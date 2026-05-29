“จรงค์” ยกมือไหว้ขอโทษ รับเมาแล้วขับจริง ปัดหนี แค่ตกใจคนล้อมรถ
จากกรณีที่นาย จรงค์ เกราะเหมาะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (ป.ป.ช.) ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิต บริเวณ สะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ (ขาออก) มุ่งหน้าถนน 345 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยจากเป่าแอลกอฮอล์พบขึ้น 189 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายจรงค์ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน โดยยกมือไหว้ขอโทษ พร้อมยอมรับว่าเมาแล้วขับจริง ส่วนข้อกล่าวหาว่าที่ว่าตนมีเจตนาเปลี่ยนตัวคนขับยืนยันไม่จริง พร้อมยืนยันว่าไม่ได้หนี แค่ตกใจคนล้อมรถ
ทั้งนี้นายจรงค์เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหา 3 ข้อหาคือขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และขับรถชนแล้วไม่จอดให้ความช่วยเหลือ ไม่แสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่
