ประวัติเศร้า ไรเดอร์แขนขาดดับ เหยื่อกระบะเมาแล้วขับ เคยเป็นพนักงานช่อง 3

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 พ.ค. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 29 พ.ค. 2569 14:33 น.
หนุ่ม กรรชัย เปิดประวัติเศร้าไรเดอร์เหยื่อเมาแล้วขับ เป็นอดีตพนักงานช่อง 3 คนสนิทประสาร มาลีนนท์ ก่อนออกจากงานมาบวชให้ ยึดอาชีพไรเดอร์

จากกรณีผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (ป.ป.ช.) ขับรถกระบะสีดำพุ่งชน นายศรนรินทร์ ไรเดอร์วัย 43 ปีแขนขาดเสียชีวิต บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ (ขาออก) มุ่งหน้าถนน 345 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี หลังจากตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายพบขึ้น 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เผยว่า ผู้ต้องหาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามนัด มีการแจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อ ได้แก่ ขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และขับรถชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือและไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่

อย่างไรก็ดี ผู้ต้องหายืนยันว่าไม่เคยกล่าวว่าตนไม่ใช่คนขับ จากการตรวจพิสูจน์หลักฐานรถยนต์คนดังกล่าวเพื่อหา DNA และลายนิ้วมือแฝงพบสุรา 1 แบน โดยฝ่ายสืบสวนจะตรวจสอบหลักฐานกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

ในรายการโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย ผู้ดำเนินรายการ ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมานำเสนอเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ในขณะเดียวกันได้เปิดเผยประวัติของนายศรนรินทร์เคยเป็นพนักงานของช่อง 3 ทั้งยังเป็น คนติดตามของคุณประสาร มาลีนนท์ หลังจากท่านเสียชีวิต เขาออกจากและบวชให้ ก่อนจะผันตัวทำงานเป็นไรเดอร์

“เหตุการณ์ครั้งนี้มีการสูญเสีย พบผู้เสียชีวิต คือ พี่ก้อง ศรนรินทร์ เคยทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่ช่อง 3 ในอดีตเป็นคนสนิทและคนติดตามของคุณประสาร มาลีนนท์ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หลังจากที่คุณประสารเสียชีวิต พี่ก้องจึงออกจากช่อง 3 และไปบวชให้คุณประสาร จากนั้นยึดอาชีพเป็นไรเดอร์”

หนุ่ม กรรชัย เผยประวัติ ไรเดอร์เสียชีวิต เคยเป็นพนักงานช่อง 3
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

