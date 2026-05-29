ร้านทองขอโทษ นัส จุฑารัตน์ ปมพนักงานทวงเงิน 3 หมื่น ยันไม่มีนโยบายนี้

ร้านทองติดต่อขอโทษ นัส จุฑารัตน์ พร้อมส่งหลักฐานวงจรปิด ยืนยันไม่มีนโยบายให้พนักงานทวงเงิน เจ้าตัวเตรียมนัดทนายจบเรื่องที่โรงพัก ชี้ไม่มีเจตนาโกง-ไม่ชอบคำขู่ฟ้อง
กรณี นัส จุฑารัตน์ ซื้อทองคำหนัก 10 บาทรวมค่าบล็อกเป็นเงิน 682,500 บาท เพื่อเก็บไว้ให้ลูกในอนาคต แต่กลับเจอเหตุการณ์สุดช็อก พนักงานที่ร้านโทรศัพท์มาบอกว่าเงินขาดอีก 30,000 บาทจึงขอตรวจสอบหลักฐานจากกล้องจรปิด หากนับเงินผิดจริง เธอยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่ม แต่ไม่ชอบที่มีการใช้คำพูดเหมือนกับว่าตนเองเป็นฝ่ายผิด และขู่ดำเนินคดี
ล่าสุด นัส จุฑารัตน์ ออกมาอัปเดตล่าสุด เผยว่า ผู้บริการร้านติดต่อมาส่งคลิปหลักฐานมาให้แล้ว ยืนยันว่าไม่มีนโยบายให้พนักงานมาทวงเงินและคาดโทษผู้กระทำผิด แต่ตนเองไม่สะดวกใจและขอจัดการปัญหาต่อหน้าเจ้าพนักงาน พร้อมทนาย สาวนัสยืนยันเช่นเดียวกันว่าไม่ได้มีเจตนาโกงหรือเจตนาทำร้ายใคร เพราะพนักงานร้านเป็นคนนับเงินสดกันเอง
“วันนี้ทางผู้บริหารได้ติดต่อมาแล้ว ส่งคลิปหลักฐานมายืนยันข้อเท็จจริงและให้กลับไปที่ร้าน แต่นัสไม่สะดวกใจ และขอไปจบที่สถานีตำรวจแทน ทางร้านขอโทษขอโพย และยืนยันว่าทางร้านไม่มีนโยบายให้พนักงานมาทวงเงินและจะคาดโทษผู้กระทำผิf เราก็ยืนยันว่าไม่มีเจตนาโกงเช่นกันค่ะ เงินพนักงานก็นับเอง ((ขาดเหลือเท่าไหร่พร้อมจ่าย)) ไม่เคยมีประวัติโกงเงิน แต่ไม่ชอบที่ทางนั้นมาขู่ก็แจ้งเข้าไป เลยขอจบเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้ และไปเคลียร์กันต่อหน้าเจ้าพนักงานพร้อมทนาย เราแค่ปกป้องตัวเอง ไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใคร xูแค่จะซื้อทองให้ลูก”
ต่อมาคอมเมนต์เสริมแซวตนเองว่า “ยังดีนะวันนี้ทองขึ้น ถ้าทองลงxูเครียดกว่าเดิม”
