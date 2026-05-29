Meta เริ่มเก็บค่าส่องสตอรี่ แบบไม่ระบุตัวตน พร้อมฟีเจอร์อื่นๆ เริ่มต้น 2.99 เหรียญ

Meta เริ่มเก็บค่าส่องสตอรี่ แบบไม่ระบุตัวตน ทั้ง Facebook, Instagram และ WhatsApp พร้อมฟีเจอร์อื่นๆ เริ่มต้น 2.99 เหรียญ
Meta เปิดตัวแพ็กเกจสมาชิกรายเดือนบน Facebook, Instagram และ WhatsApp อย่างเป็นทางการทั่วโลก พร้อมฟีเจอร์ที่ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว คือการดูสตอรี่บน Instagram แบบไม่ระบุตัวตน ซึ่งหมายความว่าผู้ชมจะไม่ปรากฏชื่อในรายชื่อผู้เข้าชมสตอรี่
Facebook Plus และ Instagram Plus มีราคา 3.99 ดอลลาร์ ต่อเดือน (ประมาณ 130 บาท) ส่วน WhatsApp Plus เริ่มต้นที่ 2.99 ดอลลาร์ ต่อเดือน (ประมาณ 97 บาท) ก่อนหน้านี้ Meta ได้ทดสอบบริการดังกล่าวในพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และเม็กซิโก ก่อนขยายให้ผู้ใช้ทั่วโลก
สำหรับสมาชิก Instagram Plus ได้รับฟีเจอร์เพิ่มเติมหลายประการนอกจากการดูสตอรี่แบบไม่ระบุตัวตน ทั้งการขยายเวลาสตอรี่ให้อยู่นานกว่า 24 ชั่วโมง การดันสตอรี่ให้คนเห็นมากขึ้น รวมถึงการสร้างรายชื่อผู้ชมแบบกำหนดเองได้หลายกลุ่ม นอกจากนี้ยังตรวจสอบจำนวนครั้งที่ผู้ติดตามกลับมาดูคอนเทนต์ซ้ำได้อีกด้วย ส่วน Facebook Plus ก็มีเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือการมีส่วนร่วมสำหรับสตอรี่ในลักษณะเดียวกัน
หลายปีที่ผ่านมา Meta วางตำแหน่ง Facebook และ Instagram ให้เป็นแพลตฟอร์มฟรีที่อยู่ได้ด้วยรายได้จากโฆษณาเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้บริษัทกำลังสร้างช่องทางรายได้เพิ่มเติมจากการสมัครสมาชิกที่ผูกกับการปรับแต่ง เครื่องมือ AI การวิเคราะห์ และการควบคุมความเป็นส่วนตัว
การขยายบริการสมัครสมาชิกเกิดขึ้นในช่วงที่ Meta ทุ่มงบก้อนใหญ่กับโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI สื่อต่างประเทศรายงานว่าบริษัทกำลังทดสอบแพ็กเกจสมาชิก Meta AI แยกต่างหาก เพื่อปลดล็อกขีดจำกัดการสร้างรูปภาพและวิดีโอที่สูงขึ้น ควบคู่กับความสามารถโหมดการคิดทบทวน (Thinking Mode) ที่ล้ำสมัยกว่าเดิม
การดูสตอรี่แบบไม่ระบุตัวตนไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกออนไลน์ ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของบุคคลที่สามและเครื่องมือภายนอกที่มีฟังก์ชันคล้ายกันนี้มีมานานหลายปีแล้ว โดยเฉพาะสำหรับ Instagram สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ Meta นำฟีเจอร์นี้เข้ามาอยู่ในระบบของตัวเองโดยตรง แทนที่จะปล่อยให้ผู้ใช้ต้องพึ่งพาวิธีการที่ไม่เป็นทางการอีกต่อไป
Meta ระบุว่าแพ็กเกจสมาชิกจะขยายตัวต่อไปในอนาคต โดยมีระดับสมาชิกเพิ่มเติมที่เน้นเรื่อง AI และครีเอเตอร์ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการทดสอบในหลายภูมิภาค
ที่มา: INQUIRER.NET
