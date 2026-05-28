พิมรี่พาย เปิดใจครั้งแรก ขายทุเรียนขาดทุน 200 ล้าน ลั่น แค่นี้ไม่ตาย พร้อมลุกขึ้นสู้ต่อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 17:56 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 17:56 น.
พิมรี่พาย เปิดใจครั้งแรกสาเหตุ ขายทุเรียนขาดทุน 200 ล้าน แจงราคาทุนไม่คุ้มเสีย ลั่น “ขาดทุนแค่นี้ไม่ตาย พร้อมสู้ต่อ”

จากที่ก่อนหน้านี้ พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังออกมาโพสต์คลิปตัดพ้อหลังจบเทศกาลไลฟ์ขายทุเรียน ลูกละ 100 บาท ซึ่งเป็นโครงการ ทุเรียนไทยเพื่อคนไทย โดยจับมือกับกระทรวงพาณิชย์ สร้างปรากฎการณ์คนดูไลฟ์กว่า 1 ล้านคน ที่มาพร้อมกระแสดรามาคุกรุ่นตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย พิมรี่พาย ยอมรับตรง ๆ ว่า “การไลฟ์ขายทุเรียนในครั้งนี้เธอขาดทุนมหาศาล เพราะคำนวณผิดพลาด ต้องกลับมาขึ้นไลฟ์เทขายของในโกดังแบบราคาถูก เพื่อหาเงินกลับมาเติมส่วนที่ขาดทุนไป และเอาไปใช้หนี้จากการที่เอาเงินไปลงทุนขายทุเรียน”

ล่าสุดในหน้าเพจเฟซบุ๊ก พิมรี่พายขายทุกอย่าง ได้มีการโพสต์คลิปขณะที่ พิมรี่พาย กำลังแจกแจงรายละเอียดทั้งหมดถึงสาเหตุที่ทำให้การขายทุเรียนในครั้งนี้ขาดทุนมหาศาล พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “พูดไปใครจะเชื่อ -200ล้าน พริบตาเดียว “พิมรี่พาย” เล่าให้ทีมงานฟัง แค่ขาดทุนไม่ตาย ไม่ถอยสู้ต่อ”

เนื้อหาในคลิป พิมรี่พาย อธิบายให้ลูกน้องฟังว่าต้นทุนทุเรียนที่ได้มาตกลูกละ 200 บาท ซึ่งยังไม่รวมกับค่าคัดลูกสวย ๆ เกรดดี ๆ และค่าจ้างอื่น ๆ จิปาถะอีก พอเธอนำมาขายในจำนวนเยอะ ๆ แต่ขายราคาถูกสวนทางกับราคาทุนทำให้ติดลบมากถึง 200 ล้านบาทเลยทีเดียว

“คนค้าขายมีอยู่สองอย่าง คือ ขาดทุนกับกำไร แค่นั้น กำไรทุกวันก็รวยตาย..่.า ทำไมจะไม่ขาดทุนพี่ ทุเรียนมันมาลูกนึงโลกว่า 2 โล โลก็ 100 ทุเรียนเปล่า ๆ เนี่ยก็ 200 กว่าแล้วต่อลูก 200 กว่าค่าคัดค่าอะไรอีก เบ็ดเสร็จไป 200 นิด ๆ 200 กว่า พี่ขายพันลูกก็เท่าไหร่ 2 แสน หมื่นลูก 2 ล้าน แล้วพี่ขายหมื่นลูกที่ไหน พี่ขายแสนลูกที่ไหน ขายล้านลูก 20 ล้าน 200 ล้านแป๊บเดียว ไม่ใช่กำไรนะ ลบ!”

อ้างอิงจาก : FB พิมรี่พายขายทุกอย่าง

พิมรี่พาย เปิดใจครั้งแรก ขายทุเรียนขาดทุน 200 ล้าน ลั่น แค่นี้ไม่ตาย พร้อมสู้ต่อ บันเทิง

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

