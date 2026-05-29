ข่าว

ช็อก! พบขวดเหล้าในรถ “ผอ.ป.ป.ช.” เมาขับชนไรเดอร์ตาย ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 14:05 น.
64
ช็อก! พบขวดเหล้าในรถ "ผอ.ป.ป.ช." เมาขับชนไรเดอร์ตาย ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา

พล.ต.ต.อรรถพล เผยผู้ต้องหายอมรับตั้งแต่แรกว่าเป็นคนขับ พบสุรา 1 แบนในรถ ขณะตรวจ DNA-ลายนิ้วมือ ส่วนชายเสื้อดำที่อ้างตัวเป็นคนขับยังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน

ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. หลังขับรถกระบะเมาสุราชนไรเดอร์เสียชีวิตบนทางต่างระดับบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และพบสุรา 1 แบนในรถระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมติดตามคดี โดยระบุว่าผู้ต้องหาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามนัดแล้วในเช้าวันนี้

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อ ได้แก่ ขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และขับรถชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือและไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่

ผู้ต้องหายืนยันตั้งแต่ต้นว่าตนเองเป็นคนขับ และไม่เคยปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ อย่างไรก็ตาม ขอตรวจสอบพยานหลักฐานของตำรวจก่อนในประเด็นที่ว่าตนเองประมาทหรือไม่ โดยในชั้นนี้มีการรับสารภาพบางส่วนแล้ว

พบสุรา 1 แบนในรถ เจ้าหน้าที่เก็บส่งตรวจ

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจรถของผู้ต้องหาเพื่อหา DNA และลายนิ้วมือแฝง ยังพบสุรา 1 แบนในรถ จึงนำใส่ถุงซิปล็อกเพื่อส่งตรวจ พล.ต.ต.อรรถพล ระบุว่าได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนหาภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม และพยานหลักฐานที่มีอยู่ขณะนี้เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว

สำหรับกรณีชายสวมเสื้อดำที่อ้างตัวว่าเป็นคนขับรถในวันเกิดเหตุ พล.ต.ต.อรรถพล ชี้แจงว่าข้อมูลนี้คลาดเคลื่อน เนื่องจากผู้ต้องหายอมรับตั้งแต่แรกแล้วว่าตนเองเป็นผู้ขับขี่ ส่วนชายเสื้อดำไม่ได้อยู่ในรถคันเดียวกัน แต่โดยสารแท็กซี่ตามมาทีหลัง

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จกับชายเสื้อดำหรือไม่ รองผู้บัญชาการตำรวจระบุว่าต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อน เพื่อพิจารณาว่าการกระทำเข้าข่ายความผิดหรือไม่

พล.ต.ต.อรรถพล อธิบายว่า คืนเกิดเหตุ พนักงานสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงบางประการยังไม่แน่ชัด จึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน เมื่อหลักฐานครบถ้วนแล้วจึงนัดหมายให้ผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ ซึ่งผู้ต้องหาก็มาตามนัด

พบสุรา 1 แบนในรถ เจ้าหน้าที่เก็บส่งตรวจ
ภาพจาก : Drama-addict

เจรจาชดเชยครอบครัวผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้ต้องหาแจ้งความประสงค์กับพนักงานสอบสวนว่ายินดีเจรจากับญาติของผู้เสียชีวิต ขณะที่ฝั่งครอบครัวผู้เสียหายก็ต้องการเจรจาเช่นกัน โดยมีการพูดคุยกันไปบางส่วนแล้ว และยังอยู่ระหว่างการติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อหาวงเงินชดเชย

ต่อข้อกังวลของประชาชนที่ว่า ผู้ต้องหาเป็นข้าราชการระดับสูงของ ป.ป.ช. อาจทำให้คดีไม่ได้รับความเป็นธรรม พล.ต.ต.อรรถพล ยืนยันว่าไม่มีแรงกดดันใดทั้งสิ้น ตำรวจจะทำคดีนี้ตรงไปตรงมาทุกพฤติการณ์ รวมถึงประเด็นที่ว่ารถของผู้ต้องหาไปจอดห่างจากที่เกิดเหตุ 1 กิโลเมตร ซึ่งพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำพยานครบถ้วนแล้ว

