ช็อก! พบขวดเหล้าในรถ “ผอ.ป.ป.ช.” เมาขับชนไรเดอร์ตาย ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา
พล.ต.ต.อรรถพล เผยผู้ต้องหายอมรับตั้งแต่แรกว่าเป็นคนขับ พบสุรา 1 แบนในรถ ขณะตรวจ DNA-ลายนิ้วมือ ส่วนชายเสื้อดำที่อ้างตัวเป็นคนขับยังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. หลังขับรถกระบะเมาสุราชนไรเดอร์เสียชีวิตบนทางต่างระดับบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และพบสุรา 1 แบนในรถระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมติดตามคดี โดยระบุว่าผู้ต้องหาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามนัดแล้วในเช้าวันนี้
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อ ได้แก่ ขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และขับรถชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือและไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ต้องหายืนยันตั้งแต่ต้นว่าตนเองเป็นคนขับ และไม่เคยปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ อย่างไรก็ตาม ขอตรวจสอบพยานหลักฐานของตำรวจก่อนในประเด็นที่ว่าตนเองประมาทหรือไม่ โดยในชั้นนี้มีการรับสารภาพบางส่วนแล้ว
พบสุรา 1 แบนในรถ เจ้าหน้าที่เก็บส่งตรวจ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจรถของผู้ต้องหาเพื่อหา DNA และลายนิ้วมือแฝง ยังพบสุรา 1 แบนในรถ จึงนำใส่ถุงซิปล็อกเพื่อส่งตรวจ พล.ต.ต.อรรถพล ระบุว่าได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนหาภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม และพยานหลักฐานที่มีอยู่ขณะนี้เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว
สำหรับกรณีชายสวมเสื้อดำที่อ้างตัวว่าเป็นคนขับรถในวันเกิดเหตุ พล.ต.ต.อรรถพล ชี้แจงว่าข้อมูลนี้คลาดเคลื่อน เนื่องจากผู้ต้องหายอมรับตั้งแต่แรกแล้วว่าตนเองเป็นผู้ขับขี่ ส่วนชายเสื้อดำไม่ได้อยู่ในรถคันเดียวกัน แต่โดยสารแท็กซี่ตามมาทีหลัง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จกับชายเสื้อดำหรือไม่ รองผู้บัญชาการตำรวจระบุว่าต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อน เพื่อพิจารณาว่าการกระทำเข้าข่ายความผิดหรือไม่
พล.ต.ต.อรรถพล อธิบายว่า คืนเกิดเหตุ พนักงานสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงบางประการยังไม่แน่ชัด จึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน เมื่อหลักฐานครบถ้วนแล้วจึงนัดหมายให้ผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ ซึ่งผู้ต้องหาก็มาตามนัด
เจรจาชดเชยครอบครัวผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้ต้องหาแจ้งความประสงค์กับพนักงานสอบสวนว่ายินดีเจรจากับญาติของผู้เสียชีวิต ขณะที่ฝั่งครอบครัวผู้เสียหายก็ต้องการเจรจาเช่นกัน โดยมีการพูดคุยกันไปบางส่วนแล้ว และยังอยู่ระหว่างการติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อหาวงเงินชดเชย
ต่อข้อกังวลของประชาชนที่ว่า ผู้ต้องหาเป็นข้าราชการระดับสูงของ ป.ป.ช. อาจทำให้คดีไม่ได้รับความเป็นธรรม พล.ต.ต.อรรถพล ยืนยันว่าไม่มีแรงกดดันใดทั้งสิ้น ตำรวจจะทำคดีนี้ตรงไปตรงมาทุกพฤติการณ์ รวมถึงประเด็นที่ว่ารถของผู้ต้องหาไปจอดห่างจากที่เกิดเหตุ 1 กิโลเมตร ซึ่งพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำพยานครบถ้วนแล้ว
ขณะนี้มีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว 5 ปาก ทั้งพยานก่อนเกิดเหตุ พยานขณะเกิดเหตุ พร้อมเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดและพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ครบถ้วนแล้ว
