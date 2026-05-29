ประวัติเศร้า ไรเดอร์แขนขาดดับ เหยื่อกระบะเมาแล้วขับ เคยเป็นพนักงานช่อง 3
หนุ่ม กรรชัย เปิดประวัติเศร้าไรเดอร์เหยื่อเมาแล้วขับ เป็นอดีตพนักงานช่อง 3 คนสนิทประสาร มาลีนนท์ ก่อนออกจากงานมาบวชให้ ยึดอาชีพไรเดอร์
จากกรณีผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (ป.ป.ช.) ขับรถกระบะสีดำพุ่งชน นายศรนรินทร์ ไรเดอร์วัย 43 ปีแขนขาดเสียชีวิต บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ (ขาออก) มุ่งหน้าถนน 345 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี หลังจากตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายพบขึ้น 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 พล.ต.ต.อรรถพล อนุสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เผยว่า ผู้ต้องหาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามนัด มีการแจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อ ได้แก่ ขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และขับรถชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือและไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ดี ผู้ต้องหายืนยันว่าไม่เคยกล่าวว่าตนไม่ใช่คนขับ จากการตรวจพิสูจน์หลักฐานรถยนต์คนดังกล่าวเพื่อหา DNA และลายนิ้วมือแฝงพบสุรา 1 แบน โดยฝ่ายสืบสวนจะตรวจสอบหลักฐานกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
ในรายการโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย ผู้ดำเนินรายการ ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมานำเสนอเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ในขณะเดียวกันได้เปิดเผยประวัติของนายศรนรินทร์เคยเป็นพนักงานของช่อง 3 ทั้งยังเป็น คนติดตามของคุณประสาร มาลีนนท์ หลังจากท่านเสียชีวิต เขาออกจากและบวชให้ ก่อนจะผันตัวทำงานเป็นไรเดอร์
“เหตุการณ์ครั้งนี้มีการสูญเสีย พบผู้เสียชีวิต คือ พี่ก้อง ศรนรินทร์ เคยทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่ช่อง 3 ในอดีตเป็นคนสนิทและคนติดตามของคุณประสาร มาลีนนท์ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หลังจากที่คุณประสารเสียชีวิต พี่ก้องจึงออกจากช่อง 3 และไปบวชให้คุณประสาร จากนั้นยึดอาชีพเป็นไรเดอร์”
