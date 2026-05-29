ลุงหาบตะกร้าสาน คนใจดำแจ้ง ตร.จับขวางฟุตบาท ฟังเหตุผลแล้วสงสาร
พลเมืองดีแจ้ง 191 คนขายของวางขวางทางเดิน ตำรวจรุดตรวจพบชายชรานั่งหมดแรง เผยเดินหาบขายข้ามเขตจนเหนื่อยหอบ ขอแค่นั่งพัก เจ้าหน้าที่จึงช่วยยกหลบมุมให้ ชาวเน็ตแห่แชร์พร้อมขอพิกัดอุดหนุน
เพจเฟซบุ๊ก จร.มอสเตือนอย่างเดียว ไม่จับ โพสต์ภาพชายชรานั่งพักริมถนนพร้อมหาบตะกร้าสาน หลังมีพลเมืองดีโทรศัพท์แจ้งสายด่วน 191 ว่ามีคนขายของวางขวางทางเท้าจนสัญจรไม่ได้
เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ เข้าสอบถามสาเหตุ กลับได้รับคำตอบน่าเห็นใจ ลุงบอกด้วยความเหน็ดเหนื่อยว่า “พอดีลุงเหนื่อยเลยขอนั่งพัก” ตำรวจจึงตอบกลับไปว่า “งั้นเดี๋ยวผมช่วยลุงยกของแอบๆ ก่อนนะครับ พอดีมีคนร้องเรียน” ก่อนจะเข้าไปช่วยยกตะกร้าสานหลบมุมให้พ้นทางเดิน
ชาวเน็ตพากันแชร์เรื่องราวออกไปจำนวนมาก เข้ามาคอมเมนต์เห็นใจชายชราที่ต้องหาบของขายอย่างหนักในยามค่ำคืน พากันสอบถามพิกัดเพื่อตามไปอุดหนุน
แอดมินเพจเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พบลุงบริเวณถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งมุ่งหน้าพระราม 2 เลยสำนักงานเขตบางแคมาเล็กน้อยช่วงหน้าปั๊มน้ำมัน ชายชราเดินหาบตะกร้าสานมาจากฝั่งพระราม 2 มุ่งหน้าไปทางบางแค มีผู้ใช้โซเชียลหลายคนเข้ามาเสริมข้อมูลว่าเคยเจอเดินขายของอยู่แถวถนนเพชรเกษมยาวไปจนถึงถนนกัลปพฤกษ์
