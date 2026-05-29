อ.ปรเมศวร์ แฉคดีเก่าในโหนกระแส ตำรวจเสนอแก้ผลแอลกอฮอล์ แลก 1 แสนบาท
อ.ปรเมศวร์ เล่าย้อนคดีเก่าของตัวเอง ในรายการโหนกระแสว่า คืนเกิดเหตุมีตำรวจรายหนึ่งเสนอให้แก้ผลตรวจแอลกอฮอล์ให้ต่ำกว่า 50 มิลลิกรัมแลกเงิน 1 แสน เพื่อชี้ว่าทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เปิดเผยคดีเก่าของตัวเองในรายการ โหนกระแส ว่า คืนที่เกิดเหตุ ตำรวจนายหนึ่งเข้ามาเสนอว่าสามารถ “ช่วย” ให้ผลตรวจแอลกอฮอล์ออกมาต่ำกว่า 50 มิลลิกรัม แต่มีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายเงิน 100,000 บาท ข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นในคืนเกิดเหตุ ก่อนที่ผลตรวจจะออกมาอย่างเป็นทางการ ตำรวจรายนั้นบอกว่าหากไม่อยากให้ผลเกินเกณฑ์ ก็สามารถจัดการให้ได้
อาจารย์ปรเมศวร์เลือกที่จะไม่รับข้อเสนอนั้น และนำเรื่องนี้มาเล่าต่อสาธารณะในรายการ เพื่อชี้ว่าไม่ว่าจะเป็นใคร เมื่อทำผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่มีข้อยกเว้น
อาจารย์ยกเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงจุดยืนว่า การพยายามเปลี่ยนผู้ขับขี่ หรือบิดเบือนผลตรวจแอลกอฮอล์หลังเกิดอุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเด็ดขาด
คำบอกเล่านี้ปรากฏในช่วงที่รายการโหนกระแสพูดถึงประเด็นความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ที่มีแอลกอฮอล์เกินเกณฑ์
