“จรงค์” ยกมือไหว้ขอโทษ รับเมาแล้วขับจริง ปัดหนี แค่ตกใจคนล้อมรถ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 14:26 น.
จรงค์ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ป.ป.ช. ยกมือไหว้ขอโทษ รับเมาแล้วขับจริง ชนไรเดอร์เสียชีวิต ปัดหนี แค่ตกใจคนล้อมรถ

จากกรณีที่นาย จรงค์ เกราะเหมาะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (ป.ป.ช.) ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิต บริเวณ สะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ (ขาออก) มุ่งหน้าถนน 345 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยจากเป่าแอลกอฮอล์พบขึ้น 189 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด นายจรงค์ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยยกมือไหว้ขอโทษ พร้อมยอมรับว่าเมาแล้วขับจริง ส่วนข้อกล่าวหาว่าที่ว่าตนมีเจตนาเปลี่ยนตัวคนขับยืนยันไม่จริง พร้อมยืนยันว่าไม่ได้หนี แค่ตกใจคนล้อมรถ

ทั้งนี้นายจรงค์เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหา 3 ข้อหาคือขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และขับรถชนแล้วไม่จอดให้ความช่วยเหลือ ไม่แสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

