อภิปรายและลงคะแนนเสียงในประเด็นดังกล่าว
โดยนายชนนพัฒฐ์ ได้กล่าวว่า ทุกคำแนะนำและคำติที่เกิดขึ้น ตนเองตั้งใจรับฟังทุกคำติของทุกคน ตนเองพร้อมที่จะรับโหวตในวันนี้และตนเองเป็นคนหนึ่งที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยยืนยันกับเพื่อนสมาชิกที่เราคัดค้าน โดยยืนยันว่า พร้อมและยินดีเข้าสู่กระบวนการ
“แต่ผมต้องคงยึดตามหลักการ เพราะการเข้าสู่กระบวนการหากปิดสมัยประชุม ผมหลีกหนีไม่พ้น ตัวผมเองพร้อมครับท่านประธานแต่ว่าหลักการของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรายังต้องยึดตามหลักการในประเด็นนี้” นายชนนพัฒฐ์กล่าว
ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติ ไม่เห็นด้วย 308 ต่อ 126 งดออกเสียง 2 และไม่ลงคะแนน 3 จากจำนวนผู้ลงมติ 439 คน ไม่อนุญาตให้ DSI ออกหมายเรียกนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.พรรคกล้าธรรม ไปรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนสอบปากคำในสมัยประชุม ตามมาตรา 125 ของรัฐธรรมนูญ