ขณะนี้มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว 5 ปาก ทั้งพยานก่อนเกิดเหตุ พยานขณะเกิดเหตุ พร้อมเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดและพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ครบถ้วนแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านทองขอโทษ นัส จุฑารัตน์ ส่งวงจรปิดแจงปมทวงเงิน บันเทิง

ร้านทองขอโทษ นัส จุฑารัตน์ ปมพนักงานทวงเงิน 3 หมื่น ยันไม่มีนโยบายนี้

53 วินาที ที่แล้ว
ร่วมลงนามถวายพระพร &quot;พระราชีนี&quot; เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ ผ่านระบบออนไลน์ ข่าวในพระราชสำนัก

ร่วมลงนามถวายพระพร “พระราชีนี” เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ ผ่านระบบออนไลน์

4 นาที ที่แล้ว
ผอ. ป.ป.ช. ยันไม่ได้หนี ปมเมาขับชนไรเดอร์ดับ ขอรับผิดชอบ-ส่งเสียลูกผู้ตายจนจบ ข่าว

ผอ. ป.ป.ช. ยันไม่ได้หนี ปมเมาขับชนไรเดอร์ดับ ขอรับผิดชอบ-ส่งเสียลูกผู้ตายจนจบ

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติเศร้า ไรเดอร์แขนขาดดับ เหยื่อกระบะเมาแล้วขับ เคยเป็นพนักงานช่อง 3

35 นาที ที่แล้ว
อ.ปรเมศวร์ แฉในโหนกระแส ตำรวจเสนอแก้ผลแอลกอฮอล์ แลก 1 แสนบาท ข่าว

อ.ปรเมศวร์ แฉคดีเก่าในโหนกระแส ตำรวจเสนอแก้ผลแอลกอฮอล์ แลก 1 แสนบาท

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“จรงค์” ยกมือไหว้ขอโทษ รับเมาแล้วขับจริง ปัดหนี แค่ตกใจคนล้อมรถ

42 นาที ที่แล้ว
ช็อก! พบขวดเหล้าในรถ &quot;ผอ.ป.ป.ช.&quot; เมาขับชนไรเดอร์ตาย ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา ข่าว

ช็อก! พบขวดเหล้าในรถ “ผอ.ป.ป.ช.” เมาขับชนไรเดอร์ตาย ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงหาบตะกร้าสาน คนใจดำแจ้ง ตร.จับขวางฟุตบาท ฟังเหตุผลแล้วสงสาร ข่าว

ลุงหาบตะกร้าสาน คนใจดำแจ้ง ตร.จับขวางฟุตบาท ฟังเหตุผลแล้วสงสาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปรเมศวร์ นั่งโต๊ะโหนกระแส ถอดบทเรียนจำเลยเมาแล้วขับ ข่าว

อ.ปรเมศวร์ อัยการอาวุโส ถอดบทเรียนจำเลยเมาแล้วขับ เตือนทำผิดอย่าหนีปัญหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อธิบดีปกครอง จ่อฟ้องคนบิดเบือน ปมแชตหลุด &quot;ช่วยน้ำเงินด้วย&quot; ยันเป็นกลางทางการเมือง ข่าวการเมือง

อธิบดีปกครอง จ่อฟ้องคนบิดเบือน ปมแชตหลุด “ช่วยน้ำเงินด้วย” ยันเป็นกลางทางการเมือง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุมสภามีมติ 308:126 เสียง ไม่ส่งตัว “ชนนพัฒฐ์” ให้ DSI คดีเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสาเหตุ &quot;ชัชชุอร-วิภาวี-หัตถยา&quot; หลุดทีม ชวดลุย VNL 2026 สนามแรก บาดเจ็บฉุดพักฟื้น วอลเลย์บอล

