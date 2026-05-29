ด่วน! สภาฯ โหวต 266 ต่อ 174 คว่ำญัตติตั้งคณะกรรมาธิการเกาะติดแลนด์บริดจ์
สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ให้ตั้ง กมธ. ติดตามโครงการแลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง มูลค่าเกือบ 1 ล้านล้านบาท ขณะประชาชนกว่า 5 หมื่นรายลงชื่อคัดค้านแล้ว
สภาผู้แทนราษฎรลงมติ 266 ต่อ 174 เสียง ไม่อนุมัติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อติดตามโครงการแลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง เมกะโปรเจ็กต์มูลค่าเกือบ 997,680 ล้านบาท เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict รายงานผลการลงคะแนนดังกล่าว หลังญัตติเสนอให้สภาฯ ตั้งกลไกติดตามโครงการที่ยังอยู่ในขั้นตอนผลักดันเชิงนโยบาย
แลนด์บริดจ์คืออะไร
โครงการแลนด์บริดจ์ ชุมพร-ระนอง มีชื่อเต็มว่า โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ SEC
เป้าหมายคือเชื่อมท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร) กับฝั่งทะเลอันดามัน (ระนอง) ระยะทางราว 89–90 กิโลเมตร ผ่านมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ และระบบท่อพลังงาน เพื่อให้เรือสินค้าไม่ต้องพึ่งเส้นทางช่องแคบมะละกาเพียงทางเดียว
รัฐบาลวางแผนใช้รูปแบบ PPP คือให้เอกชนร่วมลงทุนกับภาครัฐ แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 เฟส โดยปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง และอยู่ระหว่างปรับปรุงร่างเอกสาร RFP เพื่อคัดเลือกเอกชน
เหตุใดรัฐบาลเร่งผลักดัน
รัฐบาลมองว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกเปลี่ยนไป โครงการนี้อาจดึงเม็ดเงินลงทุน สร้างงาน และเพิ่มบทบาทเศรษฐกิจของภาคใต้ในระยะยาว สิงคโปร์เองก็แสดงความสนใจเข้าร่วมลงทุนแล้ว
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งในผู้เร่งผลักดันโครงการนี้
เสียงคัดค้านยังดัง
โครงการแลนด์บริดจ์ยังมีฝ่ายคัดค้านจำนวนมาก โดยมีข้อกังวลหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสิทธิของชุมชนในพื้นที่
นอกจากนี้ นักวิจารณ์ตั้งคำถามว่าแลนด์บริดจ์อาจไม่สะดวกเท่าช่องแคบมะละกา เพราะสินค้าต้องขนลงเรือ ขึ้นบก ข้ามฝั่ง แล้วลงเรืออีกครั้ง ต่างจากการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาแบบต่อเนื่อง
EnLaw เปิดช่องทางให้ประชาชนลงชื่อคัดค้านร่างกฎหมาย SEC และโครงการแลนด์บริดจ์ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 โดยยอดลงชื่อทะลุ 50,000 รายชื่อแล้ว
รายงาน EHIA ของท่าเรือทั้ง 2 ฝั่งจัดทำเสร็จและส่งถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว ส่วนมอเตอร์เวย์อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และรถไฟทางคู่อยู่ในมือการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
