ใครกัน? พระเอกยุค 90 เบอร์หนึ่งช่อง บิดเงินบริษัทอาร์ตทอย ทิ้งคำใบ้ คนนี้หล่อมาก

เพจดังแฉพระเอกยุค 90 เบอร์หนึ่งช่องมากสี เบี้ยวเงินส่วนแบ่งบริษัทอาร์ตทอย แถมหายเงียบติดต่อไม่ได้ ทิ้งคำใบ้เพิ่มดังและหล่อมาก
เกิดประเด็นร้อนวงการบันเทิงให้ตามกันอีกแล้ว เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยวีรกรรมอดีตพระเอกชื่อดังยุค 90 ระดับเบอร์หนึ่งของช่องมากสี เบี้ยวเงินบริษัทอาร์ตทอย ฝั่งเจ้าของบริษัทอาร์ตทอยให้ข้อมูลว่าได้รับสิทธิ์ผลิตสินค้าสำหรับงานกีฬาระดับนานาชาติ โดยทำสัญญาผ่านบริษัทตัวกลางที่มีอดีตนักแสดงเป็นผู้บริหาร
ทั้งสองฝ่ายตกลงเงื่อนไขว่าบริษัทอาร์ตทอยจะเป็นผู้ลงทุนผลิตตุ๊กตาทั้งหมด ส่วนบริษัทตัวกลางรับหน้าที่นำสินค้าไปกระจายขายตามสนามแข่งขัน และแบ่งรายได้กันในสัดส่วน 45 ต่อ 55
ทางผู้ผลิตสินค้าอ้างว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินส่วนแบ่งตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งที่มหกรรมกีฬานานาชาติจะจบลงไปนานหลายเดือน และสินค้านำไปวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญตอนนี้อดีตพระเอกยุค 90 หายเงียบและไม่สามารถติดต่อได้
งานนี้ต้องรอฟังความจริงอีกมุมว่าอดีตนักแสดงหนุ่มจะออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไร ติดปัญหาเรื่องระบบบัญชีหรือมีเหตุผลอื่นที่ทำให้ยังไม่สามารถเคลียร์ยอดเงินได้
อย่างไรก็ดี เพจซ้อเปาให้คำใบ้เพิ่มเติมว่าชายคนนี้ดังมากและหล่อมาก ขณะเดียวกันเพจ อีป้าข้างบ้าน เข้ามาแสดงความคิดเห็นสมทบด้วยข้อความว่า “เหนื่อยเล่าจุงงง”