เปิดสาเหตุ “ชัชชุอร-วิภาวี-หัตถยา” หลุดทีม ชวดลุย VNL 2026 สนามแรก บาดเจ็บฉุดพักฟื้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อธิบดีปกครอง ปัดส่งแชตไลน์ &quot;ช่วยน้ำเงินด้วย&quot; เผยล็อกอินหลายเครื่อง เชื่อถูกดิสเครดิต ข่าวการเมือง

อธิบดีปกครอง ปัดส่งแชตไลน์ “ช่วยน้ำเงินด้วย” เผยล็อกอินหลายเครื่อง เชื่อถูกดิสเครดิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลส่งคำชี้แจงศาล รธน. แล้ว เคลียร์ปม พ.ร.ก เงินกู้ 4 แสน รอผลใน 60 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ หั่นค่าคอมฯ เหลือ 9% ช่วยร้านอาหาร หนุน “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พงศกร” เตรียมเอาผิด ผู้ไม่หวังดีบิดเบือนคำพูด “อภิสิทธิ์” พาดพิงสถาบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ตอบแล้ว จะเลิกทำโหนกระแสไหม? รับเหนื่อยต้องเจอเรื่องท็อกซิกทุกวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! สภาฯ โหวต 266 ต่อ 174 คว่ำญัตติตั้งคณะกรรมาธิการเกาะติดแลนด์บริดจ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1/6/69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน เลขเด็ด

ฮือฮา! เลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร งวด 1 มิ.ย. 69 ส่องหยดน้ำตาเทียนลุ้นโชคใหญ่งวดต้นเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกชื่อดังยุค 90 บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย ข่าวดารา

ใครกัน? พระเอกยุค 90 เบอร์หนึ่งช่อง บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย ทิ้งคำใบ้ คนนี้หล่อมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กรมทางหลวง ให้ปิดไฟถนน 4 หลัก ช่วงกลางคืน-รถสัญจรน้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยโพลเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. โค้งแรก “ชัชชาติ” นำขาด แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาทีชีวิต จรวด New Glenn ของ Jeff Bezos ระเบิดคาฐานปล่อย ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีชีวิต จรวด New Glenn ของ Jeff Bezos ระเบิดคาฐานปล่อย ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิว ลักษณ์นารา อำลาวงการบันเทิง สู่แอร์โฮสเตสที่ดูไบ ปิดฉากชีวิตนักแสดงกว่า 20 ปี บันเทิง

น้ำตาซึม! มิว ลักษณ์นารา อำลาวงการบันเทิง สู่แอร์โฮสเตสที่ดูไบ ปิดฉากชีวิตนักแสดงกว่า 20 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สไปรท์ SPD โต้ดราม่าน้องฟ้าใส ยันไม่เคยเอาเปรียบ-ให้อิสระ แจงรายได้ 5 แสน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 14:05 น.
64
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านทองขอโทษ นัส จุฑารัตน์ ส่งวงจรปิดแจงปมทวงเงิน

ร้านทองขอโทษ นัส จุฑารัตน์ ปมพนักงานทวงเงิน 3 หมื่น ยันไม่มีนโยบายนี้

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
ร่วมลงนามถวายพระพร &quot;พระราชีนี&quot; เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ ผ่านระบบออนไลน์

ร่วมลงนามถวายพระพร “พระราชีนี” เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ ผ่านระบบออนไลน์

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
ลุงหาบตะกร้าสาน คนใจดำแจ้ง ตร.จับขวางฟุตบาท ฟังเหตุผลแล้วสงสาร

ลุงหาบตะกร้าสาน คนใจดำแจ้ง ตร.จับขวางฟุตบาท ฟังเหตุผลแล้วสงสาร

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
อ.ปรเมศวร์ นั่งโต๊ะโหนกระแส ถอดบทเรียนจำเลยเมาแล้วขับ

อ.ปรเมศวร์ อัยการอาวุโส ถอดบทเรียนจำเลยเมาแล้วขับ เตือนทำผิดอย่าหนีปัญหา

เผยแพร่: 29 พฤษภาคม 2569
Back to top button