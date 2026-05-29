DSI บุกรวบผู้ต้องหา เปิดบัญชีม้า คดีเงินกู้นอกระบบ รีดดอกเบี้ยโหด 2,000% ต่อปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 16:26 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 16:26 น.
DSI บุกรวบผู้ต้องหา ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหนี้ เปิดบัญชีม้า คดีเงินกู้นอกระบบ รีดดอกเบี้ยโหด 2,000% ต่อปี

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 09.50 น. ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ได้จับกุม นายจิตติพงศ์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามตามหมายจับศาลอาญาที่ 2799/2569 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2569 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด “สนับสนุนให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ที่กฎหมายกำหนด” โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ที่ บริเวณกรมสอบสวนคดีพิเศษ อาคารศูนย์ราชการอาคาร C ชั้น 2 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เจ้าพนักงานชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาและรวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุมและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งมอบตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 โดยผู้ต้องหาได้รับทราบแล้ว จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

เจ้าหน้าที่ดีเอสไอควบคุมตัวนายจิตติพงศ์ผู้ต้องหาคดีแก๊งเงินกู้นอกระบบ
คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 40/2567 ของกองคดีกองกิจการอำนวยควายุติธรรม โดยนายจิตติพงศ์ฯ มีพฤติการณ์เปิดบัญชีธนาคารและเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือในการทำธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิค (E-Banking) ใช้ในการโอนเงินกู้ยืมและรับชำระหนี้เงินกู้นอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยถึงร้อยละ 2,000 ต่อปี

ทั้งนี้ การดำเนินการในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษ เป็นไปตามข้อสั่งการของ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่กำหนดให้ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงการบังคับบัญชาจัดชุดปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อนำตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่ยังหลบหนี เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

